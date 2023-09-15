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Хранимая процедура

15, сент. 2023

Хранимая процедура — это предварительно скомпилированный набор операторов SQL (язык структурированных запросов), которые хранятся в реляционной базе данных, что позволяет при необходимости эффективно выполнять их сервером базы данных. Хранимые процедуры предназначены для выполнения повторяющихся задач или сложных вычислений, тем самым инкапсулируя определенные части функциональности в одну вызываемую подпрограмму. Таким образом, они помогают оптимизировать производительность системы, оптимизировать операции с базами данных и облегчить повторное использование кода. Хранимые процедуры были основной функцией реляционных баз данных с первых дней существования SQL и могут использоваться с различными платформами баз данных, такими как PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle и MySQL и другими.

Хранимые процедуры предоставляют значительные преимущества для приложений баз данных. Во-первых, они повышают безопасность, позволяя пользователям взаимодействовать с базой данных через контролируемый интерфейс, не предоставляя прямого доступа к базовым данным. Разработчики могут определять операции с базой данных, которые выполняет каждая хранимая процедура, и ограничивать доступ, предоставляя определенные разрешения на выполнение этих процедур авторизованным пользователям. Это сводит к минимуму вероятность случайного повреждения данных или несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.

Во-вторых, поскольку хранимые процедуры находятся на сервере базы данных, они уменьшают сетевой трафик между клиентами и сервером, что особенно полезно в распределенных средах или средах с высокой задержкой. Клиентам нужно только отправлять запросы на выполнение хранимой процедуры и получать результаты, а не передавать многочисленные отдельные SQL-запросы и соответствующие данные.

Кроме того, хранимые процедуры предварительно компилируются, то есть сервер базы данных предварительно обрабатывает код в более эффективный формат, что помогает сократить время выполнения. Это оптимизирует производительность и снижает нагрузку на сервер, что приводит к снижению использования ЦП и памяти. Повышенная производительность особенно важна для приложений с интенсивным использованием данных, систем с большим количеством транзакций или решений корпоративного уровня, которые одновременно обслуживают большое количество пользователей.

Удобство сопровождения и повторное использование кода также улучшаются за счет использования хранимых процедур. Вместо дублирования кода SQL в нескольких компонентах приложения разработчики могут инкапсулировать сложные операции в одну хранимую процедуру. Следовательно, изменения в конкретной операции базы данных потребуют лишь изменения соответствующей хранимой процедуры, что значительно упрощает задачи обслуживания и отладки.

AppMaster, ведущая платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, признает важность хранимых процедур для поддержки эффективных операций с базами данных. AppMaster дает своим клиентам возможность разрабатывать комплексные приложения с богатыми функциональными возможностями, используя хранимые процедуры в сочетании с визуально созданными моделями данных (схемой базы данных) и бизнес-логикой (называемой бизнес-процессами).

Например, рассмотрим приложение электронной коммерции, которое требует сложного набора вычислений для определения применимого налога с продаж для продуктов в нескольких юрисдикциях. Разработчик может создать хранимую процедуру, которая включает соответствующие налоговые правила и ставки, а инструмент AppMaster no-code может затем интегрировать эту хранимую процедуру в серверную часть приложения для эффективного расчета налога с продаж во время процесса оформления заказа.

Более того, в контексте платформы AppMaster хранимые процедуры могут беспрепятственно взаимодействовать с другими компонентами создаваемых приложений, такими как REST API и endpoints WebSocket. Это гарантирует, что разработчики смогут использовать весь потенциал хранимых процедур для создания масштабируемых, высокопроизводительных программных решений, удовлетворяющих широкий спектр потребностей бизнеса, одновременно сокращая затраты на разработку и время выхода на рынок.

Таким образом, хранимые процедуры являются неотъемлемым аспектом реляционных баз данных, позволяющим эффективно выполнять предварительно скомпилированные операторы SQL для оптимизации производительности системы, безопасности и возможности повторного использования кода. Поддерживая хранимые процедуры в контексте своего мощного набора инструментов no-code, AppMaster позволяет своим клиентам воспользоваться этими преимуществами для создания надежных серверных, веб- и мобильных приложений с минимальным техническим долгом и максимальной масштабируемостью.

Изучите больше терминов:
JDBC (подключение к базе данных Java) Атрибут Внутреннее соединение Группировать по Кластерный индекс Нормальная форма ключа домена (DKNF) Обработка в реальном времени Оптимизатор запросов Перекрестное соединение Подзапрос Подсхема Процесс ETL (извлечение, преобразование, загрузка) Связанный подзапрос Тупик Управление параллелизмом Язык манипулирования данными (DML)

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