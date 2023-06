Java Development Kit (JDK) 21 telah mencapai tahap rampdown awal pada 8 Juni. Sekarang set fitur telah diselesaikan, satu komponen tidak akan dipotong: generasi Shenandoah, yang merupakan peningkatan eksperimental untuk pengumpul sampah Shenandoah ( GC).

Halaman Proposal Peningkatan JDK (JEP) untuk JDK 21, ditetapkan untuk rilis produksi pada 19 September, sekarang merekomendasikan pengurangan set fitur resmi dari 16 menjadi 15. Fitur generasi Shenandoah sedang dihapus karena ketidaksiapannya. Roman Kennke dari Amazon, penulis JEP untuk Shenandoah generasi, telah memilih untuk menghilangkan fitur dari JDK 21, atau Java 21, dengan rencana untuk menilainya untuk rilis JDK di masa mendatang ketika sudah disiapkan, seperti yang dinyatakan oleh Oracle, entitas yang mengawasi pengembangan Java standar.

Generasi Shenandoah bertujuan untuk meningkatkan pengumpul sampah Shenandoah dengan menambahkan kemampuan pengumpulan generasi eksperimental untuk meningkatkan throughput yang berkelanjutan, ketahanan lonjakan beban, dan penggunaan memori. Tujuan proposal termasuk menawarkan mode generasi eksperimental yang tidak memengaruhi Shenandoah non-generasi dan pada akhirnya menjadikan mode ini sebagai default di rilis mendatang. Sasaran tambahan meliputi pengurangan jejak memori berkelanjutan tanpa mengorbankan jeda GC yang rendah, menurunkan konsumsi daya dan CPU, mempertahankan throughput tinggi, dan meminimalkan kemungkinan terjadinya degenerasi dan koleksi penuh selama lonjakan alokasi. Shenandoah non-generasi akan tetap tidak terpengaruh.

Penghapusan yang diusulkan ini, dapat ditinjau hingga 14 Juni, hanya memengaruhi pengguna Shenandoah GC dalam build OpenJDK yang mendukungnya. Tidak berdampak apa pun pada G1 GC, Z Garbage Collector (ZGC), atau pengumpul sampah kontemporer lainnya. Itu juga tidak memengaruhi distribusi Java yang menggunakan G1 GC dan ZGC, seperti Oracle OpenJDK dan Oracle JDK. JDK 21, yang mencakup fitur-fitur lain seperti pratinjau konkurensi terstruktur, dijadwalkan menjadi rilis dukungan jangka panjang (LTS) Java, yang memberikan dukungan bertahun-tahun. Rilis LTS terakhir, JDK 17, diluncurkan pada September 2021. Rilis JDK terjadi setiap enam bulan, dengan rilis LTS terjadi setiap dua tahun. Rilis fitur di antaranya hanya menerima periode dukungan enam bulan, dengan JDK 20 sebagai contoh terbaru, yang diterbitkan pada bulan Maret.

