وصلت مجموعة تطوير Java Development Kit (JDK) 21 إلى مرحلة الانحدار الأولية اعتبارًا من 8 يونيو. والآن بعد أن تم الانتهاء من مجموعة الميزات ، لن يتم قطع مكون واحد: Shenandoah للأجيال ، وهو تحسين تجريبي لمجمع القمامة Shenandoah ( GC).

توصي صفحة اقتراح تحسين JDK (JEP) لـ JDK 21 ، والتي تم إعدادها لإصدار الإنتاج في 19 سبتمبر ، الآن بتقليل مجموعة الميزات الرسمية من 16 إلى 15. تمت إزالة ميزة Shenandoah للأجيال نظرًا لعدم استعدادها. اختار رومان كينكي من أمازون ، مؤلف JEP لـ Shenandoah الأجيال ، حذف الميزة من JDK 21 ، أو Java 21 ، مع خطة لتقييمها لإصدار JDK في المستقبل عند إعداده ، كما هو مذكور من قبل Oracle ، الكيان الذي يشرف على تطوير معيار Java.

يهدف Generational Shenandoah إلى تحسين أداة تجميع القمامة Shenandoah عن طريق إضافة قدرات جمع تجريبية للأجيال لتعزيز الإنتاجية المستدامة ، ومرونة ارتفاع الحمل ، واستخدام الذاكرة. تتضمن أهداف الاقتراح تقديم وضع تجريبي للأجيال لا يؤثر على Shenandoah غير الأجيال وجعل هذا الوضع في النهاية هو الوضع الافتراضي في الإصدارات المستقبلية. تشمل الأهداف الإضافية تقليل البصمة المستدامة للذاكرة دون التضحية بالإيقاف المؤقت المنخفض لـ GC ، وخفض استهلاك وحدة المعالجة المركزية والطاقة ، والحفاظ على الإنتاجية العالية ، وتقليل إمكانية تكبد مجموعات متدهورة وكاملة أثناء ارتفاعات التخصيص. لن تتأثر Shenandoah غير الأجيال.

هذه الإزالة المقترحة ، التي تخضع للمراجعة حتى 14 يونيو ، تؤثر فقط على مستخدمي Shenandoah GC في تصميمات OpenJDK التي تدعمها. ليس لها أي تأثير على G1 GC أو Z Garbage Collector (ZGC) أو غيرها من جامعي القمامة المعاصرين. كما أنه لا يؤثر على توزيعات Java التي تستخدم G1 GC و ZGC ، مثل Oracle OpenJDK و Oracle JDK. من المقرر أن يكون JDK 21 ، الذي يتضمن ميزات أخرى مثل معاينة التزامن المنظم ، إصدار دعم طويل الأجل (LTS) من Java ، مما يوفر عدة سنوات من الدعم. تم إطلاق آخر إصدار LTS ، JDK 17 ، في سبتمبر 2021. تحدث إصدارات JDK كل ستة أشهر ، مع إصدارات LTS تحدث كل عامين. لا تتلقى إصدارات الميزات سوى فترة دعم مدتها ستة أشهر ، وكان JDK 20 هو أحدث مثال تم نشره في مارس.

