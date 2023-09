Eine gespeicherte Prozedur ist eine vorkompilierte Sammlung von SQL-Anweisungen (Structured Query Language), die in einer relationalen Datenbank gespeichert werden, sodass sie bei Bedarf effizient vom Datenbankserver ausgeführt werden können. Gespeicherte Prozeduren sind für die Ausführung wiederkehrender Aufgaben oder komplexer Berechnungen konzipiert und kapseln dabei bestimmte Funktionalitäten in einer einzigen aufrufbaren Routine. Auf diese Weise tragen sie dazu bei, die Systemleistung zu optimieren, Datenbankvorgänge zu rationalisieren und die Wiederverwendbarkeit von Code zu erleichtern. Gespeicherte Prozeduren sind seit den Anfängen von SQL ein fester Bestandteil relationaler Datenbanken und können mit verschiedenen Datenbankplattformen wie PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle und MySQL und anderen eingesetzt werden.

Gespeicherte Prozeduren bieten erhebliche Vorteile für Datenbankanwendungen. Erstens erhöhen sie die Sicherheit, indem sie es Benutzern ermöglichen, über eine kontrollierte Schnittstelle mit der Datenbank zu interagieren, ohne direkten Zugriff auf die zugrunde liegenden Daten zu gewähren. Entwickler können die Datenbankoperationen definieren, die jede gespeicherte Prozedur ausführt, und den Zugriff einschränken, indem sie autorisierten Benutzern bestimmte Berechtigungen zum Ausführen dieser Prozeduren erteilen. Dies minimiert die Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen Datenbeschädigung oder eines unbefugten Zugriffs auf vertrauliche Informationen.

Zweitens reduzieren sie den Netzwerkverkehr zwischen Clients und dem Server, da sich gespeicherte Prozeduren auf dem Datenbankserver befinden, was besonders in verteilten Umgebungen oder Umgebungen mit hoher Latenz von Vorteil ist. Clients müssen lediglich Anfragen senden, um eine gespeicherte Prozedur auszuführen und die Ergebnisse zu erhalten, anstatt zahlreiche einzelne SQL-Abfragen und entsprechende Daten zu übertragen.

Darüber hinaus sind gespeicherte Prozeduren vorkompiliert, was bedeutet, dass der Datenbankserver den Code in ein effizienteres Format vorverarbeitet, was zur Verkürzung der Ausführungszeiten beiträgt. Dies optimiert die Leistung und reduziert die Arbeitslast des Servers, was zu einer geringeren CPU- und Speicherauslastung führt. Die verbesserte Leistung ist besonders wichtig für datenintensive Anwendungen, Systeme mit vielen Transaktionen oder Lösungen auf Unternehmensebene, die eine große Anzahl von Benutzern gleichzeitig bedienen.

Auch die Wartbarkeit und Wiederverwendung von Code wird durch die Verwendung gespeicherter Prozeduren verbessert. Anstatt SQL-Code über mehrere Anwendungskomponenten hinweg zu duplizieren, können Entwickler komplexe Vorgänge in einer einzigen gespeicherten Prozedur kapseln. Folglich erfordern Änderungen an einem bestimmten Datenbankvorgang nur Änderungen an der entsprechenden gespeicherten Prozedur, wodurch Wartungs- und Debugging-Aufgaben wesentlich einfacher werden.

AppMaster, eine führende no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und Mobilanwendungen, erkennt die Bedeutung gespeicherter Prozeduren für die Unterstützung effizienter Datenbankoperationen an. AppMaster versetzt seine Kunden in die Lage, umfassende Anwendungen mit umfangreicher Funktionalität zu entwerfen, indem es gespeicherte Prozeduren in Verbindung mit visuell erstellten Datenmodellen (Datenbankschema) und Geschäftslogik (als Geschäftsprozesse bezeichnet) nutzt.

Stellen Sie sich beispielsweise eine E-Commerce-Anwendung vor, die komplexe Berechnungen zur Bestimmung der geltenden Umsatzsteuer für Produkte in mehreren Gerichtsbarkeiten erfordert. Ein Entwickler könnte eine gespeicherte Prozedur erstellen, die die entsprechenden Steuerregeln und -sätze enthält, und das AppMaster no-code Tool kann diese gespeicherte Prozedur dann in das Backend der Anwendung integrieren, um die Umsatzsteuer während des Bezahlvorgangs effizient zu berechnen.

Darüber hinaus können gespeicherte Prozeduren im Kontext der AppMaster Plattform nahtlos mit den anderen Komponenten generierter Anwendungen wie REST-APIs und WebSocket- endpoints interagieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Entwickler das volle Potenzial gespeicherter Prozeduren nutzen können, um skalierbare, leistungsstarke Softwarelösungen zu erstellen, die ein breites Spektrum an Geschäftsanforderungen abdecken und gleichzeitig Entwicklungskosten und Markteinführungszeiten reduzieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass gespeicherte Prozeduren ein integraler Bestandteil relationaler Datenbanken sind und die effiziente Ausführung vorkompilierter SQL-Anweisungen ermöglichen, um die Systemleistung, Sicherheit und Wiederverwendbarkeit des Codes zu optimieren. Durch die Unterstützung gespeicherter Prozeduren im Rahmen seines leistungsstarken no-code Toolsets ermöglicht AppMaster seinen Kunden, diese Vorteile zu nutzen, um robuste Backend-, Web- und mobile Anwendungen mit minimalem technischem Aufwand und maximaler Skalierbarkeit zu erstellen.