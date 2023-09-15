Saklı Prosedür, ilişkisel bir veritabanında saklanan SQL (Yapısal Sorgu Dili) ifadelerinin önceden derlenmiş bir koleksiyonudur ve gerektiğinde veritabanı sunucusu tarafından verimli bir şekilde yürütülmelerine olanak tanır. Saklı prosedürler, tekrarlanan görevleri veya karmaşık hesaplamaları gerçekleştirmek, böylece belirli işlevsellik parçalarını tek bir çağrılabilir rutin içinde kapsüllemek için tasarlanmıştır. Bu şekilde sistem performansını optimize etmeye, veritabanı işlemlerini kolaylaştırmaya ve kodun yeniden kullanılabilirliğini kolaylaştırmaya yardımcı olurlar. Saklı prosedürler, SQL'in ilk günlerinden bu yana ilişkisel veritabanlarında temel bir özellik olmuştur ve diğerleri arasında PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle ve MySQL gibi çeşitli veritabanı platformlarında kullanılabilir.

Saklı prosedürler veritabanı uygulamaları için önemli faydalar sağlar. İlk olarak, kullanıcıların temel verilere doğrudan erişim sağlamadan kontrollü bir arayüz aracılığıyla veritabanıyla etkileşime girmesine izin vererek güvenliği artırırlar. Geliştiriciler, her bir saklı yordamın gerçekleştirdiği veritabanı işlemlerini tanımlayabilir ve yetkili kullanıcılara bu yordamları yürütmeleri için belirli izinler vererek erişimi kısıtlayabilir. Bu, yanlışlıkla veri bozulması veya hassas bilgilere yetkisiz erişim olasılığını en aza indirir.

İkincisi, saklı prosedürler veritabanı sunucusunda bulunduğundan, istemciler ve sunucu arasındaki ağ trafiğini azaltırlar; bu da özellikle dağıtılmış veya yüksek gecikmeli ortamlarda faydalıdır. İstemcilerin çok sayıda bireysel SQL sorgusu ve ilgili verileri iletmek yerine yalnızca saklı bir prosedürü yürütmek ve sonuçları almak için istek göndermeleri gerekir.

Ek olarak, saklı prosedürler önceden derlenmiştir; bu, veritabanı sunucusunun kodu daha verimli bir formatta önceden işlemesi anlamına gelir, bu da yürütme sürelerinin hızlandırılmasına yardımcı olur. Bu, performansı optimize eder ve sunucunun iş yükünü azaltır, böylece daha düşük CPU ve bellek kullanımı sağlanır. Geliştirilmiş performans, özellikle veri yoğun uygulamalar, yüksek işlem sistemleri veya aynı anda çok sayıda kullanıcıya hizmet veren kurumsal düzeydeki çözümler için çok önemlidir.

Saklı prosedürlerin kullanılmasıyla kodun sürdürülebilirliği ve yeniden kullanımı da geliştirilir. Geliştiriciler, SQL kodunu birden çok uygulama bileşeni arasında kopyalamak yerine karmaşık işlemleri tek bir saklı prosedürde kapsayabilir. Sonuç olarak, belirli bir veritabanı işleminde yapılan değişiklikler yalnızca ilgili saklı prosedürde değişiklik yapılmasını gerektirecek ve bakım ve hata ayıklama görevlerini çok daha basit hale getirecektir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için önde gelen no-code bir platform olan AppMaster, verimli veritabanı işlemlerini desteklemede saklı prosedürlerin önemini kabul eder. AppMaster müşterilerine, görsel olarak oluşturulmuş veri modelleri (veritabanı şeması) ve iş mantığı (İş Süreçleri olarak anılır) ile birlikte saklı prosedürlerden yararlanarak, zengin işlevselliğe sahip kapsamlı uygulamalar tasarlama yetkisi verir.

Örneğin, birden fazla yargı bölgesindeki ürünler için geçerli satış vergisini belirlemek amacıyla karmaşık bir dizi hesaplama gerektiren bir e-ticaret uygulamasını düşünün. Bir geliştirici, uygun vergi kurallarını ve oranlarını içeren bir saklı yordam oluşturabilir ve daha sonra AppMaster no-code aracı, ödeme işlemi sırasında satış vergisini verimli bir şekilde hesaplamak için bu saklı yordamı uygulamanın arka ucuna entegre edebilir.

Ayrıca, AppMaster platformu bağlamında, saklı prosedürler, REST API'leri ve WebSocket endpoints gibi oluşturulan uygulamaların diğer bileşenleriyle sorunsuz bir şekilde etkileşime girebilir. Bu, geliştiricilerin, geliştirme maliyetlerini ve pazara sunma süresini azaltırken çok çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılayan ölçeklenebilir, yüksek performanslı yazılım çözümleri oluşturmak için saklı prosedürlerin tüm potansiyelinden yararlanabilmelerini sağlar.

Özetle, saklı prosedürler ilişkisel veritabanlarının ayrılmaz bir parçasıdır ve sistem performansını, güvenliği ve kodun yeniden kullanılabilirliğini optimize etmek için önceden derlenmiş SQL ifadelerinin verimli bir şekilde yürütülmesine olanak tanır. AppMaster, güçlü no-code araç seti kapsamında saklı prosedürleri destekleyerek, minimum teknik borç ve maksimum ölçeklenebilirlik ile sağlam arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için müşterilerinin bu avantajlardan yararlanmasını sağlar.