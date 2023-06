जावा डेवलपमेंट किट (JDK) 21 8 जून तक अपने शुरुआती रैंपडाउन चरण में पहुंच गया है। अब जबकि फीचर सेट को अंतिम रूप दे दिया गया है, एक घटक कटौती नहीं करेगा: जेनरेशनल शेनानडोह, जो शेनानडोह कचरा संग्राहक के लिए एक प्रायोगिक वृद्धि है ( जीसी)।

JDK 21 के लिए JDK एन्हांसमेंट प्रपोजल (JEP) पेज, 19 सितंबर को प्रोडक्शन रिलीज के लिए सेट किया गया है, जो अब 16 से 15 तक सेट की गई आधिकारिक फीचर को कम करने की सिफारिश करता है। इसकी अपठनीयता के कारण जेनरेशनल शेनानडोह फीचर को हटाया जा रहा है। अमेज़ॅन के रोमन केनके, जेनरेशनल शेनान्डाह के लिए जेईपी के लेखक, ने जेडीके 21, या जावा 21 से फीचर को खत्म करने के लिए चुना है, जब इसे तैयार होने पर भविष्य में जेडीके रिलीज के लिए आकलन करने की योजना है, जैसा कि Oracle द्वारा कहा गया है। इकाई जो मानक जावा के विकास की निगरानी करती है।

जनरेशनल शेनान्डाह का उद्देश्य टिकाऊ थ्रूपुट, लोड-स्पाइक लचीलापन और स्मृति उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रायोगिक पीढ़ीगत संग्रह क्षमताओं को जोड़कर शेनानडोह कचरा संग्रहकर्ता में सुधार करना है। प्रस्ताव के उद्देश्यों में एक प्रायोगिक पीढ़ीगत मोड की पेशकश करना शामिल है जो गैर-पीढ़ीगत शेनान्डाह को प्रभावित नहीं करता है और अंततः इस मोड को भविष्य के रिलीज में डिफ़ॉल्ट बनाता है। अतिरिक्त लक्ष्यों में कम जीसी पॉज़ का त्याग किए बिना निरंतर मेमोरी फ़ुटप्रिंट को कम करना, सीपीयू और बिजली की खपत को कम करना, उच्च थ्रूपुट को बनाए रखना और आवंटन स्पाइक्स के दौरान पतित और पूर्ण संग्रह होने की संभावना को कम करना शामिल है। गैर-पीढ़ीगत शेनान्डाह अप्रभावित रहेंगे।

यह प्रस्तावित निष्कासन, 14 जून तक समीक्षा के अधीन है, केवल OpenJDK बिल्ड में शेनानडोह GC के उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करता है जो इसका समर्थन करते हैं। इसका G1 GC, Z गारबेज कलेक्टर (ZGC), या अन्य समकालीन कचरा संग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह उन जावा वितरणों को भी प्रभावित नहीं करता है जो G1 GC और ZGC का उपयोग करते हैं, जैसे कि Oracle OpenJDK और Oracle JDK। JDK 21, जिसमें संरचित संगामिति के पूर्वावलोकन जैसी अन्य सुविधाएँ शामिल हैं, जावा का दीर्घकालिक समर्थन (LTS) रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जो कई वर्षों का समर्थन प्रदान करता है। अंतिम LTS रिलीज़, JDK 17, सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। JDK रिलीज़ हर छह महीने में होती है, LTS रिलीज़ हर दो साल में होती है। फ़ीचर रिलीज़ के बीच केवल छह महीने की समर्थन अवधि प्राप्त होती है, जिसमें JDK 20 सबसे हालिया उदाहरण है, जो मार्च में प्रकाशित हुआ था।

