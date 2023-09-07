في سياق هندسة البرمجيات وأنماطها، يعد التكامل المستمر (CI) أحد ممارسات تطوير البرمجيات التي تهدف إلى تقليل مشكلات التكامل وتحسين جودة البرامج بشكل عام من خلال دمج تغييرات التعليمات البرمجية بشكل متكرر في قاعدة تعليمات برمجية مشتركة، وإجراء سلسلة من الاختبارات التلقائية وعمليات التحقق من الصحة على البرامج المدمجة. التعليمات البرمجية، وتقديم ردود فعل سريعة للمطورين عند ظهور المشكلات. الهدف الأساسي لـ CI هو تحديد عيوب البرامج وعدم توافقها في وقت مبكر من عملية التطوير وتقليل التكلفة والوقت اللازم لإصلاحها، وبالتالي تحسين سرعة وجودة التطوير بشكل عام.

التكامل المستمر، الذي يُستخدم غالبًا مع التسليم المستمر (CD) والنشر المستمر (CD)، يسهل التدفق السلس والمستمر للميزات والتحسينات الجديدة من التطوير إلى الإنتاج. أصبحت ممارسات CI/CD/CD شائعة بين فرق تطوير البرمجيات لأسباب مختلفة، بما في ذلك تحسين التعاون ودورات الإصدار الأقصر والجودة الأفضل والقدرة على الاستجابة بسرعة لمتطلبات الأعمال والسوق.

تدرك AppMaster ، وهي منصة قوية no-code ، أهمية CI في تطوير البرمجيات وتدمج ممارسات CI في عمليات بناء التطبيقات الخاصة بها. عندما يقوم العملاء بإنشاء التطبيقات وتعديلها باستخدام النظام الأساسي AppMaster ، يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء التعليمات البرمجية، وتجميعها، وتشغيل الاختبارات، وحزمها، ونشر التطبيقات، باتباع ممارسات CI. يعتمد الكود الذي تم إنشاؤه على تقنيات مثبتة وموثوقة ومتوافقة مع معايير الصناعة مثل Go وVue.js وKotlin و Jetpack Compose ، مما يضمن تطبيقات عالية الجودة والأداء.

في سير عمل CI النموذجي، يدفع المطورون تغييرات التعليمات البرمجية الخاصة بهم إلى نظام التحكم في الإصدار (VCS) مثل Git أو Subversion أو Mercurial. يقوم خادم CI مثل Jenkins أو GitLab CI أو Travis CI بمراقبة VCS بحثًا عن التغييرات ويقوم تلقائيًا بتشغيل سلسلة من عمليات البناء والاختبار كلما تم دفع تعليمات برمجية جديدة أو إنشاء طلب دمج. تتضمن عملية الإنشاء عادةً تجميع التعليمات البرمجية، وتشغيل أدوات التحليل الثابتة (على سبيل المثال، جودة التعليمات البرمجية، والماسحات الضوئية الأمنية)، وحزم التطبيق للنشر. بعد الإنشاء، يتم تنفيذ سلسلة من الاختبارات الآلية مثل اختبارات الوحدة، واختبارات التكامل، والاختبارات الوظيفية. في حالة فشل أي اختبار أو اكتشاف مشكلة، يقوم نظام CI بإعلام المطورين، مما يضمن التعرف السريع على المشكلات وحلها.

يتطلب تنفيذ التكامل المستمر في عملية تطوير البرمجيات مجموعة من أفضل الممارسات والإرشادات، بما في ذلك:

التحكم في الإصدار: يعد استخدام نظام التحكم في الإصدار لإدارة التعليمات البرمجية وتتبع التغييرات أمرًا ضروريًا لتمكين CI. يجب على المطورين الالتزام بالتغييرات ودفعها بشكل متكرر، والتأكد من أن قاعدة التعليمات البرمجية محدثة دائمًا وتقليل مشكلات التكامل.

يعد استخدام نظام التحكم في الإصدار لإدارة التعليمات البرمجية وتتبع التغييرات أمرًا ضروريًا لتمكين CI. يجب على المطورين الالتزام بالتغييرات ودفعها بشكل متكرر، والتأكد من أن قاعدة التعليمات البرمجية محدثة دائمًا وتقليل مشكلات التكامل. أنظمة البناء الآلية: إن استخدام عمليات البناء الآلية لتجميع التعليمات البرمجية وتشغيل التحليل الثابت وحزم التطبيقات يضمن الاتساق ويقلل من الأخطاء البشرية.

إن استخدام عمليات البناء الآلية لتجميع التعليمات البرمجية وتشغيل التحليل الثابت وحزم التطبيقات يضمن الاتساق ويقلل من الأخطاء البشرية. الاختبار الآلي: يساعد تشغيل مجموعات الاختبار الآلي، التي تشتمل على الوحدة والتكامل والاختبارات الوظيفية، في اكتشاف العيوب مبكرًا وتسريع حلقة تعليقات التطوير.

يساعد تشغيل مجموعات الاختبار الآلي، التي تشتمل على الوحدة والتكامل والاختبارات الوظيفية، في اكتشاف العيوب مبكرًا وتسريع حلقة تعليقات التطوير. التعليقات المستمرة: تساعد الاستفادة من أدوات CI لتقديم تعليقات مستمرة للمطورين في معالجة المشكلات عند ظهورها وتساهم في دورة تطوير أسرع.

تساعد الاستفادة من أدوات CI لتقديم تعليقات مستمرة للمطورين في معالجة المشكلات عند ظهورها وتساهم في دورة تطوير أسرع. التكامل المنتظم: يساعد تشجيع المطورين على دمج تغييراتهم بشكل متكرر في قاعدة التعليمات البرمجية المشتركة على تقليل مخاطر مشكلات التكامل في اللحظة الأخيرة وتبسيط عملية التطوير.

مع تحول المؤسسات نحو منهجيات التطوير الرشيقة وممارسات DevOps والبنى السحابية الأصلية، أصبح التكامل المستمر عنصرًا حاسمًا في ضمان نجاح مشاريع البرمجيات. من خلال تمكين التكامل المتكرر والسلس لتغييرات التعليمات البرمجية وأتمتة عمليات الاختبار والتحقق من الصحة، تساعد CI المؤسسات في الحفاظ على مستويات عالية من جودة البرامج والتكيف بسرعة مع متطلبات السوق المتغيرة.

تدعم منصة AppMaster no-code أفضل ممارسات التكامل المستمر عن طريق إنشاء التعليمات البرمجية وتجميعها وتشغيلها واختبارها ونشر التطبيقات تلقائيًا عندما يقوم العملاء بتعديل تصميمات تطبيقاتهم. يؤدي ذلك إلى تبسيط عملية التطوير إلى حد كبير وتمكين العملاء من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء بسرعة وكفاءة، دون الحاجة إلى القلق بشأن التعقيدات التي ينطوي عليها تنفيذ وإدارة سير عمل CI يدويًا.