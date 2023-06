Java Development Kit (JDK) 21 มาถึงขั้นตอนการลดระดับเริ่มต้นแล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ขณะนี้ชุดคุณลักษณะได้รับการสรุปแล้ว ส่วนประกอบหนึ่งจะไม่ถูกตัด: รุ่น Shenandoah ซึ่งเป็นการปรับปรุงเชิงทดลองสำหรับตัวรวบรวมขยะ Shenandoah ( จีซี).

หน้า JDK Enhancement Proposal (JEP) สำหรับ JDK 21 ซึ่งกำหนดไว้สำหรับการเผยแพร่จริงในวันที่ 19 กันยายน แนะนำให้ลดชุดฟีเจอร์อย่างเป็นทางการจาก 16 เป็น 15 ฟีเจอร์ Shenandoah รุ่นเจเนอเรชั่นจะถูกลบออกเนื่องจากความไม่พร้อม Roman Kennke จาก Amazon ผู้เขียน JEP for generational Shenandoah ได้เลือกที่จะกำจัดคุณลักษณะนี้ออกจาก JDK 21 หรือ Java 21 โดยมีแผนที่จะประเมินคุณลักษณะดังกล่าวสำหรับรุ่น JDK ในอนาคตเมื่อมีการเตรียมการ ตามที่ระบุไว้โดย Oracle เอนทิตีที่ดูแลการพัฒนา Java มาตรฐาน

Generational Shenandoah มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงตัวเก็บขยะของ Shenandoah โดยเพิ่มความสามารถในการรวบรวมรุ่นทดลองเพื่อเพิ่มปริมาณงานที่ยั่งยืน ความยืดหยุ่นในการโหลดขัดขวาง และการใช้หน่วยความจำ วัตถุประสงค์ของข้อเสนอรวมถึงการเสนอโหมดรุ่นทดลองที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ Shenandoah ที่ไม่ใช่รุ่นทั่วไป และทำให้โหมดนี้เป็นค่าเริ่มต้นในการเผยแพร่ในอนาคตในที่สุด เป้าหมายเพิ่มเติมรวมถึงการลดรอยเท้าหน่วยความจำที่ยั่งยืนโดยไม่สูญเสียการหยุดชั่วคราวของ GC ต่ำ ลดการใช้ CPU และพลังงาน รักษาทรูพุตสูง และลดความเป็นไปได้ของคอลเล็กชันที่เสื่อมสภาพและเต็มระหว่างการจัดสรรที่พุ่งสูงขึ้น เชนันโดอาห์ที่ไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานจะไม่ได้รับผลกระทบ

การลบที่เสนอนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน มีผลเฉพาะกับผู้ใช้ Shenandoah GC ในบิลด์ OpenJDK ที่รองรับเท่านั้น ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ G1 GC, Z Garbage Collector (ZGC) หรือเครื่องเก็บขยะร่วมสมัยอื่นๆ นอกจากนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการแจกจ่าย Java ที่ใช้ G1 GC และ ZGC เช่น Oracle OpenJDK และ Oracle JDK JDK 21 ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่น การแสดงตัวอย่างการทำงานพร้อมกันที่มีโครงสร้าง ได้รับการกำหนดให้เป็นการสนับสนุนระยะยาว (LTS) ของ Java ซึ่งให้การสนับสนุนเป็นเวลาหลายปี JDK 17 รุ่น LTS ล่าสุดเปิดตัวในเดือนกันยายน 2021 รุ่น JDK เกิดขึ้นทุก ๆ หกเดือน โดยรุ่น LTS จะเกิดขึ้นทุก ๆ สองปี ฟีเจอร์ที่ออกในช่วงเวลาดังกล่าวจะได้รับระยะเวลาการสนับสนุนเพียง 6 เดือน โดย JDK 20 เป็นตัวอย่างล่าสุดที่เผยแพร่ในเดือนมีนาคม

