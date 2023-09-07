Komut Sorgu Sorumluluğu Ayrımı (CQRS), bir uygulama içindeki iki farklı sorumluluğun, yani komut işlemleri (mutasyonlar) ve sorgu işlemleri (salt okunur) ayrılmasını vurgulayan bir yazılım mimarisi modelidir. Temelde, bir uygulamanın okuma ve yazma yönlerini birbirinden ayırarak geliştiricilerin büyük ölçekli sistemlerin karmaşıklık ve performans kaygılarını yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. CQRS, bir nesnenin yöntemlerinin ya bir eylem (komut) gerçekleştirmesi ya da veri döndürmesi (sorgu) yapması gerektiğini ancak her ikisini birden yapmaması gerektiğini belirten Komut-Sorgu Ayrımı (CQS) ilkesine dayanır. CQRS uygulandığında uygulamaların bağımsız olarak ölçeklendirilmesine, optimum performansın korunmasına ve veri modelindeki hata ve tutarsızlık riskinin azaltılmasına olanak tanır.

CQRS modelinin uygulanmasının, özellikle yüksek işlem oranlarına, büyük miktarda veriye ve eş zamanlı kullanıcılara sahip modern uygulamaların yarattığı zorluklar söz konusu olduğunda çok sayıda faydası vardır. Sistemler, komut ve sorgulama sorumluluklarını ayırarak, her işlevin benzersiz özelliklerinden yararlanarak okuma ve yazma işlemlerini optimize edebilir. Örneğin, okuma ağırlıklı uygulamalar, yazma tarafının performansını etkilemeden sorgu tarafının ölçeğini genişletebilir. Bu ayırma aynı zamanda uygulamanın karmaşıklığını da azaltarak geliştiricilerin aynı anda sistemin tek bir yönüne odaklanmasına olanak tanır. Dahası, modüler ve daha anlaşılır bir tasarımı teşvik eder ve bu da sürdürülebilirliği artırır.

CQRS modeli iki ana bileşeni sunar: Komut Modeli ve Sorgu Modeli. Komut Modeli, veri oluşturma, güncelleme ve silme gibi sistemdeki tüm mutasyonların yönetilmesinden sorumludur. Sorgu Modeli ise tüm okuma işlemleriyle ilgilenir. Bu ayrım, uygulamanın her yönü için farklı veri modellerinin, depolama teknolojilerinin ve hatta programlama dillerinin kullanılmasına olanak tanır. Örneğin, bir sistem, Komut Modeli için her değişikliği bir olay akışı olarak yakalayan olay kaynaklı bir mimari seçebilirken, Sorgu Modeli, verimli veri alımı için iyi tanımlanmış şemalara sahip geleneksel bir ilişkisel veritabanı kullanabilir.

CQRS modelinin bir diğer önemli yönü Komut ve Sorgu Modelleri arasındaki senkronizasyondur. Komuta Modeli tarafından oluşturulan olaylar, mesajlaşma veya olay akışı platformları gibi olay odaklı bir mimari kullanılarak Sorgu Modeline yayılabilir ve böylece iki taraf arasında nihai tutarlılık sağlanır. Bu eşzamansız iletişim, uygulamanın bağımsız olarak ölçeklenmesine olanak tanır ve sorun olması durumunda olayların yeniden denenebilmesi veya yeniden oynatılabilmesi nedeniyle hatalar veya kesintiler karşısında dayanıklılığı artırır. Ancak geliştiricilerin çatışmaları ele alma, tekrarlama ve olayların sıralanması gibi nihai tutarlılığın doğasında olan ödünleşimler ve zorluklar konusunda dikkatli olması gerekir.

CQRS modelinin uygulanmasının karmaşıklık ve ek yük açısından maliyeti vardır, bu nedenle belirli bir proje için uygunluğunu dikkatle değerlendirmek önemlidir. CQRS, yüksek ölçeklenebilirlik gereksinimlerine ve karmaşık iş kurallarına sahip büyük, dağıtılmış sistemler için faydalı olabilirken, basit veri erişim modellerine sahip daha küçük monolitik uygulamalarda gereksiz yük ve karmaşıklığa neden olabilir. Bu nedenle, bir projede CQRS'nin benimsenip benimsenmeyeceğine karar verirken eşzamanlı kullanıcı sayısı, veri değişikliklerinin sıklığı ve niteliği, iş kurallarının karmaşıklığı ve veriler üzerinde birden fazla bakış açısına duyulan ihtiyaç gibi faktörlerin dikkate alınması önemlidir.

AppMaster platformu bağlamında, CQRS modelinin benimsenmesi, potansiyel olarak oluşturulan uygulamalarda daha yüksek düzeyde ölçeklenebilirlik, performans ve sürdürülebilirlik sağlayabilir. AppMaster çeşitli mimari modelleri, veri modellerini ve depolama teknolojilerini desteklemesiyle birlikte kapsamlı no-code ortamı, müşterilerin CQRS'yi uygulamalarında sorunsuz bir şekilde uygulamalarına ve çözümlerini kullanım durumlarının benzersiz gereksinimlerine ve kısıtlamalarına göre uyarlamalarına olanak tanıyacaktır. Ayrıca, AppMaster uygulamaları sıfırdan ürettiğinden, ortaya çıkan kod en iyi uygulamaları takip edecek ve teknik borçlardan muaf olacak ve CQRS modelinin faydalarının tam anlamıyla gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Sonuç olarak, Komut Sorgu Sorumluluğu Ayrımı (CQRS), öncelikle karmaşık iş kuralları, yüksek işlem oranları ve büyük veri hacimleriyle uğraşırken modern yazılım sistemlerinin ölçeklenebilirliğini, performansını ve sürdürülebilirliğini önemli ölçüde artırabilen bir mimari modeldir. Komut ve sorgu sorumluluklarını ayırma, ilgili veri modellerini ve depolamayı optimize etme ve bunları eşzamansız olay odaklı iletişim kullanarak senkronize etme ilkeleri, AppMaster platformunun sunduğu yeteneklerle el ele gider. Geliştiriciler, CQRS'den yararlanarak, kendi kullanım durumlarının zorluklarını ve gereksinimlerini karşılayan güçlü, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamalar oluşturabilir, aynı zamanda AppMaster no-code araçlarından ve ortamından, otomatik kod oluşturma özelliğinden ve teknik borç eksikliğinden de yararlanabilirler.