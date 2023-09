W kontekście architektury i wzorców oprogramowania ciągła integracja (CI) to praktyka tworzenia oprogramowania mająca na celu minimalizację problemów z integracją i poprawę ogólnej jakości oprogramowania poprzez częste integrowanie zmian w kodzie ze wspólną bazą kodu, przeprowadzanie serii zautomatyzowanych testów i walidacji połączonych kodu i zapewnia szybką informację zwrotną dla programistów, gdy pojawią się problemy. Podstawowym celem CI jest identyfikacja defektów i niezgodności oprogramowania na wczesnym etapie procesu rozwoju oraz minimalizacja zarówno kosztów, jak i czasu potrzebnego na ich naprawienie, poprawiając w ten sposób ogólną szybkość i jakość rozwoju.

Ciągła integracja, często używana w połączeniu z ciągłym dostarczaniem (CD) i ciągłym wdrażaniem (CD), ułatwia płynny i ciągły przepływ nowych funkcji i ulepszeń od etapu rozwoju do produkcji. Praktyki CI/CD/CD stały się popularne wśród zespołów programistycznych z różnych powodów, w tym lepszej współpracy, krótszych cykli wydawniczych, lepszej jakości oraz możliwości szybkiego reagowania na wymagania biznesowe i rynkowe.

AppMaster, potężna platforma no-code, uznaje znaczenie CI w tworzeniu oprogramowania i włącza praktyki CI w swoje procesy tworzenia aplikacji. Gdy klienci tworzą i modyfikują aplikacje za pomocą platformy AppMaster, system automatycznie generuje kod, kompiluje, uruchamia testy, pakuje i wdraża aplikacje, zgodnie z praktykami CI. Wygenerowany kod opiera się na sprawdzonych i niezawodnych technologiach zgodnych ze standardami branżowymi, takich jak Go, Vue.js, Kotlin i Jetpack Compose, zapewniając wysoką jakość i wydajność aplikacji.

W typowym przepływie pracy CI programiści wypychają zmiany w kodzie do systemu kontroli wersji (VCS), takiego jak Git, Subversion lub Mercurial. Serwer CI, taki jak Jenkins, GitLab CI lub Travis CI, monitoruje VCS pod kątem zmian i automatycznie uruchamia serię procesów kompilacji i testowania za każdym razem, gdy przesyłany jest nowy kod lub tworzone jest żądanie scalania. Proces kompilacji zazwyczaj obejmuje kompilację kodu, uruchomienie narzędzi do analizy statycznej (np. jakości kodu, skanerów bezpieczeństwa) i spakowanie aplikacji do wdrożenia. Po kompilacji wykonywana jest seria testów automatycznych, takich jak testy jednostkowe, testy integracyjne i testy funkcjonalne. Jeśli jakikolwiek test zakończy się niepowodzeniem lub zostanie wykryty problem, system CI powiadamia programistów, zapewniając szybką identyfikację i rozwiązanie problemów.

Wdrożenie Ciągłej Integracji w procesie tworzenia oprogramowania wymaga zestawu najlepszych praktyk i wytycznych, w tym:

Kontrola wersji: Korzystanie z systemu kontroli wersji do zarządzania kodem i śledzenia zmian jest niezbędne do umożliwienia CI. Programiści powinni często zatwierdzać i wypychać swoje zmiany, upewniając się, że baza kodu jest zawsze aktualna i minimalizując problemy z integracją.

Zautomatyzowane systemy kompilacji: zastosowanie zautomatyzowanych procesów kompilacji do kompilowania kodu, przeprowadzania analizy statycznej i tworzenia pakietów aplikacji zapewnia spójność i minimalizuje błędy ludzkie.

Testowanie automatyczne: uruchamianie zestawów testów automatycznych, składających się z testów jednostkowych, integracyjnych i funkcjonalnych, pomaga we wczesnym wykrywaniu defektów i przyspieszaniu pętli sprzężenia zwrotnego podczas tworzenia oprogramowania.

Ciągła informacja zwrotna: wykorzystanie narzędzi CI w celu zapewnienia programistom ciągłej informacji zwrotnej pomaga w rozwiązywaniu pojawiających się problemów i przyczynia się do szybszego cyklu rozwoju.

Regularna integracja: zachęcanie programistów do częstego integrowania swoich zmian ze wspólną bazą kodu pomaga zminimalizować ryzyko problemów z integracją w ostatniej chwili i usprawnia proces programowania.

W miarę jak organizacje przechodzą w kierunku zwinnych metodologii programowania, praktyk DevOps i architektur natywnych w chmurze, ciągła integracja stała się kluczowym elementem zapewniającym powodzenie projektów oprogramowania. Umożliwiając częstą i bezproblemową integrację zmian w kodzie oraz automatyzując procesy testowania i walidacji, CI pomaga organizacjom utrzymać wysoki poziom jakości oprogramowania i szybko dostosowywać się do zmieniających się wymagań rynku.

Platforma AppMaster no-code obsługuje najlepsze praktyki ciągłej integracji, generując kod, kompilując, uruchamiając testy i wdrażając aplikacje automatycznie za każdym razem, gdy klienci modyfikują projekty swoich aplikacji. To znacznie upraszcza proces programowania i umożliwia klientom szybkie i wydajne tworzenie skalowalnych i wydajnych aplikacji, bez konieczności martwienia się o złożoność związaną z ręcznym wdrażaniem i zarządzaniem przepływami pracy CI.