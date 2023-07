তার পরিষেবাগুলির একটি সাম্প্রতিক পুনর্গঠনে, Google এখন Google বার্তা অ্যাপের ওয়েব-ভিত্তিক সংস্করণের মধ্যে RCS চ্যাটের জন্য সরাসরি উত্তর বৈশিষ্ট্যটি সক্ষম করেছে। একটি আপগ্রেডের লক্ষ্যে এটির অ্যান্ড্রয়েড প্রতিপক্ষের সাথে একই রকম চ্যাটিং অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে, এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহারকারীদের Google Messages মধ্যে থেকে পৃথক RCS বার্তাগুলির সরাসরি উত্তরগুলির মাধ্যমে তাদের যোগাযোগগুলিকে স্ট্রিমলাইন করতে দেয়৷

Google বার্তাগুলির ওয়েব সংস্করণে এই ধরণের আপডেটগুলি অনেক কম হয়েছে৷ যাইহোক, সাম্প্রতিকতম পূর্ববর্তী বর্ধনে আপডেট হওয়া RCS পঠিত রসিদ এবং প্রেরণের স্থিতির জন্য সমর্থনের প্রবর্তন দেখা গেছে, যা তাদের ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য Google-এর প্রতিশ্রুতিকে আরও প্রমাণ করে।

অতীতে, ক্ষমতাটি কেবলমাত্র পাঠ্য অনুলিপি করা, বার্তাগুলি মুছে ফেলা এবং সাতটি বিকল্পের একটি সীমিত সংগ্রহ থেকে একটি ইমোজি প্রতিক্রিয়ার সাথে প্রতিক্রিয়া করার জন্য প্রসারিত ছিল, তাদের অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণে দেওয়া সম্পূর্ণ ইমোজি পিকারে অ্যাক্সেসের পরিবর্তে। তবুও, এই সাম্প্রতিক সংযোজন ব্যবহারকারীদের ডেস্কটপ ওয়েব ক্লায়েন্টে আরসিএস বার্তাগুলির সরাসরি উত্তর চালু করার ক্ষমতা দেয়, অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাকে ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত করে।

এই বৈশিষ্ট্যটির বাস্তবায়ন ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে একটি দীর্ঘকাল ধরে অনুরোধ করা হয়েছে, কারণ এই সরাসরি উত্তর উদ্ধৃতিগুলি যথেষ্ট সময়ের জন্য মোবাইল ডিভাইস থেকে তৈরি করার সময় সমর্থিত এবং প্রদর্শিত হয়েছে৷ যাইহোক, একটি স্পষ্ট অনুপস্থিত লিঙ্ক হল Android ট্যাবলেটগুলিতে এই সরাসরি উত্তরগুলির অনুপলব্ধতা৷ তারা কথোপকথনের তালিকার শীর্ষে অবস্থিত আয়তক্ষেত্রাকার "স্টার্ট চ্যাট" FAB-এর ঐতিহ্য থেকে সরে গেছে এবং কলামের নীচে-ডানদিকের কোণায় নিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে৷

এটি ছাড়াও, ফিচারের প্রবর্তিত উত্তরে দেখা যাচ্ছে যে চ্যাটটি টেক্সট ফিল্ডের উপরে একটি "মেসেজের উত্তর" প্রম্পট সহ প্রদর্শিত হচ্ছে, যা অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসগুলির অনুরূপ ফর্ম্যাট, যা অক্টোবর 2022 সালে এই বৈশিষ্ট্যটি চালু করেছিল।

low-code এবং no-code আন্দোলনের চিত্তাকর্ষক অগ্রগতির যুগে Google এর মেসেজেস ওয়েব অ্যাপে ক্রমাগত আপডেট করা হয়েছে, যা প্রায়শই এই জাতীয় প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য উপকারী হিসাবে দেখা যায়। আমরা যেমন AppMaster leading the front in the no-code platform category, this update by Google reinforces the importance of keeping user experience as the focal point in software development.