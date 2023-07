Numa recente renovação dos seus serviços, a Google activou agora a funcionalidade de resposta direta para conversas RCS na sua versão baseada na Web da aplicação Google Messages. Numa atualização destinada a proporcionar uma experiência de conversação semelhante à do seu homólogo Android, esta funcionalidade permite aos utilizadores agilizar as suas comunicações através de respostas directas a mensagens RCS individuais a partir do Google Messages.

As actualizações deste tipo para a versão web do Google Messages têm sido muito poucas. No entanto, a mais recente melhoria anterior tinha visto a introdução de suporte para recibos de leitura RCS actualizados e estado de envio, provando ainda mais o compromisso da Google em melhorar a sua experiência de utilizador.

No passado, a capacidade apenas se estendia a copiar texto, apagar mensagens e responder com uma reação emoji a partir de uma coleção limitada de sete opções, em vez de aceder a todo o seletor de emoji como fornecido na sua versão Android. No entanto, esta recente adição permite que os utilizadores iniciem respostas directas a mensagens RCS no cliente Web do ambiente de trabalho, espelhando de perto a experiência do utilizador na aplicação Android.

A implementação desta funcionalidade tem sido um pedido de longa data dos utilizadores, uma vez que estas citações de resposta direta têm sido suportadas e apresentadas quando feitas a partir de dispositivos móveis durante um período de tempo considerável. No entanto, o único elo aparentemente em falta é a indisponibilidade destas respostas directas em tablets Android. Parece que se afastaram da tradição do FAB retangular "Iniciar conversa" localizado no topo da lista de conversas e deslocaram-no para o canto inferior direito da coluna.

Além disso, o recurso de resposta introduzido vê o bate-papo sendo exibido acima do campo de texto com um prompt "Responder à mensagem", lembrando um formato semelhante aos dispositivos Android, que introduziram esse recurso em outubro de 2022.

