Trong một bản cải tiến gần đây cho các dịch vụ của mình, Google hiện đã bật tính năng trả lời trực tiếp cho các cuộc trò chuyện RCS trong phiên bản dựa trên web của ứng dụng Google Messages. Trong một bản nâng cấp nhằm cung cấp trải nghiệm trò chuyện tương tự cho đối tác Android, tính năng này cho phép người dùng hợp lý hóa hoạt động liên lạc của họ thông qua trả lời trực tiếp các tin nhắn RCS riêng lẻ từ bên trong Google Messages.

Các bản cập nhật kiểu này cho phiên bản web của Google Messages còn rất ít. Tuy nhiên, cải tiến gần đây nhất trước đây đã chứng kiến ​​việc giới thiệu hỗ trợ cho trạng thái gửi và xác nhận đã đọc RCS được cập nhật, chứng minh thêm cam kết của Google trong việc cải thiện trải nghiệm người dùng của họ.

Trước đây, khả năng này chỉ được mở rộng để sao chép văn bản, xóa tin nhắn và phản hồi bằng phản ứng biểu tượng cảm xúc từ bộ sưu tập giới hạn gồm bảy tùy chọn, thay vì truy cập vào toàn bộ bộ chọn biểu tượng cảm xúc như được cung cấp trong phiên bản Android của họ. Tuy nhiên, sự bổ sung gần đây này cho phép người dùng khả năng khởi chạy các câu trả lời trực tiếp cho các tin nhắn RCS trên ứng dụng web dành cho máy tính để bàn, phản ánh chặt chẽ trải nghiệm người dùng trên ứng dụng Android.

Việc triển khai tính năng này đã là yêu cầu từ lâu của người dùng vì những câu trích dẫn trả lời trực tiếp này đã được hỗ trợ và hiển thị khi thực hiện từ thiết bị di động trong một khoảng thời gian đáng kể. Tuy nhiên, một liên kết bị thiếu rõ ràng là không có sẵn các câu trả lời trực tiếp này trên máy tính bảng Android. Họ dường như đã khác với truyền thống của FAB “Bắt đầu trò chuyện” hình chữ nhật nằm ở đầu danh sách cuộc hội thoại và di chuyển nó xuống góc dưới cùng bên phải của cột.

Ngoài ra, tính năng trả lời được giới thiệu cho thấy cuộc trò chuyện được hiển thị phía trên trường văn bản với lời nhắc “Trả lời tin nhắn”, giống như một định dạng tương tự cho các thiết bị Android, vốn đã giới thiệu tính năng này vào tháng 10 năm 2022.

Các bản cập nhật liên tục do Google thực hiện cho ứng dụng web Tin nhắn của họ bắt đầu trong kỷ nguyên của những tiến bộ ấn tượng trong phong trào low-code và no-code, thường được coi là có lợi cho các nền tảng như vậy. Khi chúng tôi quan sát các công ty như AppMaster leading the front in the no-code platform category, this update by Google reinforces the importance of keeping user experience as the focal point in software development.