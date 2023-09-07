В контексте архитектуры и шаблонов программного обеспечения непрерывная интеграция (CI) — это практика разработки программного обеспечения, направленная на минимизацию проблем интеграции и улучшение общего качества программного обеспечения путем частой интеграции изменений кода в общую кодовую базу, выполнения серии автоматических тестов и проверок объединенной базы данных. код и предоставление быстрой обратной связи разработчикам при возникновении проблем. Основная цель CI — выявлять дефекты программного обеспечения и несовместимости на ранних этапах процесса разработки и минимизировать затраты и время, необходимые для их исправления, тем самым повышая общую скорость и качество разработки.

Непрерывная интеграция, часто используемая в сочетании с непрерывной доставкой (CD) и непрерывным развертыванием (CD), обеспечивает плавный и непрерывный поток новых функций и улучшений от разработки к производству. Практики CI/CD/CD стали популярными среди команд разработчиков программного обеспечения по разным причинам, включая улучшение сотрудничества, более короткие циклы выпуска, лучшее качество и способность быстро реагировать на требования бизнеса и рынка.

AppMaster, мощная платформа no-code, признает важность CI в разработке программного обеспечения и включает практики CI в процессы создания приложений. Когда клиенты создают и изменяют приложения с помощью платформы AppMaster, система автоматически генерирует код, компилирует, запускает тесты, упаковывает и развертывает приложения, следуя практикам CI. Сгенерированный код основан на проверенных и надежных технологиях, соответствующих отраслевым стандартам, таких как Go, Vue.js, Kotlin и Jetpack Compose, что обеспечивает высокое качество и производительность приложений.

В типичном рабочем процессе CI разработчики вносят изменения кода в систему контроля версий (VCS), например Git, Subversion или Mercurial. CI-сервер, такой как Jenkins, GitLab CI или Travis CI, отслеживает изменения в VCS и автоматически запускает серию процессов сборки и тестирования всякий раз, когда отправляется новый код или создается мерж-реквест. Процесс сборки обычно включает в себя компиляцию кода, запуск инструментов статического анализа (например, качества кода, сканеров безопасности) и упаковку приложения для развертывания. После сборки выполняется серия автоматических тестов, таких как модульные тесты, интеграционные тесты и функциональные тесты. Если какой-либо тест не пройден или обнаружена проблема, система CI уведомляет разработчиков, обеспечивая быстрое выявление и решение проблем.

Внедрение непрерывной интеграции в процесс разработки программного обеспечения требует набора лучших практик и рекомендаций, в том числе:

Контроль версий. Использование системы контроля версий для управления кодом и отслеживания изменений имеет важное значение для включения CI. Разработчикам следует часто фиксировать и продвигать свои изменения, следя за тем, чтобы база кода всегда была актуальной, и сводя к минимуму проблемы интеграции.

Использование системы контроля версий для управления кодом и отслеживания изменений имеет важное значение для включения CI. Разработчикам следует часто фиксировать и продвигать свои изменения, следя за тем, чтобы база кода всегда была актуальной, и сводя к минимуму проблемы интеграции. Автоматизированные системы сборки. Использование автоматизированных процессов сборки для компиляции кода, выполнения статического анализа и упаковки приложений обеспечивает согласованность и сводит к минимуму человеческие ошибки.

Использование автоматизированных процессов сборки для компиляции кода, выполнения статического анализа и упаковки приложений обеспечивает согласованность и сводит к минимуму человеческие ошибки. Автоматизированное тестирование. Запуск наборов автоматизированных тестов, включающих модульные, интеграционные и функциональные тесты, помогает выявить дефекты на ранней стадии и ускорить цикл обратной связи при разработке.

Запуск наборов автоматизированных тестов, включающих модульные, интеграционные и функциональные тесты, помогает выявить дефекты на ранней стадии и ускорить цикл обратной связи при разработке. Непрерывная обратная связь. Использование инструментов CI для обеспечения постоянной обратной связи с разработчиками помогает решать проблемы по мере их возникновения и способствует ускорению цикла разработки.

Использование инструментов CI для обеспечения постоянной обратной связи с разработчиками помогает решать проблемы по мере их возникновения и способствует ускорению цикла разработки. Регулярная интеграция. Поощрение разработчиков часто интегрировать свои изменения в общую базу кода помогает минимизировать риск возникновения проблем с интеграцией в последнюю минуту и ​​оптимизирует процесс разработки.

По мере того, как организации переходят к гибким методологиям разработки, практикам DevOps и облачным архитектурам, непрерывная интеграция стала важнейшим компонентом обеспечения успеха программных проектов. Обеспечивая частую и плавную интеграцию изменений кода и автоматизируя процессы тестирования и проверки, CI помогает организациям поддерживать высокий уровень качества программного обеспечения и быстро адаптироваться к меняющимся требованиям рынка.

Платформа AppMaster no-code поддерживает лучшие практики непрерывной интеграции, автоматически генерируя код, компилируя, запуская тесты и развертывая приложения всякий раз, когда клиенты изменяют дизайн своих приложений. Это значительно упрощает процесс разработки и позволяет клиентам быстро и эффективно создавать масштабируемые и высокопроизводительные приложения, не беспокоясь о сложностях, связанных с ручным внедрением и управлением рабочими процессами CI.