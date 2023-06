Bộ công cụ phát triển Java (JDK) 21 đã đạt đến giai đoạn mở rộng ban đầu kể từ ngày 8 tháng 6. Giờ đây, bộ tính năng đã được hoàn thiện, một thành phần sẽ không bị cắt: Shenandoah thế hệ, là một cải tiến thử nghiệm cho trình thu gom rác Shenandoah ( GC).

Trang Đề xuất nâng cao JDK (JEP) cho JDK 21, được thiết lập để phát hành chính thức vào ngày 19 tháng 9, hiện khuyên bạn nên giảm bộ tính năng chính thức từ 16 xuống 15. Tính năng Shenandoah thế hệ đang bị xóa do không đọc được. Roman Kennke của Amazon, tác giả của JEP cho Shenandoah thế hệ, đã chọn loại bỏ tính năng này khỏi JDK 21 hoặc Java 21, với kế hoạch đánh giá nó cho bản phát hành JDK trong tương lai khi nó được chuẩn bị, như Oracle đã nêu, thực thể giám sát sự phát triển của Java tiêu chuẩn.

Generational Shenandoah nhằm mục đích cải thiện trình thu gom rác Shenandoah bằng cách thêm các khả năng thu thập thế hệ thử nghiệm để nâng cao thông lượng bền vững, khả năng phục hồi tăng đột biến tải và sử dụng bộ nhớ. Các mục tiêu của đề xuất bao gồm cung cấp một chế độ thế hệ thử nghiệm không ảnh hưởng đến Shenandoah phi thế hệ và cuối cùng biến chế độ này thành chế độ mặc định trong các bản phát hành trong tương lai. Các mục tiêu bổ sung bao gồm giảm dung lượng bộ nhớ được duy trì mà không làm giảm thời gian tạm dừng GC thấp, giảm mức tiêu thụ CPU và điện năng, duy trì thông lượng cao và giảm thiểu khả năng phát sinh các bộ sưu tập đầy đủ và thoái hóa trong các đợt phân bổ tăng đột biến. Shenandoah không thế hệ sẽ không bị ảnh hưởng.

Đề xuất xóa này, có thể được xem xét cho đến ngày 14 tháng 6, chỉ ảnh hưởng đến người dùng Shenandoah GC trong các bản dựng OpenJDK hỗ trợ nó. Nó không có bất kỳ tác động nào đối với G1 GC, Z Garbage Collector (ZGC) hoặc các bộ thu gom rác hiện đại khác. Nó cũng không ảnh hưởng đến các bản phân phối Java sử dụng G1 GC và ZGC, chẳng hạn như Oracle OpenJDK và Oracle JDK. JDK 21, bao gồm các tính năng khác như bản xem trước của đồng thời có cấu trúc, dự kiến ​​sẽ là bản phát hành hỗ trợ dài hạn (LTS) của Java, cung cấp hỗ trợ trong nhiều năm. Bản phát hành LTS gần đây nhất, JDK 17, được ra mắt vào tháng 9 năm 2021. Bản phát hành JDK diễn ra sáu tháng một lần, trong khi bản phát hành LTS diễn ra hai năm một lần. Các bản phát hành tính năng ở giữa chỉ nhận được thời gian hỗ trợ sáu tháng, với JDK 20 là ví dụ gần đây nhất, được xuất bản vào tháng Ba.

