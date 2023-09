Een Stored Procedure is een vooraf gecompileerde verzameling SQL-instructies (Structured Query Language) die zijn opgeslagen in een relationele database, waardoor ze indien nodig efficiënt kunnen worden uitgevoerd door de databaseserver. Opgeslagen procedures zijn ontworpen voor het uitvoeren van repetitieve taken of complexe berekeningen, waardoor specifieke functionaliteiten binnen één opvraagbare routine worden ingekapseld. Op deze manier helpen ze de systeemprestaties te optimaliseren, databasebewerkingen te stroomlijnen en herbruikbaarheid van code te vergemakkelijken. Opgeslagen procedures zijn sinds de begindagen van SQL een belangrijk onderdeel van relationele databases en kunnen worden gebruikt met verschillende databaseplatforms zoals onder meer PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle en MySQL.

Opgeslagen procedures bieden aanzienlijke voordelen voor databasetoepassingen. Ten eerste verbeteren ze de veiligheid doordat ze gebruikers de mogelijkheid bieden om via een gecontroleerde interface met de database te communiceren zonder directe toegang tot de onderliggende gegevens te bieden. Ontwikkelaars kunnen de databasebewerkingen definiëren die elke opgeslagen procedure uitvoert en de toegang beperken door specifieke machtigingen te verlenen om deze procedures uit te voeren aan geautoriseerde gebruikers. Dit minimaliseert de kans op onbedoelde gegevenscorruptie of ongeoorloofde toegang tot gevoelige informatie.

Ten tweede verminderen ze, omdat opgeslagen procedures zich op de databaseserver bevinden, het netwerkverkeer tussen clients en de server, wat vooral gunstig is in gedistribueerde omgevingen of omgevingen met hoge latentie. Clients hoeven alleen maar verzoeken te verzenden om een ​​opgeslagen procedure uit te voeren en de resultaten te ontvangen, in plaats van talloze individuele SQL-query's en bijbehorende gegevens te verzenden.

Bovendien worden opgeslagen procedures vooraf gecompileerd, wat betekent dat de databaseserver de code vooraf verwerkt tot een efficiënter formaat, wat de uitvoeringstijden helpt versnellen. Dit optimaliseert de prestaties en vermindert de werklast van de server, wat resulteert in een lager CPU- en geheugengebruik. De verbeterde prestaties zijn vooral cruciaal voor data-intensieve applicaties, systemen met veel transacties of oplossingen op bedrijfsniveau die een groot aantal gebruikers tegelijkertijd bedienen.

De onderhoudbaarheid en het hergebruik van code worden ook verbeterd door het gebruik van opgeslagen procedures. In plaats van SQL-code te dupliceren over meerdere applicatiecomponenten, kunnen ontwikkelaars complexe bewerkingen in één opgeslagen procedure inkapselen. Bijgevolg vereisen wijzigingen aan een specifieke databasebewerking alleen wijzigingen aan de overeenkomstige opgeslagen procedure, waardoor onderhouds- en foutopsporingstaken veel eenvoudiger worden.

AppMaster, een toonaangevend platform no-code voor het bouwen van backend-, web- en mobiele applicaties, erkent het belang van opgeslagen procedures bij het ondersteunen van efficiënte databasebewerkingen. AppMaster stelt zijn klanten in staat om uitgebreide applicaties met rijke functionaliteit te ontwerpen door gebruik te maken van opgeslagen procedures in combinatie met visueel gecreëerde datamodellen (databaseschema) en bedrijfslogica (ook wel bedrijfsprocessen genoemd).

Denk bijvoorbeeld aan een e-commercetoepassing die een complexe reeks berekeningen vereist om de toepasselijke omzetbelasting te bepalen voor producten in meerdere rechtsgebieden. Een ontwikkelaar kan een opgeslagen procedure maken waarin de juiste belastingregels en -tarieven zijn opgenomen, en de AppMaster no-code kan deze opgeslagen procedure vervolgens integreren in de backend van de applicatie, zodat de omzetbelasting tijdens het afrekenproces efficiënt kan worden berekend.

Bovendien kunnen opgeslagen procedures binnen de context van het AppMaster platform naadloos communiceren met de andere componenten van gegenereerde applicaties, zoals REST API's en WebSocket- endpoints. Dit zorgt ervoor dat ontwikkelaars het volledige potentieel van opgeslagen procedures kunnen benutten om schaalbare, krachtige softwareoplossingen te creëren die tegemoetkomen aan een breed scala aan zakelijke behoeften, terwijl de ontwikkelingskosten en de time-to-market worden verminderd.

Samenvattend vormen opgeslagen procedures een integraal aspect van relationele databases, waardoor de efficiënte uitvoering van vooraf gecompileerde SQL-instructies mogelijk is om de systeemprestaties, de beveiliging en het herbruikbaarheid van code te optimaliseren. Door opgeslagen procedures te ondersteunen binnen de context van zijn krachtige toolset no-code, stelt AppMaster zijn klanten in staat te profiteren van deze voordelen om robuuste backend-, web- en mobiele applicaties te creëren met minimale technische schulden en maximale schaalbaarheid.