الإجراء المخزن عبارة عن مجموعة مجمعة مسبقًا من عبارات SQL (لغة الاستعلام الهيكلية) المخزنة في قاعدة بيانات علائقية، مما يسمح بتنفيذها بكفاءة بواسطة خادم قاعدة البيانات عند الحاجة. تم تصميم الإجراءات المخزنة لتنفيذ مهام متكررة أو حسابات معقدة، وبالتالي تغليف أجزاء محددة من الوظائف ضمن روتين واحد قابل للاستدعاء. وبهذه الطريقة، فإنها تساعد على تحسين أداء النظام وتبسيط عمليات قاعدة البيانات وتسهيل إمكانية إعادة استخدام التعليمات البرمجية. لقد كانت الإجراءات المخزنة ميزة أساسية في قواعد البيانات العلائقية منذ الأيام الأولى لـ SQL، ويمكن استخدامها مع منصات قواعد البيانات المختلفة مثل PostgreSQL وMicrosoft SQL Server وOracle وMySQL وغيرها.

توفر الإجراءات المخزنة فوائد كبيرة لتطبيقات قواعد البيانات. أولاً، تعمل على تعزيز الأمان من خلال السماح للمستخدمين بالتفاعل مع قاعدة البيانات من خلال واجهة يتم التحكم فيها دون توفير الوصول المباشر إلى البيانات الأساسية. يمكن للمطورين تحديد عمليات قاعدة البيانات التي ينفذها كل إجراء مخزن وتقييد الوصول عن طريق منح أذونات محددة لتنفيذ هذه الإجراءات للمستخدمين المعتمدين. وهذا يقلل من احتمالية تلف البيانات العرضي أو الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة.

ثانيًا، بما أن الإجراءات المخزنة موجودة على خادم قاعدة البيانات، فإنها تقلل من حركة مرور الشبكة بين العملاء والخادم، وهو أمر مفيد بشكل خاص في البيئات الموزعة أو ذات زمن الوصول العالي. يحتاج العملاء فقط إلى إرسال طلبات لتنفيذ إجراء مخزن وتلقي النتائج، بدلاً من إرسال العديد من استعلامات SQL الفردية والبيانات المقابلة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم ترجمة الإجراءات المخزنة مسبقًا، مما يعني أن خادم قاعدة البيانات يقوم بمعالجة التعليمات البرمجية مسبقًا إلى تنسيق أكثر كفاءة، مما يساعد على تسريع أوقات التنفيذ. يؤدي هذا إلى تحسين الأداء وتقليل عبء العمل على الخادم، مما يؤدي إلى انخفاض استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة. يعد الأداء المحسن أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص للتطبيقات كثيفة البيانات أو أنظمة المعاملات العالية أو الحلول على مستوى المؤسسة التي تخدم عددًا كبيرًا من المستخدمين في وقت واحد.

يتم أيضًا تعزيز إمكانية صيانة التعليمات البرمجية وإعادة استخدامها من خلال استخدام الإجراءات المخزنة. بدلاً من تكرار تعليمات SQL البرمجية عبر مكونات تطبيق متعددة، يمكن للمطورين تغليف العمليات المعقدة في إجراء مخزن واحد. وبالتالي، فإن التغييرات التي يتم إجراؤها على عملية قاعدة بيانات معينة لن تتطلب سوى تعديلات على الإجراء المخزن المقابل، مما يجعل مهام الصيانة وتصحيح الأخطاء أكثر وضوحًا.

AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code لبناء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تدرك أهمية الإجراءات المخزنة في دعم عمليات قاعدة البيانات الفعالة. تعمل AppMaster على تمكين عملائها من تصميم تطبيقات شاملة ذات وظائف غنية من خلال الاستفادة من الإجراءات المخزنة جنبًا إلى جنب مع نماذج البيانات التي تم إنشاؤها بشكل مرئي (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال (يشار إليها باسم عمليات الأعمال).

على سبيل المثال، لنفترض أن أحد تطبيقات التجارة الإلكترونية يتطلب مجموعة معقدة من الحسابات لتحديد ضريبة المبيعات المطبقة على المنتجات عبر ولايات قضائية متعددة. قد يقوم المطور بإنشاء إجراء مخزن يتضمن قواعد وأسعار الضرائب المناسبة، ويمكن لأداة AppMaster no-code بعد ذلك دمج هذا الإجراء المخزن في الواجهة الخلفية للتطبيق لحساب ضريبة المبيعات بكفاءة أثناء عملية الدفع.

علاوة على ذلك، في سياق منصة AppMaster ، يمكن للإجراءات المخزنة أن تتفاعل بسلاسة مع المكونات الأخرى للتطبيقات التي تم إنشاؤها، مثل REST APIs ونقاط endpoints WebSocket. وهذا يضمن قدرة المطورين على تسخير الإمكانات الكاملة للإجراءات المخزنة من أجل إنشاء حلول برمجية قابلة للتطوير وعالية الأداء تلبي مجموعة واسعة من احتياجات العمل مع تقليل تكاليف التطوير ووقت الوصول إلى السوق.

باختصار، تعد الإجراءات المخزنة جزءًا لا يتجزأ من قواعد البيانات العلائقية، مما يسمح بالتنفيذ الفعال لعبارات SQL المترجمة مسبقًا لتحسين أداء النظام والأمان وإمكانية إعادة استخدام التعليمات البرمجية. من خلال دعم الإجراءات المخزنة في سياق مجموعة أدواتها القوية التي no-code ، تتيح AppMaster لعملائها الاستفادة من هذه المزايا من أجل إنشاء تطبيقات خلفية قوية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول بأقل قدر من الديون التقنية وأقصى قدر من قابلية التوسع.