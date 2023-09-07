Çok katmanlı mimari olarak da bilinen katmanlı mimari, uygulamaların organizasyonunu, endişelerin ayrılmasını ve sürdürülebilirliğini kolaylaştırmak için modern yazılım mühendisliğinde yaygın olarak benimsenen bir yazılım tasarım modelidir. Yazılım bileşenlerinin, modülerlik, ölçeklenebilirlik ve esneklik sergileyen uygulamalar oluşturmanın yanı sıra, yinelenen kodun azaltılmasını, değişikliklere uyarlanabilirliği ve yeni özellikler ve gereksinim uygulamaları için genişletilebilirliği teşvik edecek şekilde düzenlenme ve yapılandırılma şeklini ifade eder.

Genellikle katmanlı bir mimari, her biri bir uygulama bağlamında belirli sorumluluklara sahip olan birkaç katmandan oluşur. Bu katmanlar, üst katmanların işlevler ve hizmetler açısından alt katmanlara bağlı olduğu dikey bir hiyerarşide düzenlenir; bu bir bağımlılık ilişkisi olarak bilinir. Her katman, esasen uygulama içindeki ilgili görevleri kapsayan, belirlenmiş rollerini yerine getirirken, kesinlikle gerekli olmadıkça diğer katmanlarla etkileşimi en aza indiren bir soyutlama düzeyidir. Bu mimari yaklaşımda uygulamalar ilgili katmanlar içinde kapsüllenerek bakım kolaylığına, gelişmiş yeniden kullanılabilirliğe ve yazılım sisteminin daha iyi yönetilebilirliğine katkıda bulunur.

Tipik bir katmanlı yapıda dört ana katman gözlenir. Bunlar şunları içerir:

Sunum katmanı: Verileri son kullanıcılara görüntüleyen ve girdilerini toplayan kullanıcı arayüzü sağlar. Web uygulamaları bağlamında bu katman, HTML, CSS, JavaScript'in yanı sıra AppMaster tarafından oluşturulan web uygulamalarındaki Vue3 gibi çerçeveleri de kapsayacaktır.

Uygulama katmanı: Diğer katmanlar arasındaki veri akışını kontrol ederek işleme ve etkileşim mantığını uygular ve koordine eder. İş mantığı katmanı olarak da bilinen bu katmanlar, genellikle AppMaster BP Tasarımcısı tarafından görsel olarak tasarlanan uygulamanın işlemlerini, kurallarını ve iş akışlarını yönetmekten sorumludur.

BP Tasarımcısı tarafından görsel olarak tasarlanan uygulamanın işlemlerini, kurallarını ve iş akışlarını yönetmekten sorumludur. Veri erişim katmanı: Veritabanları ve harici hizmetler gibi veri depolama sistemleriyle etkileşimleri ve iletişimi yöneterek, verilerin elde edilmesi, saklanması ve güncellenmesi için kullanılan araçları uygulamanın geri kalanından soyutlar. Örneğin AppMaster tarafından oluşturulan arka uç uygulamaları, birincil veritabanı olarak Postgresql uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilir.

Veri katmanı: Veritabanları, dosya sistemleri ve diğer veri kaynakları dahil olmak üzere bilgi depolama ve alma havuzlarını temsil eder. Bu katman, bir uygulama içindeki veri modellemeden ve şema tanımından sorumludur.

Katmanlı mimarinin, mobil, web veya masaüstü odaklı olsun, çeşitli uygulama türlerinin geliştirilmesi için sağlam bir plan sağlama konusunda çok yönlü ve etkili olduğu kanıtlanmıştır. Örneğin, AppMaster ile platform kullanılarak oluşturulan arka uç, web ve mobil uygulamalar katmanlı bir mimari içerisinde yapılandırılarak kullanıcıları için yönetim kolaylığı, sürdürülebilirlik ve uyarlanabilirlik kolaylaştırılıyor.

Yazılım geliştirme bağlamında katmanlı bir mimariyi benimsemenin avantajları şunlardır:

Modülerlik: Endişelerin ayrılması, geliştiricilerin uygulamanın belirli yönlerine odaklanmasını sağlayarak kod tabanını daha anlaşılır, organize ve yönetilebilir hale getirir. Bu modülerlik aynı zamanda bileşenlerin farklı uygulamalarda yeniden kullanılmasını da teşvik eder.

Ölçeklenebilirlik: Katmanlı mimariler, her katman değişen gereksinimlere ve hedeflenen performans kazanımlarına göre bağımsız olarak ölçeklendirilip optimize edilebildiğinden, doğası gereği ölçeklenebilirliği destekler. Bu esneklik, AppMaster tarafından oluşturulanlar gibi yüksek yüklü veya kurumsal düzeydeki uygulamalarda özellikle faydalıdır.

tarafından oluşturulanlar gibi yüksek yüklü veya kurumsal düzeydeki uygulamalarda özellikle faydalıdır. Bakım Yapılabilirlik: Bir uygulama içindeki işlevsel alanların ve bunların ilgili uygulamalarının izole edilmesi sayesinde, katmanlı mimariler daha iyi bakım kolaylığı sağlar ve tüm sistemi önemli ölçüde etkilemeden bileşenlerde daha kolay değişiklik veya güncelleme yapılmasını sağlar.

Test Edilebilirlik: Her katman bağımsız olarak test edilebilir, böylece bireysel bileşenlerin ve genel uygulamanın sağlam ve güvenilir olması sağlanır. Test edilebilirliğin bu yönü, AppMaster sıfır teknik borçla uygulamalar oluşturmaya odaklanmasıyla vurgulanır, çünkü gereksinimlerdeki değişiklikler tüm uygulamanın sıfırdan yeniden oluşturulmasıyla ele alınır.

sıfır teknik borçla uygulamalar oluşturmaya odaklanmasıyla vurgulanır, çünkü gereksinimlerdeki değişiklikler tüm uygulamanın sıfırdan yeniden oluşturulmasıyla ele alınır. Birlikte Çalışabilirlik: Katmanlı mimariler, farklı sistemler ve hizmetler arasındaki entegrasyonu ve iletişimi kolaylaştırır. Örneğin AppMaster , uygulamaları için RESTful API'ler ve Swagger belgeleri oluşturarak diğer sistem ve hizmetlerle kusursuz bir birlikte çalışmayı mümkün kılar.

Sonuç olarak, katmanlı mimari, modern yazılım mühendisliği uygulamalarında yaygın olarak benimsenen önemli bir yazılım tasarım modelidir. İlgileri ayırmak için hiyerarşik bir yapı kullanan bu mimari yaklaşım, uygulama geliştirmede modülerliği, ölçeklenebilirliği, sürdürülebilirliği ve genişletilebilirliği teşvik eder. AppMaster no-code platformu, katmanlı mimarinin başarılı bir şekilde uygulanmasının parlak bir örneğidir ve kullanıcılara farklı etki alanları ve platformlar genelinde karmaşık, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmaları için güçlü bir araç sağlar.