In een recente vernieuwing van zijn diensten heeft Google nu de functie Direct reply voor RCS-chats ingeschakeld binnen de webversie van de Google Berichten-app. In een upgrade gericht op het bieden van een soortgelijke chat-ervaring als zijn Android tegenhanger, stelt deze functie gebruikers in staat om hun communicatie te stroomlijnen door middel van directe antwoorden op individuele RCS-berichten vanuit Google Berichten.

Dergelijke updates voor de webversie van Google Messages zijn zeldzaam. De meest recente eerdere verbetering was echter de introductie van ondersteuning voor bijgewerkte RCS leesbevestigingen en verzendstatus, waarmee Google's toewijding aan het verbeteren van de gebruikerservaring verder wordt bewezen.

In het verleden was het alleen mogelijk om tekst te kopiëren, berichten te verwijderen en te reageren met een emoji-reactie uit een beperkte verzameling van zeven opties, in plaats van toegang tot de volledige emoji-kiezer zoals in de Android-versie. Desalniettemin geeft deze recente toevoeging gebruikers de mogelijkheid om direct te antwoorden op RCS-berichten op de desktop webclient, wat nauw aansluit bij de gebruikerservaring op de Android-app.

De implementatie van deze functie is een lang gekoesterde wens van gebruikers, aangezien deze directe antwoordquotes al geruime tijd worden ondersteund en weergegeven wanneer ze vanaf mobiele apparaten worden gemaakt. De enige ontbrekende schakel is echter de onbeschikbaarheid van deze directe antwoorden op Android-tablets. Ze lijken te zijn afgestapt van de traditie van de rechthoekige "Start Chat" FAB bovenaan de conversatielijst en hebben deze verplaatst naar de rechterbenedenhoek van de kolom.

Daarnaast wordt de chat boven het tekstveld weergegeven met een "Reply to Message" prompt, wat lijkt op het formaat van Android-apparaten, die deze functie al in oktober 2022 introduceerden.

De voortdurende updates die Google uitvoert voor zijn Messages web app komen in een tijdperk van indrukwekkende vooruitgang in de low-code en no-code beweging, die vaak als gunstig wordt gezien voor dergelijke platformen. Nu we zien dat bedrijven als AppMaster het voortouw nemen in de no-code platformcategorie, versterkt deze update van Google het belang van het centraal houden van de gebruikerservaring bij softwareontwikkeling.