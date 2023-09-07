Model Görünümü Denetleyicisi (MVC)

Model-Görünüm-Denetleyici (MVC) tasarım modeli, yazılım uygulamalarının tasarlanmasında yaygın olarak benimsenen bir mimari yaklaşımdır. Kodu modüler bir şekilde organize etmenin bir yolunu sağlar, endişelerin ayrılmasını teşvik eder ve sistemin sürdürülebilirliğini, ölçeklenebilirliğini ve test edilebilirliğini geliştirir. MVC paradigması, AppMaster platformunun modüler ve ölçeklenebilir kod üretme ilkeleriyle iyi uyum sağlar ve bu da onu sağlam ve bakımı yapılabilir uygulamalar oluşturmak için ideal bir yaklaşım haline getirir.

MVC mimarisinde uygulama mantığı birbirine bağlı üç bileşene bölünmüştür:

Model – veri işleme ve iş mantığının yönetilmesinden sorumludur. Veri doğrulama, alma, depolama ve işleme gibi uygulamanın etki alanına özgü verilerini, kurallarını ve işlevlerini temsil eder. Model bileşeni, kullanıcı arayüzünden bağımsızdır ve diğer bileşenlerle API'ler veya olaylar aracılığıyla iletişim kurar.

– veri işleme ve iş mantığının yönetilmesinden sorumludur. Veri doğrulama, alma, depolama ve işleme gibi uygulamanın etki alanına özgü verilerini, kurallarını ve işlevlerini temsil eder. Model bileşeni, kullanıcı arayüzünden bağımsızdır ve diğer bileşenlerle API'ler veya olaylar aracılığıyla iletişim kurar. Görünüm - Modeldeki verilerin görüntülenmesinden ve kullanıcı girişinin yakalanmasından sorumludur. Uygulamanın kullanıcı arayüzünü oluşturur ve sunum ve kullanıcı etkileşimine odaklanır. Görünüm bileşeni doğrudan kullanıcıyla etkileşime girer ve girişlerini yakalar; bunlar daha sonra işlenmek üzere Denetleyiciye geri iletilir.

- Modeldeki verilerin görüntülenmesinden ve kullanıcı girişinin yakalanmasından sorumludur. Uygulamanın kullanıcı arayüzünü oluşturur ve sunum ve kullanıcı etkileşimine odaklanır. Görünüm bileşeni doğrudan kullanıcıyla etkileşime girer ve girişlerini yakalar; bunlar daha sonra işlenmek üzere Denetleyiciye geri iletilir. Denetleyici - Model ile Görünüm arasında aracı görevi görerek aralarındaki iletişimi kolaylaştırır ve kullanıcı giriş olaylarını yönetir. Görünüm tarafından yakalanan kullanıcı etkileşimlerine yanıt olarak Denetleyici, girişi işler ve Modeli buna göre güncelleyerek verilerin uygulama boyunca tutarlı kalmasını sağlar. Denetleyici ayrıca Görünümü güncellenen Model verileriyle senkronize ederek kullanıcı arayüzünü güncel tutar.

Model-View-Controller (MVC), çeşitli programlama dilleri ve platformlarında yaygın olarak kullanılmakta olup, organize ve bakımı yapılabilir kodların geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. AppMaster platformunun görsel veri modelleme, iş süreci tasarımı ve web ve mobil uygulamalara yönelik kullanıcı arayüzü bileşenleri gibi no-code araçları, MVC mimarisinin ilkeleri göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Bu, oluşturulan uygulamaların ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve sağlam olmasını sağlar.

Örneğin, AppMaster oluşturduğu arka uç uygulamaları, basitliği, modülerliği ve eşzamanlılığa yönelik güçlü desteğiyle bilinen, yazılım endüstrisinde yaygın olarak benimsenen bir dil olan Go programlama dilini kullanır. Oluşturulan Go kodu, MVC mimarisinin Model ve Denetleyici bileşenlerini kapsülleyerek uygulamanın iş mantığını korur ve API çağrılarını yönetir. Öte yandan, web uygulamaları oluşturmak için kullanılan Vue3 çerçevesi, duyarlı ve etkileşimli bir kullanıcı arayüzü sağlayarak View bileşenini kısaca temsil eder. Benzer şekilde, mobil uygulamalarda AppMaster, MVC modelinin ilkelerini takip eden View bileşenlerini oluşturmak için Kotlin'i Jetpack Compose (Android) ve SwiftUI (iOS) ile birlikte kullanır.

Model-View-Controller mimarisine olan bu bağlılık, AppMaster modüler, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamalar oluşturmasını sağlar. Bu tür uygulamalar küçük işletmelerden büyük ölçekli işletmelere kadar geniş bir müşteri kitlesine uygundur. Sonuç olarak AppMaster platformu, uygulama geliştirme hızını önemli ölçüde artırabilir, maliyetleri azaltabilir ve teknik borcu ortadan kaldırabilir.

MVC mimarisini kullanmanın bir diğer önemli faydası, Modelin Görünümden ayrılmasıdır; bu, her bileşenin ayrı ayrı daha verimli geliştirilmesine, test edilmesine ve hata ayıklanmasına olanak tanır. Endişelerin bu şekilde ayrılması aynı zamanda tasarım değişikliklerinin temeldeki iş mantığını etkilemeden uygulanmasına olanak tanıyarak yeni sorunların ortaya çıkma potansiyelini azaltır.

AppMaster REST API'leri için Swagger (OpenAPI) belgeleri gibi otomatik belge oluşturma özelliği, MVC modelinin sunduğu modüler tasarım sayesinde diğer sistemlerle kusursuz entegrasyonu kolaylaştırır. Ayrıca, birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumluluğu veri tutarlılığı ve bütünlüğünü sağlarken, oluşturulan Go arka uç uygulamalarının durum bilgisi olmayan yapısı olağanüstü ölçeklenebilirlik ve yüksek performans sağlar.

Sonuç olarak, Model-Görünüm-Denetleyici (MVC) tasarım modeli, bina uygulamaları için sağlam ve esnek bir mimari yaklaşımdır. AppMaster no-code platformunun üzerine inşa edildiği ilkelerle güçlü bir şekilde örtüşen nitelikler olan kaygıların ayrılmasını, modülerliği ve sürdürülebilirliği destekler. AppMaster, MVC modelini kullanarak müşterilerin karmaşık kodlarla uğraşmaya gerek kalmadan web, mobil ve arka uç uygulamalarını kapsayan kapsamlı, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir yazılım çözümleri geliştirmeleri için verimli, uygun maliyetli bir yol sağlar.