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Proxy Kalıbı

Eyl 07, 2023

Proxy Deseni, arayüzünü değiştirmeden orijinal nesnenin erişimini kontrol etmek, işlevselliğini geliştirmek veya davranışını artırmak için başka bir nesnenin vekili veya yer tutucu görevi gören yapısal bir tasarım desenidir. Gevşek bağlantının teşvik edilmesinde, güvenliğin arttırılmasında ve bir uygulama içindeki işleme veya kaynak yönetiminin verimliliğinin arttırılmasında önemli bir rol oynar. Bu model, yavaş yükleme, uzaktan erişim, önbelleğe alma, günlüğe kaydetme, yetkilendirme ve daha birçok özelliğin uygulanmasında oldukça önemlidir.

Proxy'ler, bir nesnenin davranışını kontrol etmenin veya artırmanın, nesnenin kendisini değiştirmekten daha verimli veya kullanışlı olduğu durumlarda özellikle faydalıdır. Kullanım amaçlarına göre çeşitli tiplere ayrılabilirler:

  • Sanal Proxy : Bu proxy türü, başlatılması için önemli miktarda kaynak veya zaman gerektiren bir nesne adına işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Sanal proxy, başlatma sürecini gerçekten ihtiyaç duyulana kadar erteleyerek sistemin performansını ve bellek kullanımını optimize etmeye yardımcı olur.
  • Uzak Proxy : Bu proxy türü, dağıtılmış sistemlerin karmaşıklığını gizlerken veya farklı bir adres alanındaki nesnelere erişirken yerel ve uzak nesneler arasındaki iletişimi yönetmek için kullanılır. Uzak proxy'ler, nesneler farklı ortamlarda bulunsa bile uygun iletişim ve etkileşimi sağlar.
  • Koruma Proxy'si : Bu proxy türü, ek bir güvenlik katmanı uygulayarak bir nesnenin erişim izinlerini kontrol etmek ve uygulamak için kullanılır. Kullanıcı kimlik doğrulama ve yetkilendirme bilgilerini doğrulayarak hassas verilere veya kaynaklara erişimi kısıtlamak için koruma proxy'leri kullanılabilir.
  • Önbellek Proxy'si : Bu proxy türü, özellikle dış kaynaklara yavaş veya sınırlı erişim gerektiren durumlarda performansı artırmak için pahalı veya zaman alan işlemlerin sonuçlarını depolamak için kullanılır. Önbellek proxy'leri yanıt sürelerini iyileştirebilir, gecikmeyi azaltabilir ve bant genişliğinden veya işlem maliyetlerinden tasarruf sağlayabilir.

AppMaster Platformu bağlamında Proxy Kalıbı verimli, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamalar oluşturmada kritik bir rol oynar. AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar, farklı sektörlerdeki müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak optimizasyonu, esnek veri erişimi ve sağlam güvenlik önlemleri dahil olmak üzere bu modelin faydalarından yararlanabilir.

Proxy Kalıbının bir yazılım mimarisinde kullanımını gösteren bir örnek, bir video akışı uygulamasıdır. Bu senaryoda, bir video akış hizmetinin milyonlarca kullanıcısı aynı anda binlerce videoya erişebilir. Bir önbellek proxy'si uygulamak, sık erişilen video içeriğini önbelleğe alarak performansı optimize etmeye ve akış sunucusundaki yükü azaltmaya yardımcı olabilir. Bu şekilde, popüler içeriğe yönelik kullanıcı istekleri doğrudan önbellekten sunulabilir, böylece yanıt süresi iyileştirilir ve sistemin genel kaynak tüketimi azaltılır.

AppMaster arka uç uygulamalarıyla ilgili başka bir örnek, uzak proxy'leri içerir. Arka uç uygulamaları genellikle harici hizmetler veya veri kaynaklarıyla iletişim gerektirir. Uzak proxy'lerin kullanılması, ağ iletişiminin, dağıtılmış sistemlerin ve değişen veri formatlarının karmaşıklığını gizleyerek kesintisiz etkileşim sağlayabilir. Bu, modülerliği ve endişelerin ayrılmasını korurken kolaylık sağlar, böylece kolay bakım ve daha fazla geliştirmeyi kolaylaştırır.

Sonuç olarak Proxy Modeli, karmaşık nesnelere erişimi ve kontrolü basitleştirerek yazılım mimarisini geliştiren çok yönlü ve güçlü bir tasarım modelidir. Kaynak yönetimi, güvenlik ve uzaktan erişime yönelik çözümler sunarak uygulamaların verimliliğini, ölçeklenebilirliğini ve sürdürülebilirliğini önemli ölçüde artırır. AppMaster Platformu tarafından oluşturulan uygulamalara dahil edildiğinde Proxy Kalıbı, çeşitli müşteri gereksinimlerinin sağlam ve optimize edilmiş yazılım çözümleriyle karşılanmasını sağlar.

Daha fazla terimi keşfedin:
Bağdaştırıcı Kalıbı Bölme Dekoratör Deseni Konteynerleştirme Mikro Hizmet Mimarisi Monolitik Mimari Prototip Desen Proxy Kalıbı Sinek Sıklet Deseni Strateji Modeli Sunucusuz Mimari Veri Erişim Nesnesi (DAO) Yayınla-Abone Ol Modeli Yineleyici Kalıbı Ölçeklenebilirlik Şablon Yöntem Kalıbı

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