在软件架构和模式的背景下，持续集成（CI）是一种软件开发实践，旨在通过将代码更改频繁地集成到共享代码库中、在合并后的代码上运行一系列自动化测试和验证来最大程度地减少集成问题并提高整体软件质量。代码，并在出现问题时向开发人员提供快速反馈。 CI 的主要目标是在开发过程的早期识别软件缺陷和不兼容性，并最大限度地减少修复它们所需的成本和时间，从而提高整体开发速度和质量。

持续集成通常与持续交付 (CD) 和持续部署 (CD) 结合使用，促进新功能和改进从开发到生产的顺利、持续的流程。 CI/CD/CD 实践由于多种原因在软件开发团队中变得流行，包括改进的协作、更短的发布周期、更好的质量以及快速响应业务和市场需求的能力。

AppMaster是一个强大的no-code平台，它认识到 CI 在软件开发中的重要性，并将 CI 实践纳入其应用程序构建过程中。当客户使用AppMaster平台创建和修改应用程序时，系统会按照CI实践自动生成代码、编译、运行测试、打包和部署应用程序。生成的代码基于 Go、Vue.js、Kotlin 和Jetpack Compose等经过验证且可靠的行业标准技术，确保高质量和高性能的应用程序。

在典型的 CI 工作流程中，开发人员将代码更改推送到版本控制系统 (VCS)，例如 Git、Subversion 或 Mercurial。 Jenkins、GitLab CI 或 Travis CI 等 CI 服务器会监视 VCS 的更改，并在推送新代码或创建合并请求时自动触发一系列构建和测试流程。构建过程通常涉及编译代码、运行静态分析工具（例如，代码质量、安全扫描器）以及打包应用程序以进行部署。构建完成后，将执行一系列自动化测试，如单元测试、集成测试和功能测试。如果任何测试失败或检测到问题，CI 系统会通知开发人员，确保快速识别和解决问题。

在软件开发过程中实施持续集成需要一套最佳实践和指南，包括：

版本控制： 使用版本控制系统来管理代码和跟踪更改对于启用 CI 至关重要。开发人员应该经常提交和推送他们的更改，确保代码库始终是最新的并最大限度地减少集成问题。

使用版本控制系统来管理代码和跟踪更改对于启用 CI 至关重要。开发人员应该经常提交和推送他们的更改，确保代码库始终是最新的并最大限度地减少集成问题。 自动构建系统： 采用自动构建流程来编译代码、运行静态分析和打包应用程序，确保一致性并最大限度地减少人为错误。

采用自动构建流程来编译代码、运行静态分析和打包应用程序，确保一致性并最大限度地减少人为错误。 自动化测试： 运行自动化测试套件，包括单元测试、集成测试和功能测试，有助于及早发现缺陷并加快开发反馈循环。

运行自动化测试套件，包括单元测试、集成测试和功能测试，有助于及早发现缺陷并加快开发反馈循环。 持续反馈： 利用 CI 工具向开发人员提供持续反馈有助于解决出现的问题，并有助于加快开发周期。

利用 CI 工具向开发人员提供持续反馈有助于解决出现的问题，并有助于加快开发周期。 定期集成：鼓励开发人员经常将其更改集成到共享代码库中，有助于最大限度地减少最后一刻出现集成问题的风险，并简化开发流程。

随着组织转向敏捷开发方法、DevOps 实践和云原生架构，持续集成已成为确保软件项目成功的关键组成部分。通过实现代码更改的频繁无缝集成以及自动化测试和验证流程，CI 可以帮助组织保持高水平的软件质量并快速适应不断变化的市场需求。

AppMaster的no-code平台通过在客户修改应用程序设计时自动生成代码、编译、运行测试和部署应用程序来支持持续集成最佳实践。这极大地简化了开发流程，使客户能够快速高效地构建可扩展且高性能的应用程序，而不必担心手动实施和管理 CI 工作流程所涉及的复杂性。