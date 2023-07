ในการปรับปรุงบริการล่าสุด Google ได้เปิดใช้งานคุณลักษณะการตอบกลับโดยตรงสำหรับการแชท RCS ภายในแอป Google Messages เวอร์ชันบนเว็บ ในการอัปเกรดที่มีเป้าหมายเพื่อมอบประสบการณ์การแชทที่คล้ายคลึงกันกับ Android คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงการสื่อสารผ่านการตอบกลับโดยตรงไปยังข้อความ RCS แต่ละข้อความจากภายใน Google Messages

การอัปเดตประเภทนี้สำหรับ Google Messages เวอร์ชันเว็บนั้นมีน้อยมาก อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้ได้เห็นการแนะนำการสนับสนุนสำหรับใบรับการอ่าน RCS ที่อัปเดตและสถานะการส่ง ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Google ในการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

ในอดีต ความสามารถนี้ขยายไปยังการคัดลอกข้อความ ลบข้อความ และตอบกลับด้วยปฏิกิริยาอิโมจิจากชุดตัวเลือกเจ็ดตัวเลือกที่จำกัด แทนที่จะเข้าถึงเครื่องมือเลือกอีโมจิทั้งหมดตามที่มีให้ในเวอร์ชัน Android อย่างไรก็ตาม การเพิ่มล่าสุดนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปิดใช้การตอบกลับโดยตรงไปยังข้อความ RCS บนเดสก์ท็อปเว็บไคลเอ็นต์ ซึ่งสะท้อนประสบการณ์ของผู้ใช้บนแอป Android ได้อย่างใกล้ชิด

การใช้คุณลักษณะนี้ได้รับการร้องขอมาอย่างยาวนานจากผู้ใช้ เนื่องจากการเสนอราคาตอบกลับโดยตรงเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนและแสดงผลเมื่อสร้างจากอุปกรณ์พกพาเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม ลิงก์หนึ่งที่ขาดหายไปคือการไม่พร้อมใช้งานของการตอบกลับโดยตรงเหล่านี้บนแท็บเล็ต Android ดูเหมือนว่าพวกเขาจะออกจากประเพณีของ FAB "เริ่มแชท" รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งอยู่ที่ด้านบนสุดของรายการการสนทนาและย้ายไปที่มุมล่างขวาของคอลัมน์

นอกจากนี้ ฟีเจอร์ตอบกลับที่แนะนำยังเห็นการแชทแสดงอยู่เหนือช่องข้อความพร้อมข้อความแจ้ง "ตอบกลับข้อความ" ซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับอุปกรณ์ Android ซึ่งเปิดตัวฟีเจอร์นี้ในเดือนตุลาคม 2565

การอัปเดตอย่างต่อเนื่องที่ทำโดย Google กับเว็บแอป Messages ในยุคของความก้าวหน้าที่น่าประทับใจในการเคลื่อนไหว low-code และ no-code มักถูกมองว่าเป็นประโยชน์สำหรับแพลตฟอร์มดังกล่าว จากที่เราสังเกตเห็นว่าบริษัทต่างๆ เช่น AppMaster leading the front in the no-code platform category, this update by Google reinforces the importance of keeping user experience as the focal point in software development.