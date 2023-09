Procedura składowana to prekompilowany zbiór instrukcji SQL (Structured Query Language), które są przechowywane w relacyjnej bazie danych, co pozwala na ich efektywne wykonanie przez serwer bazy danych, gdy zajdzie taka potrzeba. Procedury składowane są przeznaczone do wykonywania powtarzalnych zadań lub złożonych obliczeń, hermetyzując w ten sposób określone elementy funkcjonalności w ramach jednej wywoływalnej procedury. W ten sposób pomagają zoptymalizować wydajność systemu, usprawnić działanie bazy danych i ułatwić ponowne wykorzystanie kodu. Procedury składowane były podstawową funkcją relacyjnych baz danych od początków SQL i można je stosować na różnych platformach baz danych, takich jak między innymi PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle i MySQL.

Procedury składowane zapewniają znaczne korzyści aplikacjom bazodanowym. Po pierwsze, zwiększają bezpieczeństwo, umożliwiając użytkownikom interakcję z bazą danych za pośrednictwem kontrolowanego interfejsu, bez zapewniania bezpośredniego dostępu do danych źródłowych. Deweloperzy mogą definiować operacje na bazie danych wykonywane przez każdą procedurę składowaną i ograniczać dostęp, przyznając określone uprawnienia do wykonywania tych procedur autoryzowanym użytkownikom. Minimalizuje to prawdopodobieństwo przypadkowego uszkodzenia danych lub nieuprawnionego dostępu do wrażliwych informacji.

Po drugie, ponieważ procedury składowane znajdują się na serwerze bazy danych, zmniejszają one ruch sieciowy między klientami a serwerem, co jest szczególnie korzystne w środowiskach rozproszonych lub o dużych opóźnieniach. Klienci muszą jedynie wysyłać żądania wykonania procedury składowanej i odbierać wyniki, zamiast przesyłać wiele pojedynczych zapytań SQL i odpowiednich danych.

Ponadto procedury składowane są prekompilowane, co oznacza, że ​​serwer bazy danych wstępnie przetwarza kod do bardziej wydajnego formatu, co pomaga skrócić czas wykonywania. Optymalizuje to wydajność i zmniejsza obciążenie serwera, co skutkuje niższym zużyciem procesora i pamięci. Poprawa wydajności jest szczególnie istotna w przypadku aplikacji intensywnie przetwarzających dane, systemów o dużej liczbie transakcji lub rozwiązań na poziomie przedsiębiorstwa, które obsługują jednocześnie dużą liczbę użytkowników.

Łatwość konserwacji i ponownego użycia kodu jest również zwiększona dzięki wykorzystaniu procedur przechowywanych. Zamiast powielać kod SQL w wielu komponentach aplikacji, programiści mogą hermetyzować złożone operacje w jednej procedurze składowanej. W rezultacie zmiany w określonej operacji na bazie danych będą wymagały jedynie modyfikacji odpowiedniej procedury składowanej, co znacznie uprości zadania konserwacji i debugowania.

AppMaster, wiodąca platforma no-code, służąca do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, uznaje znaczenie procedur składowanych we wspieraniu wydajnych operacji na bazach danych. AppMaster umożliwia swoim klientom projektowanie kompleksowych aplikacji o bogatej funkcjonalności poprzez wykorzystanie procedur przechowywanych w połączeniu z wizualnie utworzonymi modelami danych (schemat bazy danych) i logiką biznesową (zwanymi procesami biznesowymi).

Rozważmy na przykład aplikację handlu elektronicznego, która wymaga złożonego zestawu obliczeń w celu ustalenia obowiązującego podatku od sprzedaży produktów w wielu jurysdykcjach. Programista może utworzyć procedurę składowaną zawierającą odpowiednie reguły i stawki podatkowe, a narzędzie AppMaster no-code może następnie zintegrować tę procedurę składowaną z zapleczem aplikacji w celu wydajnego obliczania podatku od sprzedaży podczas procesu realizacji transakcji.

Co więcej, w kontekście platformy AppMaster procedury składowane mogą bezproblemowo współdziałać z innymi komponentami generowanych aplikacji, takimi jak interfejsy API REST i endpoints WebSocket. Dzięki temu programiści mogą wykorzystać pełny potencjał procedur składowanych w celu tworzenia skalowalnych, wydajnych rozwiązań programowych, które zaspokoją szeroki zakres potrzeb biznesowych, jednocześnie redukując koszty rozwoju i czas wprowadzenia produktu na rynek.

Podsumowując, procedury składowane stanowią integralny aspekt relacyjnych baz danych, umożliwiający wydajne wykonywanie prekompilowanych instrukcji SQL w celu optymalizacji wydajności systemu, bezpieczeństwa i możliwości ponownego wykorzystania kodu. Wspierając procedury składowane w kontekście potężnego zestawu narzędzi no-code, AppMaster umożliwia swoim klientom korzystanie z tych korzyści w celu tworzenia solidnych aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych przy minimalnym zadłużeniu technicznym i maksymalnej skalowalności.