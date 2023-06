JDK(Java Development Kit) 21은 6월 8일 현재 초기 램프다운 단계에 도달했습니다. 이제 기능 세트가 완성되었으므로 Shenandoah 가비지 수집기의 실험적 개선인 세대별 Shenandoah 구성 요소 중 하나가 결정되지 않습니다. GC).

9월 19일 프로덕션 릴리스로 설정된 JDK 21에 대한 JEP(JDK Enhancement Proposal) 페이지는 이제 공식 기능 세트를 16에서 15로 줄일 것을 권장합니다. 세대별 Shenandoah 기능은 준비되지 않아 제거되고 있습니다. 세대별 Shenandoah용 JEP 작성자인 Amazon의 Roman Kennke는 JDK 21 또는 Java 21에서 해당 기능을 제거하기로 결정했으며 Oracle 이 명시한 대로 향후 JDK 릴리스가 준비되면 이를 평가할 계획입니다. 표준 Java 개발을 감독하는 엔티티입니다.

세대별 Shenandoah는 실험적인 세대별 수집 기능을 추가하여 Shenandoah 가비지 수집기를 개선하여 지속 가능한 처리량, 로드 스파이크 복원력 및 메모리 활용도를 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이 제안의 목표에는 비세대 Shenandoah에 영향을 미치지 않는 실험적인 세대별 모드를 제공하고 궁극적으로 향후 릴리스에서 이 모드를 기본값으로 만드는 것이 포함됩니다. 추가 목표에는 낮은 GC 일시 중지를 희생하지 않고 지속적인 메모리 공간을 줄이고, CPU 및 전력 소비를 낮추고, 높은 처리량을 유지하고, 할당 스파이크 동안 퇴화 및 전체 수집이 발생할 가능성을 최소화하는 것이 포함됩니다. 비세대 Shenandoah는 영향을 받지 않습니다.

6월 14일까지 검토 대상인 이 제안된 제거는 이를 지원하는 OpenJDK 빌드의 Shenandoah GC 사용자에게만 영향을 미칩니다. G1 GC, ZGC(Z Garbage Collector) 또는 기타 최신 가비지 수집기에 영향을 미치지 않습니다. 또한 Oracle OpenJDK 및 Oracle JDK와 같이 G1 GC 및 ZGC를 활용하는 Java 배포판에는 영향을 미치지 않습니다. 구조적 동시성 미리 보기와 같은 다른 기능을 포함하는 JDK 21은 Java의 LTS(장기 지원) 릴리스가 될 예정이며 다년간의 지원을 제공합니다. 마지막 LTS 릴리스인 JDK 17은 2021년 9월에 출시되었습니다. JDK 릴리스는 6개월마다, LTS 릴리스는 2년마다 발생합니다. 그 사이의 기능 릴리스는 6개월 지원 기간만 받습니다. JDK 20은 3월에 게시된 가장 최근의 예입니다.

전통적인 개발 방법이 계속 발전하는 동안 AppMaster 와 같은 no-code 플랫폼의 등장으로 소프트웨어 개발 주기의 많은 프로세스가 간소화되고 있습니다. AppMaster, a powerful no-code tool that enables backend, web, and mobile applications to be created visually with blazingly fast turnaround times, provides a cost-effective alternative for organizations of all sizes. With tools like AppMaster, businesses can achieve a software development experience that is up to 10 times faster and three times more cost-effective than traditional methods, all while eliminating technical debt.