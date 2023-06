L'8 giugno il Java Development Kit (JDK) 21 ha raggiunto la fase iniziale di rampdown. Ora che il set di funzionalità è stato finalizzato, un componente non sarà preso in considerazione: Shenandoah generazionale, che è un miglioramento sperimentale per il garbage collector (GC) Shenandoah.

La pagina JDK Enhancement Proposal (JEP) per JDK 21, il cui rilascio in produzione è previsto per il 19 settembre, raccomanda ora di ridurre il set di funzionalità ufficiali da 16 a 15. La funzione generazionale Shenandoah è stata rimossa a causa della sua inattualità. Roman Kennke di Amazon, l'autore del JEP per Shenandoah generazionale, ha scelto di eliminare la funzione da JDK 21, o Java 21, con l'intenzione di valutarla per una futura release di JDK quando sarà pronta, come dichiarato da Oracle, l'ente che supervisiona lo sviluppo dello standard Java.

Generational Shenandoah mira a migliorare il garbage collector Shenandoah aggiungendo funzionalità sperimentali di raccolta generazionale per migliorare il throughput sostenibile, la resilienza ai picchi di carico e l'utilizzo della memoria. Gli obiettivi della proposta includono l'offerta di una modalità generazionale sperimentale che non ha impatto su Shenandoah non generazionale e che alla fine diventerà la modalità predefinita nelle versioni future. Altri obiettivi sono la riduzione dell'impronta di memoria sostenuta senza sacrificare le pause del GC, la riduzione del consumo di CPU e di energia, il mantenimento di un elevato throughput e la minimizzazione della possibilità di incorrere in collezioni degenerate e piene durante i picchi di allocazione. Shenandoah non generazionale rimarrà inalterato.

Questa proposta di rimozione, soggetta a revisione fino al 14 giugno, riguarda solo gli utenti di Shenandoah GC nelle build di OpenJDK che lo supportano. Non ha alcun impatto sul G1 GC, sullo Z Garbage Collector (ZGC) o su altri garbage collector contemporanei. Inoltre, non influisce sulle distribuzioni Java che utilizzano G1 GC e ZGC, come Oracle OpenJDK e Oracle JDK. La JDK 21, che include altre funzionalità come l'anteprima della concurrency strutturata, è destinata a essere una release di supporto a lungo termine (LTS) di Java, in grado di fornire più anni di supporto. L'ultima release LTS, JDK 17, è stata lanciata nel settembre 2021. I rilasci di JDK avvengono ogni sei mesi, mentre i rilasci LTS avvengono ogni due anni. Le release di funzionalità intermedie ricevono solo un periodo di supporto di sei mesi, e JDK 20 è l'esempio più recente, pubblicato a marzo.

