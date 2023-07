अपनी सेवाओं के हालिया सुधार में, Google ने अब Google संदेश ऐप के वेब-आधारित संस्करण के भीतर RCS चैट के लिए सीधे उत्तर सुविधा को सक्षम कर दिया है। अपने एंड्रॉइड समकक्ष के समान चैटिंग अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से एक अपग्रेड में, यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को Google Messages के भीतर से व्यक्तिगत आरसीएस संदेशों के सीधे उत्तरों के माध्यम से अपने संचार को सुव्यवस्थित करने की अनुमति देती है।

Google संदेशों के वेब संस्करण में इस प्रकार के अपडेट बहुत कम हुए हैं। हालाँकि, सबसे हालिया पूर्व संवर्द्धन में अद्यतन आरसीएस पढ़ने की रसीदों और भेजने की स्थिति के लिए समर्थन की शुरूआत देखी गई, जिससे उनके उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए Google की प्रतिबद्धता साबित हुई।

अतीत में, क्षमता केवल टेक्स्ट को कॉपी करने, संदेशों को हटाने और सात विकल्पों के सीमित संग्रह से इमोजी प्रतिक्रिया के साथ प्रतिक्रिया देने तक विस्तारित थी, बजाय इसके कि उनके एंड्रॉइड संस्करण में प्रदान किए गए संपूर्ण इमोजी पिकर तक पहुंच हो। बहरहाल, यह हालिया जोड़ उपयोगकर्ताओं को डेस्कटॉप वेब क्लाइंट पर आरसीएस संदेशों के सीधे उत्तर लॉन्च करने की क्षमता देता है, जो एंड्रॉइड ऐप पर उपयोगकर्ता अनुभव को बारीकी से दर्शाता है।

इस सुविधा के कार्यान्वयन के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा लंबे समय से अनुरोध किया जा रहा है, क्योंकि इन प्रत्यक्ष उत्तर उद्धरणों को काफी समय तक मोबाइल उपकरणों से बनाए जाने पर समर्थित और प्रदर्शित किया गया है। हालाँकि, एक स्पष्ट गायब लिंक एंड्रॉइड टैबलेट पर इन प्रत्यक्ष उत्तरों की अनुपलब्धता है। ऐसा लगता है कि वे वार्तालाप सूची के शीर्ष पर स्थित आयताकार "स्टार्ट चैट" एफएबी की परंपरा से हट गए हैं और इसे कॉलम के निचले-दाएं कोने में ले गए हैं।

इसके अलावा, पेश किए गए रिप्लाई फीचर में चैट को टेक्स्ट फ़ील्ड के ऊपर "मैसेज का जवाब दें" प्रॉम्प्ट के साथ प्रदर्शित किया जाता है, जो एंड्रॉइड डिवाइस के समान प्रारूप जैसा दिखता है, जिसने इस सुविधा को अक्टूबर 2022 में वापस पेश किया था।

low-code और no-code मूवमेंट में प्रभावशाली प्रगति के युग में Google द्वारा अपने मैसेज वेब ऐप में किए गए लगातार अपडेट को अक्सर ऐसे प्लेटफार्मों के लिए फायदेमंद माना जाता है। जैसा कि हम देखते AppMaster leading the front in the no-code platform category, this update by Google reinforces the importance of keeping user experience as the focal point in software development.