জাভা ডেভেলপমেন্ট কিট (JDK) 21 8 জুন থেকে তার প্রাথমিক র‌্যাম্পডাউন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এখন যেহেতু বৈশিষ্ট্য সেট চূড়ান্ত করা হয়েছে, একটি উপাদান কাটবে না: প্রজন্মের শেনানডোহ, যা শেনানদোয়া আবর্জনা সংগ্রহকারীর জন্য একটি পরীক্ষামূলক বর্ধিতকরণ ( জিসি)।

JDK 21-এর জন্য JDK এনহ্যান্সমেন্ট প্রপোজাল (JEP) পৃষ্ঠা, 19 সেপ্টেম্বর একটি প্রোডাকশন রিলিজের জন্য সেট করা হয়েছে, এখন অফিসিয়াল ফিচার সেটটিকে 16 থেকে কমিয়ে 15 করার সুপারিশ করে৷ প্রজন্মের Shenandoah বৈশিষ্ট্যটি তার অপ্রস্তুততার কারণে সরানো হচ্ছে৷ আমাজনের রোমান কেনকে, জেনারেশনাল শেনানডোহের জন্য জেইপি-এর লেখক, জেডিকে 21 বা জাভা 21 থেকে বৈশিষ্ট্যটিকে বাদ দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছেন, যখন এটি প্রস্তুত করা হবে তখন এটি ভবিষ্যতের জেডিকে প্রকাশের জন্য মূল্যায়ন করার পরিকল্পনা নিয়ে, যেমন Oracle বলেছে, সত্তা যা স্ট্যান্ডার্ড জাভা বিকাশের তত্ত্বাবধান করে।

জেনারেশনাল শেনানডোহ টেকসই থ্রুপুট, লোড-স্পাইক স্থিতিস্থাপকতা, এবং মেমরি ব্যবহার উন্নত করার জন্য পরীক্ষামূলক প্রজন্মগত সংগ্রহের ক্ষমতা যুক্ত করে Shenandoah আবর্জনা সংগ্রহকারীকে উন্নত করার লক্ষ্য রাখে। প্রস্তাবের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে একটি পরীক্ষামূলক জেনারেশনাল মোড অফার করা যা নন-জেনারেশনাল শেনানডোহকে প্রভাবিত করে না এবং শেষ পর্যন্ত এই মোডটিকে ভবিষ্যতের রিলিজে ডিফল্ট করে তোলে। অতিরিক্ত লক্ষ্যগুলি কম GC বিরতি, CPU এবং পাওয়ার খরচ কমিয়ে, উচ্চ থ্রুপুট বজায় রাখা, এবং বরাদ্দ স্পাইকের সময় অধঃপতিত এবং সম্পূর্ণ সংগ্রহের সম্ভাবনা হ্রাস না করে টেকসই মেমরির পদচিহ্ন হ্রাস করা অন্তর্ভুক্ত করে। অ-প্রজন্মীয় শেনান্দোয়া অপ্রভাবিত থাকবে।

এই প্রস্তাবিত অপসারণ, 14 জুন পর্যন্ত পর্যালোচনা সাপেক্ষে, শুধুমাত্র OpenJDK বিল্ডের Shenandoah GC-এর ব্যবহারকারীদের প্রভাবিত করবে যারা এটি সমর্থন করে। G1 GC, Z গারবেজ কালেক্টর (ZGC), বা অন্যান্য সমসাময়িক আবর্জনা সংগ্রহকারীদের উপর এর কোন প্রভাব নেই। এটি Oracle ওপেনজেডিকে এবং Oracle জেডিকে-র মতো G1 জিসি এবং জেডজিসি ব্যবহার করে এমন জাভা বিতরণকেও প্রভাবিত করে না। JDK 21, যার মধ্যে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন স্ট্রাকচার্ড কনকারেন্সির পূর্বরূপ, জাভা-এর একটি দীর্ঘমেয়াদী সমর্থন (LTS) রিলিজ হতে চলেছে, যা একাধিক বছরের সমর্থন প্রদান করে। শেষ LTS রিলিজ, JDK 17, সেপ্টেম্বর 2021 সালে লঞ্চ করা হয়েছিল। JDK রিলিজ প্রতি ছয় মাসে হয়, LTS রিলিজ প্রতি দুই বছরে ঘটছে। এর মধ্যে ফিচার রিলিজ শুধুমাত্র ছয় মাসের সাপোর্ট পিরিয়ড পায়, JDK 20 হল সাম্প্রতিকতম উদাহরণ, যা মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল।

