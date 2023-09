No contexto de Arquitetura e Padrões de Software, Integração Contínua (CI) é uma prática de desenvolvimento de software que visa minimizar problemas de integração e melhorar a qualidade geral do software, integrando alterações de código frequentemente em uma base de código compartilhada, executando uma série de testes automatizados e validações na mesclagem. código e fornecendo feedback rápido aos desenvolvedores quando surgirem problemas. O objetivo principal da CI é identificar defeitos e incompatibilidades de software no início do processo de desenvolvimento e minimizar o custo e o tempo necessários para corrigi-los, melhorando assim a velocidade e a qualidade geral do desenvolvimento.

A Integração Contínua, frequentemente usada em conjunto com Entrega Contínua (CD) e Implantação Contínua (CD), facilita um fluxo suave e contínuo de novos recursos e melhorias do desenvolvimento à produção. As práticas de CI/CD/CD tornaram-se populares entre as equipes de desenvolvimento de software por vários motivos, incluindo melhor colaboração, ciclos de lançamento mais curtos, melhor qualidade e capacidade de responder rapidamente às demandas de negócios e do mercado.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code, reconhece a importância da CI no desenvolvimento de software e incorpora práticas de CI em seus processos de construção de aplicativos. Quando os clientes criam e modificam aplicativos usando a plataforma AppMaster, o sistema gera código, compila, executa testes, empacota e implanta aplicativos automaticamente, seguindo as práticas de CI. O código gerado é baseado em tecnologias padrão do setor comprovadas e confiáveis, como Go, Vue.js, Kotlin e Jetpack Compose, garantindo aplicativos de alta qualidade e desempenho.

Em um fluxo de trabalho típico de CI, os desenvolvedores enviam suas alterações de código para um sistema de controle de versão (VCS), como Git, Subversion ou Mercurial. Um servidor CI como Jenkins, GitLab CI ou Travis CI monitora o VCS em busca de alterações e aciona automaticamente uma série de processos de construção e teste sempre que um novo código é enviado ou uma solicitação de mesclagem é criada. O processo de construção normalmente envolve a compilação do código, a execução de ferramentas de análise estática (por exemplo, qualidade do código, scanners de segurança) e o empacotamento do aplicativo para implantação. Após a construção, uma série de testes automatizados, como testes unitários, testes de integração e testes funcionais, são executados. Se algum teste falhar ou um problema for detectado, o sistema de CI notifica os desenvolvedores, garantindo rápida identificação e resolução dos problemas.

A implementação da Integração Contínua em um processo de desenvolvimento de software requer um conjunto de melhores práticas e diretrizes, incluindo:

Controle de versão: usar um sistema de controle de versão para gerenciar código e rastrear alterações é essencial para habilitar a CI. Os desenvolvedores devem confirmar e enviar suas alterações com frequência, garantindo que a base de código esteja sempre atualizada e minimizando problemas de integração.

usar um sistema de controle de versão para gerenciar código e rastrear alterações é essencial para habilitar a CI. Os desenvolvedores devem confirmar e enviar suas alterações com frequência, garantindo que a base de código esteja sempre atualizada e minimizando problemas de integração. Sistemas de construção automatizados: empregar processos de construção automatizados para compilar código, executar análises estáticas e empacotar aplicativos garante consistência e minimiza erros humanos.

empregar processos de construção automatizados para compilar código, executar análises estáticas e empacotar aplicativos garante consistência e minimiza erros humanos. Testes automatizados: a execução de conjuntos de testes automatizados, incluindo testes unitários, de integração e funcionais, ajuda a detectar defeitos antecipadamente e a acelerar o ciclo de feedback de desenvolvimento.

a execução de conjuntos de testes automatizados, incluindo testes unitários, de integração e funcionais, ajuda a detectar defeitos antecipadamente e a acelerar o ciclo de feedback de desenvolvimento. Feedback contínuo: aproveitar as ferramentas de CI para fornecer feedback contínuo aos desenvolvedores ajuda a resolver problemas à medida que surgem e contribui para um ciclo de desenvolvimento mais rápido.

aproveitar as ferramentas de CI para fornecer feedback contínuo aos desenvolvedores ajuda a resolver problemas à medida que surgem e contribui para um ciclo de desenvolvimento mais rápido. Integração Regular: Incentivar os desenvolvedores a integrarem suas alterações frequentemente na base de código compartilhada ajuda a minimizar o risco de problemas de integração de última hora e agiliza o processo de desenvolvimento.

À medida que as organizações mudam para metodologias ágeis de desenvolvimento, práticas DevOps e arquiteturas nativas da nuvem, a Integração Contínua tornou-se um componente crítico para garantir o sucesso dos projetos de software. Ao permitir a integração frequente e contínua de alterações de código e automatizar os processos de teste e validação, a CI ajuda as organizações a manter altos níveis de qualidade de software e a se adaptarem rapidamente às mudanças nos requisitos do mercado.

A plataforma no-code do AppMaster oferece suporte às melhores práticas de integração contínua, gerando código, compilando, executando testes e implantando aplicativos automaticamente sempre que os clientes modificam os designs de seus aplicativos. Isso simplifica muito o processo de desenvolvimento e permite que os clientes criem aplicativos escalonáveis ​​e de alto desempenho de maneira rápida e eficiente, sem precisar se preocupar com as complexidades envolvidas na implementação e no gerenciamento manual de fluxos de trabalho de CI.