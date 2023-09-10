API Ağ Geçidi, modern yazılım sistemleri alanında, özellikle de dağıtılmış, mikro hizmet tabanlı ve olay odaklı mimarilerin uygulanması söz konusu olduğunda önemli ve kritik bir mimari bileşendir. API Ağ Geçidi, mikro hizmetler, harici hizmetler ve API'leri (Uygulama Programlama Arayüzleri) tüketen istemciler arasında merkezi bir iletişim noktası olarak işlev görmekten sorumludur. API Gateway, API istekleri ve yanıtları için giriş ve çıkış noktalarını birleştirerek güvenlik, hız sınırlama, önbelleğe alma, günlüğe kaydetme ve izleme gibi önemli ek özellikler sağlarken API'lerin yönetimini ve yönetimini geniş ölçekte basitleştirir.

Yazılım Mimarisi ve Kalıpları bağlamında, API Ağ Geçidi modeli bazen dağıtılmış hizmetler için ters proxy veya cephe modeli olarak anılır. API Ağ Geçidinin uygulanması, mikro hizmetlerle ilişkili karmaşıklıkları basitleştirmek ve soyutlamak, müşterilerin ilgili farklı hizmetler, altyapı ve iletişim protokollerinin farkında olmadan arka uçla iletişim kurmasını kolaylaştırmaktır. Sonuç olarak API Ağ Geçidi modeli, ayrıştırma, ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve genişletilebilirlik alanında faydalar sağlamak için çok uygundur.

API Gateway'in avantajlarına gelince, bir uygulamanın genel güvenliğini ve işlevselliğini artıran ve geliştiren çeşitli özellikler sunar. Özellikler şunları içerir:

Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme: Müşterilerin geçerli kimlik bilgileri sağlamasını ve hizmetlere erişim için uygun erişim haklarına sahip olmasını sağlar.

Hız Sınırlaması ve Kotalar: İzin verilen API isteklerinin sayısına sınırlar koyun, böylece kaynak kısıtlı sistemleri koruyun veya kötüye kullanım veya hizmet reddi saldırılarına karşı koruma sağlayın.

Önbelleğe Alma ve İçerik Teslimi: Sık erişilen kaynaklar için gecikmeyi azaltmak ve yanıt süresini iyileştirmek için yanıtları önbelleğe alın.

Yük Dengeleme ve Yüksek Kullanılabilirlik: Yüksek kullanılabilirliği ve hata toleransını korurken kaynakların optimum kullanımını sağlamak için gelen istekleri birden fazla arka uç hizmeti örneğine dağıtın.

Günlük Tutma, İzleme ve Analiz: Performansı optimize etmek ve olası sorunları belirlemek için istek sayıları, yanıt süreleri ve hata oranları gibi API kullanım ölçümlerinin toplanmasını ve analizini destekleyin.

Dönüşümler ve Protokol Uyarlaması: Gelen veya giden API isteklerini/yanıtlarını belirli gereksinimlere uyacak şekilde değiştirin veya eski sistemlerle entegrasyonu kolaylaştırın.

Son yıllarda, API Ağ Geçitlerinin yazılım mimarilerinde kullanımı, öncelikle bulut bilişimin, mikro hizmetlerin ve konteynerleştirmenin yaygın olarak kabul edilmesi ve benimsenmesi nedeniyle istikrarlı bir şekilde artmaktadır. MarketsandMarkets araştırmasına göre, API yönetimi çözümleri için küresel pazarın 2023 yılına kadar 5,1 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülüyor; bu da tahmin dönemi boyunca %32,9'luk bir Bileşik Büyüme Oranını temsil ediyor. Çeşitli ticari ve açık kaynak teklifleri mevcut olmakla birlikte, API Gateway alanındaki öne çıkan bazı örnekler arasında AWS API Gateway, Kong API Gateway ve Google Cloud'dan Apigee yer almaktadır.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster, geniş bir müşteri yelpazesi için birden fazla gereksinimi karşılamaya yönelik entegre bir çözüm sunar. Birçok yeteneğinin yanı sıra AppMaster, İş Süreçleri (BP) Tasarımcısı aracılığıyla görsel veri modellerini (veritabanı şeması) ve iş mantığı oluşturmayı destekler. Ayrıca platform, doğası gereği API Ağ Geçidi modelinden yararlanan REST API ve WSS Uç Noktalarının otomatik olarak oluşturulmasını sağlar.

AppMaster API Ağ Geçidi modeline yaklaşımı, API'lerin en yüksek verimlilik ve en iyi uygulamalarla oluşturulmasını, tasarlanmasını ve yönetilmesini sağlar. Bu, hem küçük işletmelere hem de büyük işletmelere uyarlanabilen yazılım mimarisiyle kusursuz entegrasyon anlamına gelir. Ayrıca, no-code yaklaşım, sıfır teknik borçla daha hızlı ve daha uygun maliyetli uygulama geliştirme olanağı sağlayarak AppMaster sağlam, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir API odaklı uygulamalar sunmak için kesin bir seçim haline getirir.

Sonuç olarak, bir API Ağ Geçidi, modern yazılım mimarilerinde, birbirine bağlı çeşitli hizmetler ve istemciler arasındaki iletişimi basitleştirebilen hayati bir bileşen olarak hizmet eder. Özellikleri, müşterilerin uygulama güvenliğini, performansını ve genel deneyimini geliştirirken, geliştirme ekiplerinin geniş bir API yelpazesini yönetmesini ve bakımını yapmasını kolaylaştırır. Kuruluşlar, AppMaster gibi no-code bir platformu benimseyerek API Gateway'in avantajlarından yararlanabilir, geliştirme iş akışlarını iyileştirebilir ve zamana dayanıklı ölçeklenebilir uygulamalar oluşturabilir.