Dalam perombakan layanannya baru-baru ini, Google kini telah mengaktifkan fitur balasan langsung untuk obrolan RCS dalam versi berbasis web dari aplikasi Google Messages. Dalam pemutakhiran yang ditujukan untuk memberikan pengalaman mengobrol yang serupa dengan mitra Android-nya, fitur ini memungkinkan pengguna untuk merampingkan komunikasi mereka melalui balasan langsung ke masing-masing pesan RCS dari dalam Google Messages.

Pembaruan semacam ini ke versi web Google Messages sangat sedikit. Namun, peningkatan terbaru sebelumnya telah melihat pengenalan dukungan untuk tanda terima baca RCS yang diperbarui dan status pengiriman, yang selanjutnya membuktikan komitmen Google untuk meningkatkan pengalaman pengguna mereka.

Di masa lalu, kemampuan hanya diperluas untuk menyalin teks, menghapus pesan, dan merespons dengan reaksi emoji dari koleksi terbatas tujuh opsi, daripada akses ke seluruh pemilih emoji seperti yang disediakan dalam versi Android mereka. Meskipun demikian, tambahan baru-baru ini memungkinkan pengguna untuk meluncurkan balasan langsung ke pesan RCS di klien web desktop, yang sangat mencerminkan pengalaman pengguna di aplikasi Android.

Penerapan fitur ini telah menjadi permintaan lama dari pengguna, karena kutipan balasan langsung ini telah didukung dan ditampilkan saat dibuat dari perangkat seluler untuk jangka waktu yang cukup lama. Namun, satu-satunya mata rantai yang hilang adalah tidak tersedianya balasan langsung ini di tablet Android. Mereka tampaknya telah menyimpang dari tradisi FAB "Mulai Obrolan" persegi panjang yang terletak di bagian atas daftar percakapan dan memindahkannya ke pojok kanan bawah kolom.

Selain itu, fitur balas ke yang diperkenalkan melihat obrolan ditampilkan di atas bidang teks dengan prompt "Balas ke Pesan", menyerupai format yang mirip dengan perangkat Android, yang telah memperkenalkan fitur ini pada Oktober 2022.

Pembaruan terus-menerus yang dilakukan oleh Google ke aplikasi web Pesannya berdering di era perkembangan yang mengesankan dalam gerakan low-code dan no-code, sering dianggap bermanfaat untuk platform semacam itu. Saat kami mengamati perusahaan seperti AppMaster leading the front in the no-code platform category, this update by Google reinforces the importance of keeping user experience as the focal point in software development.