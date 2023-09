Dans le contexte de l'architecture et des modèles logiciels, l'intégration continue (CI) est une pratique de développement logiciel visant à minimiser les problèmes d'intégration et à améliorer la qualité globale des logiciels en intégrant fréquemment les modifications de code dans une base de code partagée, en exécutant une série de tests et de validations automatisés sur les éléments fusionnés. code et fournir un retour rapide aux développeurs lorsque des problèmes surviennent. L'objectif principal de CI est d'identifier les défauts et les incompatibilités des logiciels dès le début du processus de développement et de minimiser à la fois le coût et le temps nécessaires à leur correction, améliorant ainsi la vitesse et la qualité globales du développement.

L'intégration continue, souvent utilisée en conjonction avec la livraison continue (CD) et le déploiement continu (CD), facilite un flux fluide et continu de nouvelles fonctionnalités et améliorations, du développement à la production. Les pratiques CI/CD/CD sont devenues populaires parmi les équipes de développement de logiciels pour diverses raisons, notamment une meilleure collaboration, des cycles de publication plus courts, une meilleure qualité et la capacité de répondre rapidement aux demandes de l'entreprise et du marché.

AppMaster, une puissante plateforme no-code, reconnaît l'importance de l'IC dans le développement de logiciels et intègre les pratiques d'IC ​​dans ses processus de création d'applications. Lorsque les clients créent et modifient des applications à l'aide de la plateforme AppMaster, le système génère automatiquement du code, compile, exécute des tests, emballe et déploie des applications, conformément aux pratiques CI. Le code généré est basé sur des technologies éprouvées et fiables aux normes de l'industrie telles que Go, Vue.js, Kotlin et Jetpack Compose, garantissant des applications performantes et de haute qualité.

Dans un flux de travail CI typique, les développeurs transmettent leurs modifications de code à un système de contrôle de version (VCS) tel que Git, Subversion ou Mercurial. Un serveur CI comme Jenkins, GitLab CI ou Travis CI surveille les modifications apportées au VCS et déclenche automatiquement une série de processus de construction et de test chaque fois qu'un nouveau code est poussé ou qu'une demande de fusion est créée. Le processus de construction implique généralement la compilation du code, l'exécution d'outils d'analyse statique (par exemple, qualité du code, scanners de sécurité) et le packaging de l'application pour le déploiement. Après la construction, une série de tests automatisés tels que des tests unitaires, des tests d'intégration et des tests fonctionnels sont exécutés. Si un test échoue ou qu'un problème est détecté, le système CI informe les développeurs, garantissant ainsi une identification et une résolution rapides des problèmes.

La mise en œuvre de l'intégration continue dans un processus de développement logiciel nécessite un ensemble de bonnes pratiques et de lignes directrices, notamment :

Contrôle de version : l'utilisation d'un système de contrôle de version pour gérer le code et suivre les modifications est essentielle pour activer CI. Les développeurs doivent fréquemment valider et pousser leurs modifications, en s'assurant que la base de code est toujours à jour et en minimisant les problèmes d'intégration.

l'utilisation d'un système de contrôle de version pour gérer le code et suivre les modifications est essentielle pour activer CI. Les développeurs doivent fréquemment valider et pousser leurs modifications, en s'assurant que la base de code est toujours à jour et en minimisant les problèmes d'intégration. Systèmes de construction automatisés : l'utilisation de processus de construction automatisés pour compiler le code, exécuter une analyse statique et empaqueter les applications garantit la cohérence et minimise les erreurs humaines.

l'utilisation de processus de construction automatisés pour compiler le code, exécuter une analyse statique et empaqueter les applications garantit la cohérence et minimise les erreurs humaines. Tests automatisés : l'exécution de suites de tests automatisés, comprenant des tests unitaires, d'intégration et fonctionnels, permet de détecter les défauts plus tôt et d'accélérer la boucle de retour d'information sur le développement.

l'exécution de suites de tests automatisés, comprenant des tests unitaires, d'intégration et fonctionnels, permet de détecter les défauts plus tôt et d'accélérer la boucle de retour d'information sur le développement. Rétroaction continue : tirer parti des outils CI pour fournir une rétroaction continue aux développeurs aide à résoudre les problèmes à mesure qu'ils surviennent et contribue à un cycle de développement plus rapide.

tirer parti des outils CI pour fournir une rétroaction continue aux développeurs aide à résoudre les problèmes à mesure qu'ils surviennent et contribue à un cycle de développement plus rapide. Intégration régulière : encourager les développeurs à intégrer fréquemment leurs modifications dans la base de code partagée permet de minimiser le risque de problèmes d'intégration de dernière minute et de rationaliser le processus de développement.

Alors que les organisations évoluent vers des méthodologies de développement agiles, des pratiques DevOps et des architectures cloud natives, l'intégration continue est devenue un élément essentiel pour garantir le succès des projets logiciels. En permettant une intégration fréquente et transparente des modifications de code et en automatisant les processus de test et de validation, CI aide les organisations à maintenir des niveaux élevés de qualité logicielle et à s'adapter rapidement aux exigences changeantes du marché.

La plate no-code d' AppMaster prend en charge les meilleures pratiques d'intégration continue en générant du code, en compilant, en exécutant des tests et en déployant automatiquement des applications chaque fois que les clients modifient la conception de leurs applications. Cela simplifie considérablement le processus de développement et permet aux clients de créer des applications évolutives et performantes rapidement et efficacement, sans avoir à se soucier des complexités liées à la mise en œuvre et à la gestion manuelle des flux de travail CI.