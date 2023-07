최근 서비스 개편에서 Google은 이제 Google 메시지 앱의 웹 기반 버전 내에서 RCS 채팅에 대한 직접 회신 기능을 활성화했습니다. Android와 유사한 채팅 환경을 제공하기 위한 업그레이드에서 이 기능을 사용하면 Google Messages 내에서 개별 RCS 메시지에 직접 회신하여 커뮤니케이션을 간소화할 수 있습니다.

Google 메시지의 웹 버전에 대한 이러한 종류의 업데이트는 거의 없었습니다. 그러나 가장 최근의 이전 개선 사항에서는 업데이트된 RCS 수신 확인 및 전송 상태에 대한 지원이 도입되어 사용자 경험을 개선하려는 Google의 노력을 더욱 입증했습니다.

과거에는 이 기능이 Android 버전에서 제공되는 전체 이모티콘 선택기에 대한 액세스가 아니라 텍스트 복사, 메시지 삭제 및 제한된 7개 옵션 컬렉션의 이모티콘 반응으로 응답하는 것으로만 확장되었습니다. 그럼에도 불구하고 이 최근 추가 기능을 통해 사용자는 데스크톱 웹 클라이언트에서 RCS 메시지에 직접 회신할 수 있으므로 Android 앱의 사용자 경험을 밀접하게 미러링할 수 있습니다.

이 기능의 구현은 상당한 기간 동안 모바일 장치에서 만들 때 이러한 직접 회신 인용이 지원되고 표시되었기 때문에 사용자의 오랜 요청이었습니다. 그러나 한 가지 분명히 누락된 링크는 Android 태블릿에서 이러한 직접 답장을 사용할 수 없다는 것입니다. 그들은 대화 목록 상단에 위치한 사각형 "채팅 시작" FAB의 전통에서 벗어나 열의 오른쪽 하단 모서리로 이동한 것으로 보입니다.

이 외에도 도입된 회신 기능은 2022년 10월에 이 기능을 다시 도입한 Android 기기와 유사한 형식으로 "메시지에 회신" 프롬프트와 함께 텍스트 필드 위에 채팅이 표시되는 것을 봅니다.

메시지 웹 앱에 대한 Google의 지속적인 업데이트는 종종 그러한 플랫폼에 유익한 것으로 보이는 low-code 및 no-code 운동의 인상적인 발전의 시대에 울립니다. AppMaster leading the front in the no-code platform category, this update by Google reinforces the importance of keeping user experience as the focal point in software development.