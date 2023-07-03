В ходе недавней модернизации своих сервисов компания Google включила функцию прямых ответов для RCS-чатов в веб-версии приложения Google Messages. Эта функция позволяет пользователям упростить общение с помощью прямых ответов на отдельные RCS-сообщения внутри Google Messages.

Обновления такого рода в веб-версии Google Messages были очень редки. Однако в последнем из них появилась поддержка обновленных квитанций о прочтении RCS и статусов отправки, что еще раз подтверждает стремление Google улучшить пользовательский опыт.

В прошлом эта возможность распространялась только на копирование текста, удаление сообщений и ответную реакцию с помощью эмодзи из ограниченной коллекции из семи вариантов, а не на доступ ко всему набору эмодзи, как в версии для Android. Тем не менее, это недавнее дополнение дает пользователям возможность запускать прямые ответы на сообщения RCS в веб-клиенте для настольных компьютеров, что в точности повторяет пользовательский опыт приложения для Android.

Реализация этой функции была давней просьбой пользователей, так как эти прямые ответы поддерживались и отображались при отправке с мобильных устройств в течение значительного периода времени. Однако одним очевидным недостающим звеном является недоступность этих прямых ответов на планшетах Android. Похоже, они отошли от традиции прямоугольного FAB "Начать чат", расположенного в верхней части списка бесед, и переместили его в правый нижний угол колонки.

В дополнение к этому, введенная функция "Ответить на сообщение" отображает чат над текстовым полем с подсказкой "Ответить на сообщение", что напоминает аналогичный формат на устройствах Android, где эта функция появилась еще в октябре 2022 года.

Постоянные обновления, вносимые Google в веб-приложение "Сообщения", вступают в эпоху впечатляющего прогресса в движении low-code и no-code, которое часто рассматривается как благоприятное для таких платформ. Поскольку мы наблюдаем, как такие компании, как AppMaster, лидируют в категории платформ no-code, это обновление от Google подтверждает важность сохранения пользовательского опыта в центре внимания при разработке программного обеспечения.