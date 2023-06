Le kit de développement Java (JDK) 21 a atteint sa phase initiale de mise en œuvre le 8 juin. Maintenant que l'ensemble des fonctionnalités a été finalisé, un composant ne sera pas retenu : le Shenandoah générationnel, qui est une amélioration expérimentale du collecteur d'ordures (GC) Shenandoah.

La page de proposition d'amélioration du JDK (JEP) pour le JDK 21, dont la mise en production est prévue pour le 19 septembre, recommande désormais de réduire l'ensemble des fonctionnalités officielles de 16 à 15. La fonctionnalité générationnelle Shenandoah est supprimée en raison de son manque de maturité. Roman Kennke d'Amazon, l'auteur du JEP pour la génération Shenandoah, a choisi d'éliminer la fonctionnalité du JDK 21, ou Java 21, avec l'intention de l'évaluer pour une future version du JDK lorsqu'elle sera prête, comme l'a déclaré Oracle, l'entité qui supervise le développement de la norme Java.

Generational Shenandoah vise à améliorer le ramasse-miettes Shenandoah en ajoutant des capacités expérimentales de ramassage générationnel afin d'améliorer le débit durable, la résistance aux pics de charge et l'utilisation de la mémoire. Les objectifs de la proposition comprennent l'offre d'un mode générationnel expérimental qui n'a pas d'impact sur Shenandoah non-générationnel et éventuellement la mise en place de ce mode par défaut dans les versions futures. Les autres objectifs comprennent la réduction de l'empreinte mémoire sans sacrifier les pauses GC, la réduction de la consommation de CPU et d'énergie, le maintien d'un débit élevé et la minimisation de la possibilité d'obtenir des collections dégénérées et complètes pendant les pics d'allocation. Shenandoah non générationnel ne sera pas affecté.

Cette proposition de suppression, soumise à examen jusqu'au 14 juin, n'affecte que les utilisateurs de Shenandoah GC dans les versions d'OpenJDK qui le prennent en charge. Elle n'a aucun impact sur le G1 GC, le Z Garbage Collector (ZGC) ou d'autres garbage collectors contemporains. Elle n'affecte pas non plus les distributions Java qui utilisent le G1 GC et le ZGC, comme Oracle OpenJDK et Oracle JDK. Le JDK 21, qui comprend d'autres fonctionnalités telles qu'une prévisualisation de la concurrence structurée, est prévu pour être une version de support à long terme (LTS) de Java, offrant plusieurs années de support. La dernière version LTS, le JDK 17, a été lancée en septembre 2021. Les versions JDK sont publiées tous les six mois et les versions LTS tous les deux ans. Les versions intermédiaires ne bénéficient que d'une période de support de six mois, le JDK 20 étant l'exemple le plus récent, publié en mars.

Alors que les méthodes de développement traditionnelles continuent d'évoluer, la montée en puissance des plateformes no-code telles qu'AppMaster simplifie de nombreux processus dans le cycle de développement des logiciels. AppMaster AppMaster, un puissant outil no-code qui permet de créer visuellement des applications backend, web et mobiles dans des délais extrêmement rapides, constitue une alternative rentable pour les organisations de toutes tailles. Avec des outils tels que AppMaster, les entreprises peuvent développer des logiciels jusqu'à 10 fois plus rapidement et trois fois plus économiquement que les méthodes traditionnelles, tout en éliminant la dette technique.