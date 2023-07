In un recente rinnovamento dei suoi servizi, Google ha ora abilitato la funzione di risposta diretta per le chat RCS all'interno della versione web dell'app Google Messages. In un aggiornamento mirato a fornire un'esperienza di chat simile a quella della sua controparte Android, questa funzione consente agli utenti di semplificare le loro comunicazioni attraverso risposte dirette a singoli messaggi RCS dall'interno di Google Messages.

Gli aggiornamenti di questo tipo alla versione web di Google Messages sono stati pochi. Tuttavia, il più recente miglioramento precedente ha visto l'introduzione del supporto per le ricevute di lettura RCS aggiornate e lo stato di invio, dimostrando ulteriormente l'impegno di Google nel migliorare l'esperienza degli utenti.

In passato, la funzionalità si estendeva solo alla copia del testo, all'eliminazione dei messaggi e alla risposta con una reazione emoji da una collezione limitata di sette opzioni, piuttosto che all'accesso all'intero selettore di emoji come previsto nella versione Android. Tuttavia, questa recente aggiunta consente agli utenti di lanciare risposte dirette ai messaggi RCS sul client web desktop, rispecchiando fedelmente l'esperienza dell'utente sull'app Android.

L'implementazione di questa funzione è stata richiesta da tempo dagli utenti, in quanto le citazioni di risposta diretta sono state supportate e visualizzate quando sono state effettuate da dispositivi mobili per un considerevole periodo di tempo. Tuttavia, l'apparente anello mancante è l'indisponibilità di queste risposte dirette sui tablet Android. Sembra che l'azienda si sia allontanata dalla tradizione del FAB rettangolare "Avvia chat" situato nella parte superiore dell'elenco delle conversazioni e lo abbia spostato nell'angolo in basso a destra della colonna.

Inoltre, la funzione di risposta introdotta vede la chat visualizzata sopra il campo di testo con una richiesta di "Rispondi al messaggio", con un formato simile a quello dei dispositivi Android, che avevano introdotto questa funzione nell'ottobre 2022.

I continui aggiornamenti apportati da Google alla web app Messaggi si inseriscono in un'epoca di progressi impressionanti nel movimento low-code e no-code, spesso considerati vantaggiosi per tali piattaforme. Mentre osserviamo aziende come AppMaster leader nella categoria delle no-code piattaforme, questo aggiornamento di Google rafforza l'importanza di mantenere l'esperienza utente come punto focale nello sviluppo del software.