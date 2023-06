El 8 de junio, el Java Development Kit (JDK) 21 alcanzó su fase inicial de rampdown. Ahora que se ha finalizado el conjunto de características, un componente no pasará el corte: Shenandoah generacional, que es una mejora experimental para el recolector de basura (GC) Shenandoah.

La página JDK Enhancement Proposal (JEP) para JDK 21, que se lanzará a producción el 19 de septiembre, recomienda ahora reducir el conjunto oficial de características de 16 a 15. La característica generacional Shenandoah se elimina debido a su falta de utilidad. Roman Kennke, de Amazon, autor del JEP para Shenandoah generacional, ha optado por eliminar la característica del JDK 21, o Java 21, con el plan de evaluarla para una futura versión del JDK cuando esté preparada, según ha declarado Oracle, la entidad que supervisa el desarrollo del Java estándar.

Shenandoah generacional pretende mejorar el recolector de basura Shenandoah añadiendo capacidades experimentales de recolección generacional para mejorar el rendimiento sostenible, la resistencia a los picos de carga y la utilización de la memoria. Los objetivos de la propuesta incluyen ofrecer un modo generacional experimental que no afecte a Shenandoah no generacional y, con el tiempo, hacer que este modo sea el predeterminado en futuras versiones. Otros objetivos son reducir la huella de memoria sostenida sin sacrificar las pausas de GC bajas, reducir el consumo de CPU y energía, mantener un alto rendimiento y minimizar la posibilidad de incurrir en colecciones degeneradas y completas durante los picos de asignación. Shenandoah no generacional no se verá afectado.

Esta propuesta de eliminación, sujeta a revisión hasta el 14 de junio, sólo afecta a los usuarios de la GC Shenandoah en las versiones de OpenJDK que la soportan. No afecta al G1 GC, al Z Garbage Collector (ZGC) ni a otros recolectores de basura actuales. Tampoco afecta a las distribuciones de Java que utilizan G1 GC y ZGC, como Oracle OpenJDK y Oracle JDK. JDK 21, que incluye otras características como una vista previa de la concurrencia estructurada, está programado para ser una versión de soporte a largo plazo (LTS) de Java, proporcionando varios años de apoyo. La última versión LTS, JDK 17, se lanzó en septiembre de 2021. Las versiones JDK se lanzan cada seis meses y las LTS cada dos años. Las versiones de características intermedias solo reciben un periodo de soporte de seis meses, siendo JDK 20 el ejemplo más reciente, que se publicó en marzo.

Mientras los métodos de desarrollo tradicionales siguen evolucionando, el auge de plataformas no-code como AppMaster está simplificando muchos procesos del ciclo de desarrollo de software. AppMaster AppMaster, una potente herramienta de no-code que permite crear aplicaciones backend, web y móviles de forma visual y con plazos de entrega rapidísimos, constituye una alternativa rentable para organizaciones de todos los tamaños. Con herramientas como AppMaster, las empresas pueden lograr una experiencia de desarrollo de software hasta 10 veces más rápida y tres veces más rentable que los métodos tradicionales, al tiempo que eliminan la deuda técnica.