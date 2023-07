في تجديد حديث لخدماتها ، قامت Google الآن بتمكين ميزة الرد المباشر لمحادثات RCS داخل نسختها المستندة إلى الويب من تطبيق رسائل Google. في ترقية تهدف إلى توفير تجربة دردشة مماثلة لنظيرتها التي تعمل بنظام Android ، تتيح هذه الميزة للمستخدمين تبسيط اتصالاتهم من خلال الردود المباشرة على رسائل RCS الفردية من داخل Google Messages.

كانت التحديثات من هذا النوع لإصدار الويب من رسائل Google بعيدة وقليلة. ومع ذلك ، فقد شهدت آخر تحسينات سابقة تقديم الدعم لإيصالات قراءة RCS المحدثة وإرسال الحالة ، مما يثبت التزام Google بتحسين تجربة المستخدم الخاصة بهم.

في الماضي ، امتدت الإمكانية فقط لنسخ النص وحذف الرسائل والرد برد فعل emoji من مجموعة محدودة من سبعة خيارات ، بدلاً من الوصول إلى منتقي الرموز التعبيرية بالكامل كما هو منصوص عليه في إصدار Android الخاص بهم. ومع ذلك ، تتيح هذه الإضافة الحديثة للمستخدمين القدرة على إطلاق ردود مباشرة على رسائل RCS على عميل الويب لسطح المكتب ، مما يعكس عن كثب تجربة المستخدم على تطبيق Android.

لقد كان تنفيذ هذه الميزة طلبًا طويل الأمد من المستخدمين ، حيث تم دعم وعروض اقتباسات الرد المباشر هذه عند صنعها من الأجهزة المحمولة لفترة زمنية طويلة. ومع ذلك ، فإن الرابط المفقود الواضح هو عدم توفر هذه الردود المباشرة على أجهزة Android اللوحية. يبدو أنهم قد ابتعدوا عن تقليد "بدء الدردشة" المستطيل الموجود في الجزء العلوي من قائمة المحادثة ونقله إلى الركن الأيمن السفلي من العمود.

بالإضافة إلى ذلك ، يرى الرد المقدم على الميزة عرض الدردشة أعلى حقل النص مع مطالبة "الرد على الرسالة" ، التي تشبه تنسيقًا مشابهًا لأجهزة Android ، التي قدمت هذه الميزة مرة أخرى في أكتوبر 2022.

التحديثات المستمرة التي أجرتها Google على تطبيق Messages على الويب في عصر من التقدم المذهل في حركة low-code no-code ، والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها مفيدة لمثل هذه الأنظمة الأساسية.