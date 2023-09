Continue integratie (CI)

In de context van Software Architectuur en Patronen is Continuous Integration (CI) een softwareontwikkelingspraktijk gericht op het minimaliseren van integratieproblemen en het verbeteren van de algehele softwarekwaliteit door codewijzigingen regelmatig te integreren in een gedeelde codebase, waarbij een reeks geautomatiseerde tests en validaties wordt uitgevoerd op de samengevoegde software. code en het bieden van snelle feedback aan ontwikkelaars wanneer zich problemen voordoen. Het primaire doel van CI is om softwarefouten en incompatibiliteiten vroeg in het ontwikkelingsproces te identificeren en zowel de kosten als de tijd die nodig zijn om deze te repareren te minimaliseren, waardoor de algehele ontwikkelingssnelheid en -kwaliteit worden verbeterd.

Continuous Integration, vaak gebruikt in combinatie met Continuous Delivery (CD) en Continuous Deployment (CD), vergemakkelijkt een soepele en continue stroom van nieuwe functies en verbeteringen van ontwikkeling naar productie. CI/CD/CD-praktijken zijn om verschillende redenen populair geworden onder softwareontwikkelingsteams, waaronder verbeterde samenwerking, kortere releasecycli, betere kwaliteit en het vermogen om snel te reageren op zakelijke en marktvragen.

AppMaster, een krachtig platform no-code, erkent het belang van CI bij softwareontwikkeling en integreert CI-praktijken in de processen voor het bouwen van applicaties. Wanneer klanten applicaties maken en wijzigen met behulp van het AppMaster platform, genereert het systeem automatisch code, compileert, voert tests uit, verpakt en implementeert applicaties, volgens CI-praktijken. De gegenereerde code is gebaseerd op bewezen en betrouwbare industriestandaardtechnologieën zoals Go, Vue.js, Kotlin en Jetpack Compose, waardoor hoogwaardige en performante applicaties worden gegarandeerd.

In een typische CI-workflow pushen ontwikkelaars hun codewijzigingen naar een versiebeheersysteem (VCS) zoals Git, Subversion of Mercurial. Een CI-server zoals Jenkins, GitLab CI of Travis CI controleert de VCS op wijzigingen en activeert automatisch een reeks bouw- en testprocessen wanneer nieuwe code wordt gepusht of een samenvoegverzoek wordt gemaakt. Het bouwproces omvat doorgaans het compileren van de code, het uitvoeren van statische analysetools (bijvoorbeeld codekwaliteit, beveiligingsscanners) en het verpakken van de applicatie voor implementatie. Na de build wordt een reeks geautomatiseerde tests uitgevoerd, zoals unittests, integratietests en functionele tests. Als een test mislukt of er een probleem wordt gedetecteerd, stelt het CI-systeem de ontwikkelaars hiervan op de hoogte, waardoor problemen snel kunnen worden geïdentificeerd en opgelost.

Het implementeren van continue integratie in een softwareontwikkelingsproces vereist een reeks best practices en richtlijnen, waaronder:

Versiebeheer: Het gebruik van een versiebeheersysteem om code te beheren en wijzigingen bij te houden is essentieel voor het inschakelen van CI. Ontwikkelaars moeten hun wijzigingen regelmatig vastleggen en pushen, zodat de codebase altijd up-to-date is en integratieproblemen tot een minimum worden beperkt.

Geautomatiseerde bouwsystemen: het gebruik van geautomatiseerde bouwprocessen om code te compileren, statische analyses uit te voeren en applicaties te verpakken zorgt voor consistentie en minimaliseert menselijke fouten.

Geautomatiseerd testen: Het uitvoeren van geautomatiseerde testsuites, bestaande uit unit-, integratie- en functionele tests, helpt bij het vroegtijdig opsporen van defecten en het versnellen van de ontwikkelingsfeedbacklus.

Continue feedback: Het gebruik van CI-tools om ontwikkelaars voortdurend feedback te geven, helpt bij het aanpakken van problemen zodra deze zich voordoen en draagt ​​bij aan een snellere ontwikkelingscyclus.

Regelmatige integratie: Door ontwikkelaars aan te moedigen hun wijzigingen regelmatig in de gedeelde codebase te integreren, wordt het risico op last-minute integratieproblemen geminimaliseerd en wordt het ontwikkelingsproces gestroomlijnd.

Terwijl organisaties verschuiven naar flexibele ontwikkelingsmethodologieën, DevOps-praktijken en cloud-native architecturen, is continue integratie een cruciaal onderdeel geworden bij het garanderen van het succes van softwareprojecten. Door frequente en naadloze integratie van codewijzigingen mogelijk te maken en test- en validatieprocessen te automatiseren, helpt CI organisaties een hoog niveau van softwarekwaliteit te behouden en zich snel aan te passen aan veranderende marktvereisten.

Het no-code platform van AppMaster ondersteunt best practices op het gebied van continue integratie door code te genereren, te compileren, tests uit te voeren en applicaties automatisch te implementeren wanneer klanten de ontwerpen van hun applicaties wijzigen. Dit vereenvoudigt het ontwikkelingsproces aanzienlijk en stelt klanten in staat snel en efficiënt schaalbare en goed presterende applicaties te bouwen, zonder zich zorgen te hoeven maken over de complexiteit die gepaard gaat met het handmatig implementeren en beheren van CI-workflows.