Google, hizmetlerinin yakın zamanda yenilenmesinde, Google Mesajlar uygulamasının web tabanlı sürümünde artık RCS sohbetleri için doğrudan yanıt özelliğini etkinleştirmiştir. Android muadili ile benzer bir sohbet deneyimi sağlamayı amaçlayan bir yükseltmede, bu özellik, kullanıcıların Google Messages içinden bireysel RCS mesajlarına doğrudan yanıt vererek iletişimlerini kolaylaştırmalarına olanak tanır.

Google Mesajlar'ın web sürümüne yapılan bu tür güncellemeler şimdiye kadar çok az olmuştur. Ancak, önceki en son geliştirme, güncellenmiş RCS okundu bilgileri ve gönderme durumu desteği sunarak Google'ın kullanıcı deneyimini iyileştirme taahhüdünü daha da kanıtladı.

Geçmişte, yetenek, Android sürümlerinde sağlanan tüm emoji seçiciye erişim yerine yalnızca metin kopyalama, mesajları silme ve yedi seçenekten oluşan sınırlı bir koleksiyondan bir emoji tepkisiyle yanıt vermeye kadar uzanıyordu. Bununla birlikte, bu son ekleme, kullanıcıların Android uygulamasındaki kullanıcı deneyimini yakından yansıtarak, masaüstü web istemcisinde RCS mesajlarına doğrudan yanıtlar başlatma olanağı sağlar.

Bu özelliğin uygulanması, kullanıcılardan uzun süredir devam eden bir talep olmuştur, çünkü bu doğrudan yanıt teklifleri, önemli bir süredir mobil cihazlardan yapıldığında desteklenmekte ve görüntülenmektedir. Ancak, görünen tek eksik bağlantı, bu doğrudan yanıtların Android tabletlerde bulunmamasıdır. Konuşma listesinin en üstünde bulunan dikdörtgen "Sohbeti Başlat" FAB geleneğinden uzaklaşmış ve onu sütunun sağ alt köşesine taşımış görünüyorlar.

Buna ek olarak, sunulan yanıtla özelliği, sohbetin metin alanının üzerinde bir "Mesajı Yanıtla" istemiyle görüntülendiğini görüyor ve bu özelliği Ekim 2022'de kullanıma sunan Android cihazlara benzer bir biçime benziyor.

Google tarafından Mesajlar web uygulamasına yapılan sürekli güncellemeler, genellikle bu tür platformlar için faydalı olarak görülen low-code ve no-code harekette etkileyici ilerlemeler çağında çalıyor.