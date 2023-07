Im Rahmen einer kürzlich erfolgten Überarbeitung seiner Dienste hat Google nun die direkte Antwortfunktion für RCS-Chats in der webbasierten Version der Google Messages-App aktiviert. In einem Upgrade, das darauf abzielt, ein ähnliches Chatterlebnis wie bei seinem Android-Pendant zu bieten, ermöglicht diese Funktion den Nutzern, ihre Kommunikation durch direkte Antworten auf einzelne RCS-Nachrichten aus Google Messages heraus zu optimieren.

Updates dieser Art für die Webversion von Google Messages gab es bisher nur wenige. Bei der letzten Verbesserung wurde jedoch die Unterstützung für aktualisierte RCS-Lesebestätigungen und den Sendestatus eingeführt, was das Engagement von Google für die Verbesserung der Nutzererfahrung unterstreicht.

In der Vergangenheit umfasste die Funktion nur das Kopieren von Text, das Löschen von Nachrichten und das Reagieren mit einem Emoji aus einer begrenzten Sammlung von sieben Optionen, anstatt den Zugriff auf die gesamte Emoji-Auswahl wie in der Android-Version. Nichtsdestotrotz ermöglicht diese jüngste Ergänzung den Nutzern, direkte Antworten auf RCS-Nachrichten auf dem Desktop-Webclient zu starten, was der Nutzererfahrung in der Android-App sehr nahe kommt.

Die Implementierung dieser Funktion war ein lang gehegter Wunsch der Nutzer, da diese direkten Antworten schon seit geraumer Zeit unterstützt und angezeigt werden, wenn sie von mobilen Geräten aus erfolgen. Das einzige offensichtliche Manko ist jedoch die Nichtverfügbarkeit dieser direkten Antworten auf Android-Tablets. Es scheint, als sei man von der Tradition des rechteckigen FAB "Chat starten" am oberen Rand der Konversationsliste abgewichen und habe es in die rechte untere Ecke der Spalte verlegt.

Darüber hinaus wird der Chat über dem Textfeld mit der Aufforderung "Auf Nachricht antworten" angezeigt, ähnlich wie bei Android-Geräten, die diese Funktion bereits im Oktober 2022 eingeführt hatten.

Die kontinuierlichen Updates, die Google an seiner Messages-Web-App vornimmt, läuten eine Ära beeindruckender Fortschritte in der low-code und no-code Bewegung ein, die oft als vorteilhaft für solche Plattformen angesehen werden. Angesichts von Unternehmen wie AppMaster, die in der Kategorie der no-code -Plattformen führend sind, unterstreicht dieses Update von Google, wie wichtig es ist, die Benutzerfreundlichkeit in den Mittelpunkt der Softwareentwicklung zu stellen.