在最近的一次服务改革中，谷歌现在已经在其网络版的谷歌信息应用中启用了RCS聊天的直接回复功能。这项升级旨在提供类似于安卓系统的聊天体验，该功能允许用户通过直接回复谷歌信息中的个别RCS信息来简化他们的沟通。

对网络版 "谷歌信息 "的此类更新一直都是很少的。然而，最近的一次改进是引入了对更新RCS阅读收据和发送状态的支持，进一步证明了谷歌对改善用户体验的承诺。

在过去，这种能力只扩展到复制文本、删除信息，以及从有限的七个选项集合中用表情符号反应来回应，而不是像他们的安卓版本中提供的访问整个表情符号选择器。尽管如此，最近增加的功能允许用户在桌面网络客户端上启动直接回复RCS消息的能力，密切反映了安卓应用上的用户体验。

实现这一功能是用户长期以来的要求，因为这些直接回复的报价在相当长的一段时间内，从移动设备上进行的时候已经得到支持和显示。然而，一个明显缺失的环节是，这些直接回复在安卓平板电脑上无法使用。他们似乎已经背离了位于对话列表顶部的矩形 "开始聊天 "FAB的传统，并将其移至列的右下角。

除此之外，引入的回复功能看到聊天显示在文本字段上方的 "回复信息 "提示，类似于安卓设备的格式，后者早在2022年10月就引入了这一功能。

谷歌对其信息网络应用的持续更新是在low-code 和no-code 运动中取得令人印象深刻的进展的时代，这通常被视为对此类平台有利。当我们观察到像AppMaster 这样的公司在no-code 平台类别中处于领先地位时，谷歌的这次更新加强了在软件开发中保持用户体验的重要性。