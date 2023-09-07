Yazılım Mimarisi ve Kalıpları bağlamında, Sürekli Entegrasyon (CI), kod değişikliklerini sıklıkla paylaşılan bir kod tabanına entegre ederek, birleştirilmiş sistem üzerinde bir dizi otomatik test ve doğrulama çalıştırarak entegrasyon sorunlarını en aza indirmeyi ve genel yazılım kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan bir yazılım geliştirme uygulamasıdır. Kodlama ve sorunlar ortaya çıktığında geliştiricilere hızlı geri bildirim sağlama. CI'nın temel amacı, yazılım kusurlarını ve uyumsuzluklarını geliştirme sürecinin erken safhalarında tespit etmek ve bunların düzeltilmesi için gereken maliyet ve süreyi en aza indirmek, böylece genel geliştirme hızını ve kalitesini artırmaktır.

Çoğunlukla Sürekli Teslimat (CD) ve Sürekli Dağıtım (CD) ile birlikte kullanılan Sürekli Entegrasyon, geliştirme aşamasından üretim aşamasına kadar yeni özelliklerin ve iyileştirmelerin sorunsuz ve sürekli akışını kolaylaştırır. CI/CD/CD uygulamaları, gelişmiş işbirliği, daha kısa sürüm döngüleri, daha iyi kalite ve iş ve pazar taleplerine hızla yanıt verme yeteneği gibi çeşitli nedenlerle yazılım geliştirme ekipleri arasında popüler hale geldi.

Güçlü, no-code bir platform olan AppMaster, yazılım geliştirmede CI'nın öneminin farkındadır ve CI uygulamalarını uygulama oluşturma süreçlerine dahil eder. Müşteriler AppMaster platformunu kullanarak uygulamalar oluşturduğunda ve değiştirdiğinde, sistem CI uygulamalarını takip ederek otomatik olarak kod oluşturur, derler, testleri çalıştırır, paketler ve uygulamaları dağıtır. Oluşturulan kod, Go, Vue.js, Kotlin ve Jetpack Compose gibi kanıtlanmış ve güvenilir endüstri standardı teknolojilere dayalı olup yüksek kaliteli ve performanslı uygulamalar sağlar.

Tipik bir CI iş akışında geliştiriciler kod değişikliklerini Git, Subversion veya Mercurial gibi bir sürüm kontrol sistemine (VCS) aktarır. Jenkins, GitLab CI veya Travis CI gibi bir CI sunucusu, VCS'yi değişikliklere karşı izler ve yeni kod gönderildiğinde veya bir birleştirme isteği oluşturulduğunda otomatik olarak bir dizi oluşturma ve test sürecini tetikler. Oluşturma süreci genellikle kodun derlenmesini, statik analiz araçlarının çalıştırılmasını (örn. kod kalitesi, güvenlik tarayıcıları) ve uygulamanın dağıtım için paketlenmesini içerir. Derlemenin ardından birim testleri, entegrasyon testleri ve işlevsel testler gibi bir dizi otomatik test gerçekleştirilir. Herhangi bir test başarısız olursa veya bir sorun tespit edilirse CI sistemi geliştiricileri bilgilendirerek sorunların hızlı bir şekilde tanımlanmasını ve çözülmesini sağlar.

Bir yazılım geliştirme sürecinde Sürekli Entegrasyonun uygulanması, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi en iyi uygulama ve yönergeyi gerektirir:

Sürüm Kontrolü: Kodu yönetmek ve değişiklikleri izlemek için bir sürüm kontrol sistemi kullanmak, CI'yı etkinleştirmek için çok önemlidir. Geliştiriciler, kod tabanının her zaman güncel olduğundan emin olarak ve entegrasyon sorunlarını en aza indirerek, değişikliklerini sık sık taahhüt etmeli ve uygulamalıdır.

Kodu yönetmek ve değişiklikleri izlemek için bir sürüm kontrol sistemi kullanmak, CI'yı etkinleştirmek için çok önemlidir. Geliştiriciler, kod tabanının her zaman güncel olduğundan emin olarak ve entegrasyon sorunlarını en aza indirerek, değişikliklerini sık sık taahhüt etmeli ve uygulamalıdır. Otomatik Yapı Sistemleri: Kodu derlemek, statik analiz çalıştırmak ve uygulamaları paketlemek için otomatik derleme süreçlerini kullanmak tutarlılığı sağlar ve insan hatasını en aza indirir.

Kodu derlemek, statik analiz çalıştırmak ve uygulamaları paketlemek için otomatik derleme süreçlerini kullanmak tutarlılığı sağlar ve insan hatasını en aza indirir. Otomatik Test: Birim, entegrasyon ve işlevsel testlerden oluşan otomatik test paketlerinin çalıştırılması, kusurların erken tespit edilmesine ve geliştirme geri bildirim döngüsünün hızlandırılmasına yardımcı olur.

Birim, entegrasyon ve işlevsel testlerden oluşan otomatik test paketlerinin çalıştırılması, kusurların erken tespit edilmesine ve geliştirme geri bildirim döngüsünün hızlandırılmasına yardımcı olur. Sürekli Geri Bildirim: Geliştiricilere sürekli geri bildirim sağlamak için CI araçlarından yararlanmak, sorunların ortaya çıktıkça ele alınmasına yardımcı olur ve daha hızlı bir geliştirme döngüsüne katkıda bulunur.

Geliştiricilere sürekli geri bildirim sağlamak için CI araçlarından yararlanmak, sorunların ortaya çıktıkça ele alınmasına yardımcı olur ve daha hızlı bir geliştirme döngüsüne katkıda bulunur. Düzenli Entegrasyon: Geliştiricilerin, değişikliklerini sık sık paylaşılan kod tabanına entegre etmelerini teşvik etmek, son dakika entegrasyon sorunları riskini en aza indirmeye yardımcı olur ve geliştirme sürecini kolaylaştırır.

Kuruluşlar çevik geliştirme metodolojilerine, DevOps uygulamalarına ve bulutta yerel mimarilere yöneldikçe Sürekli Entegrasyon, yazılım projelerinin başarısını sağlamada kritik bir bileşen haline geldi. Kod değişikliklerinin sık ve kusursuz entegrasyonunu sağlayarak ve test ve doğrulama süreçlerini otomatikleştirerek CI, kuruluşların yüksek düzeyde yazılım kalitesini korumasına ve değişen pazar gereksinimlerine hızla uyum sağlamasına yardımcı olur.

AppMaster no-code platformu, müşteriler uygulamalarının tasarımlarını değiştirdiğinde otomatik olarak kod oluşturarak, derleyerek, testler çalıştırarak ve uygulamaları dağıtarak Sürekli Entegrasyonun en iyi uygulamalarını destekler. Bu, geliştirme sürecini büyük ölçüde basitleştirir ve müşterilerin CI iş akışlarının manuel olarak uygulanması ve yönetilmesiyle ilgili karmaşıklıklar konusunda endişelenmelerine gerek kalmadan, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmalarına olanak tanır.