İlişkisel veritabanları bağlamında "kesişme" terimi, iki veya daha fazla veri tablosunda ortak olan öğeleri (kayıtlar veya kayıtlar) tanımlayan küme tabanlı bir işlemi ifade eder. Kesişme işlemleri, karmaşık sorgular gerçekleştirmek ve birden fazla veri kaynağından anlamlı bilgiler elde etmek için veritabanı yönetim sistemlerinde (DBMS) yaygın olarak kullanılır. Bir kesişim işlemi tipik olarak belirli niteliklere veya koşullara göre tabloların satırlarını ve sütunlarını karşılaştırmayı ve verilen ölçütlerle eşleşen satırları döndürmeyi içerir. Kesişmeler, ilişkisel veritabanlarının teorik temeli olan ilişkisel cebirde çok önemli bir rol oynar ve birleştirmeler ve alt sorgular gibi daha üst düzey işlemler için yapı taşı görevi görür.

İlişkisel veritabanları, verileri, nitelikleri temsil eden sütunları ve kayıtları temsil eden satırları içeren, iyi tanımlanmış şemalara sahip tablo koleksiyonları halinde depolar ve düzenler. İlişkisel veritabanlarındaki kesişim işlemi genellikle ilişkisel veritabanlarını yönetmek ve işlemek için tasarlanmış alana özgü bir dil olan Yapılandırılmış Sorgu Dilinin (SQL) kullanımını gerektirir. SQL, INNER JOIN ve INTERSECT cümlecikleri de dahil olmak üzere kesişim işlemlerini gerçekleştirmek için çeşitli komutlar ve işlevler sağlar.

INNER JOIN yan tümcesi, belirtilen eşleşen niteliklere göre iki veya daha fazla tablonun kayıtlarını birleştirmek için kullanılır. INNER JOIN'in sonucu, belirtilen birleştirme koşulunu karşılayan tüm kayıtları içeren bir tablodur. INNER JOIN'lerin performansı ve verimliliği, veritabanı şeması tasarımından, indeksleme stratejilerinden ve sorgu optimizasyonundan büyük ölçüde etkilenir. Aşağıdaki SQL örneği, eşleşen bir öznitelik olan 'müşteri_kimliği' temel alınarak 'siparişler' ve 'müşteriler' olmak üzere iki tablodaki kayıtları birleştiren bir INNER JOIN işlemini göstermektedir:

siparişler.sipariş_kimliği, müşteriler.müşteri_adı SEÇİN siparişlerden INNER JOIN müşterileri ON siparişler.customer_id = customer.customer_id;

INTERSECT komutu, iki veya daha fazla SELECT ifadesinin ortak kayıtlarını alan başka bir SQL yapısıdır. Bu komut, SELECT deyimlerinin sonuç kümelerini karşılaştırır ve yalnızca her iki sonuç kümesinde bulunan kayıtları döndürür. INTERSECT işlemi, birden fazla veri kaynağı tarafından paylaşılan kayıtları bulmanız veya satırları birden fazla kritere göre eşleştirmeniz gerektiğinde oldukça kullanışlıdır. INTERSECT komutunun kullanımını gösteren bir SQL örneği:

Sütun1, Sütun2'yi SEÇİN tablo1'den KESİŞİM Sütun1, Sütun2'yi SEÇİN tablo2'DEN;

