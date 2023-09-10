Veri Erişim Nesnesi (DAO), yazılım mimarisi ve modelleri alanında yaygın olarak benimsenen bir tasarım modelidir ve özellikle veri erişimi ve manipülasyon süreçlerinin soyutlanmasını ve kapsüllenmesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Nesne yönelimli programlama bağlamında kullanılan DAO modelinin temel amacı, temeldeki veri depolama mekanizmasını ayırarak ve onu daha yüksek düzeyde nesne yönelimli bir temsille eşleştirerek veri erişim mantığını iş mantığından ayırmaktır.

Tipik olarak DAO'lar, temeldeki veri kaynağı (ilişkisel veritabanı, XML dosyası veya başka herhangi bir depolama sistemi gibi) ile etki alanı sınıfları (aynı zamanda iş nesneleri veya varlıkları olarak da bilinir) arasında, sistemin temel iş mantığını işleyen bir aracı katman olarak işlev görür. başvuru. Bu ayırma, geliştiricilerin genel uygulama mantığını etkilemeden veri depolama mekanizmalarını değiştirmesine olanak tanıdığından uygulamanın daha iyi sürdürülebilirliğini, test edilebilirliğini ve ölçeklenebilirliğini sağlar.

DAO tasarım modeli birkaç temel bileşeni kapsar:

Arayüz: Uygulamanın gerektirdiği çeşitli veri erişim ve manipülasyon yöntemlerini tanımlayan bir arayüz. Bu, veri erişimi uygulaması ile uygulamanın geri kalanı arasındaki sözleşmeyi oluşturur.

Uygulamanın gerektirdiği çeşitli veri erişim ve manipülasyon yöntemlerini tanımlayan bir arayüz. Bu, veri erişimi uygulaması ile uygulamanın geri kalanı arasındaki sözleşmeyi oluşturur. Uygulama: Belirli veri depolama mekanizmasıyla arayüz oluşturmaktan ve verileri etki alanı sınıfları tarafından anlaşılacak bir formata dönüştürmekten sorumlu kodu içeren DAO arayüzünün somut uygulaması. Çeşitli veri depolama teknolojilerini desteklemek için farklı uygulamalar oluşturulabilir.

Belirli veri depolama mekanizmasıyla arayüz oluşturmaktan ve verileri etki alanı sınıfları tarafından anlaşılacak bir formata dönüştürmekten sorumlu kodu içeren DAO arayüzünün somut uygulaması. Çeşitli veri depolama teknolojilerini desteklemek için farklı uygulamalar oluşturulabilir. Veri Kaynağı: İlişkisel veritabanı veya NoSQL sistemi gibi, uygulama tarafından erişilen ve değiştirilen verileri barındıran gerçek veri depolama mekanizması.

İlişkisel veritabanı veya NoSQL sistemi gibi, uygulama tarafından erişilen ve değiştirilen verileri barındıran gerçek veri depolama mekanizması. Etki Alanı (İş) Nesneleri: Uygulamanın temel iş mantığını desteklemek için gerekli verilere erişmek ve bunları değiştirmek üzere DAO katmanıyla etkileşime giren uygulamanın iş nesneleri. Bu nesneler genellikle temel veri kaynağındaki belirli tablolara veya koleksiyonlara eşlenir.

AppMaster no-code platform bağlamında DAO'lar, geliştiricilerin ve vatandaş geliştiricilerin kapsamlı kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve test edilebilir uygulamalar oluşturmasına olanak sağlamada kritik bir rol oynar. Geliştiriciler, İş Süreci (BP) Tasarımcısı aracılığıyla görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) ve iş mantığı oluşturarak, veri erişimi ve manipülasyon süreçlerini etkili bir şekilde yöneten arka uç REST API ve WSS endpoints oluşturmak için DAO'ların gücünden yararlanabilirler.

Son kullanıcılar, tamamen etkileşimli hale getirilen ve otomatik olarak oluşturulan REST API'leriyle doğrudan arayüz oluşturma yeteneğine sahip, görsel olarak tasarlanmış web veya mobil uygulama ön uçları aracılığıyla bu soyutlanmış veri erişim hizmetleriyle etkileşime girer. Platformda oluşturulan uygulamalar, gereksinimlerdeki her değişiklikle sürekli olarak yeniden oluşturularak teknik borç en aza indirilir ve tutarlı kod kalitesi sağlanır. Ayrıca AppMaster, PostgreSQL uyumlu veritabanları da dahil olmak üzere çok çeşitli veri depolama seçeneklerini destekleyerek kullanıcıların, uygulamanın iş mantığı katmanını etkilemeden farklı depolama mekanizmaları arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına olanak tanır.

AppMaster bu yüksek düzeyde ölçeklenebilirlik ve esnekliğe, arka uç uygulama kodunu oluşturmak için Go (Golang) ve web uygulama kodu için JavaScript/TypeScript ile birlikte Vue3 çerçevesini kullanarak ulaşır. Mobil uygulamalar için AppMaster, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanır. Bu, oluşturulan uygulamaların gerçekten platformdan bağımsız olmasını ve belirli hedef platformlar için kolayca genişletilebilmesini veya değiştirilebilmesini sağlar.

Özetle, Veri Erişim Nesnesi (DAO) tasarım modeli, özellikle nesne yönelimli programlama ve veritabanı güdümlü uygulamalar bağlamında iyi mimariye sahip, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir yazılım sistemleri oluşturmada temel bir yapı taşı olarak hizmet eder. DAO'lar, veri erişimi ve manipülasyon mantığını etkili bir şekilde kapsülleyerek ve soyutlayarak çevik, geleceğe hazır uygulama geliştirmenin yolunu açıyor. AppMaster no-code platformunda DAO'lar, geliştiricilerin ve vatandaş geliştiricilerin, geleneksel programlama paradigmalarının karmaşıklığına saplanmadan görsel olarak güçlü, çok yönlü uygulamalar oluşturmalarına olanak sağlamada etkilidir.