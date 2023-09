Um procedimento armazenado é uma coleção pré-compilada de instruções SQL (Structured Query Language) que são armazenadas em um banco de dados relacional, permitindo que sejam executadas com eficiência pelo servidor de banco de dados quando necessário. Os procedimentos armazenados são projetados para executar tarefas repetitivas ou cálculos complexos, encapsulando assim partes específicas de funcionalidade em uma única rotina que pode ser chamada. Dessa forma, eles ajudam a otimizar o desempenho do sistema, simplificar as operações do banco de dados e facilitar a reutilização do código. Os procedimentos armazenados têm sido um recurso básico em bancos de dados relacionais desde os primórdios do SQL e podem ser empregados com várias plataformas de banco de dados como PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle e MySQL, entre outros.

Os procedimentos armazenados fornecem benefícios significativos para aplicativos de banco de dados. Primeiro, eles melhoram a segurança ao permitir que os usuários interajam com o banco de dados por meio de uma interface controlada, sem fornecer acesso direto aos dados subjacentes. Os desenvolvedores podem definir as operações de banco de dados que cada procedimento armazenado executa e restringir o acesso concedendo permissões específicas para executar esses procedimentos a usuários autorizados. Isso minimiza a probabilidade de corrupção acidental de dados ou acesso não autorizado a informações confidenciais.

Segundo, como os procedimentos armazenados residem no servidor de banco de dados, eles reduzem o tráfego de rede entre os clientes e o servidor, o que é particularmente benéfico em ambientes distribuídos ou de alta latência. Os clientes só precisam enviar solicitações para executar um procedimento armazenado e receber os resultados, em vez de transmitir inúmeras consultas SQL individuais e dados correspondentes.

Além disso, os procedimentos armazenados são pré-compilados, o que significa que o servidor de banco de dados pré-processa o código em um formato mais eficiente, o que ajuda a agilizar os tempos de execução. Isso otimiza o desempenho e reduz a carga de trabalho do servidor, resultando em menor uso de CPU e memória. O desempenho aprimorado é especialmente crucial para aplicativos com uso intensivo de dados, sistemas de alta transação ou soluções de nível empresarial que atendem um grande número de usuários simultaneamente.

A capacidade de manutenção e reutilização do código também são aprimoradas através da utilização de procedimentos armazenados. Em vez de duplicar o código SQL em vários componentes do aplicativo, os desenvolvedores podem encapsular operações complexas em um único procedimento armazenado. Conseqüentemente, alterações em uma operação específica do banco de dados exigirão apenas modificações no procedimento armazenado correspondente, tornando as tarefas de manutenção e depuração muito mais simples.

AppMaster, uma plataforma no-code líder para a construção de aplicativos back-end, web e móveis, reconhece a importância dos procedimentos armazenados no suporte a operações eficientes de banco de dados. AppMaster capacita seus clientes a projetar aplicativos abrangentes com funcionalidades ricas, aproveitando procedimentos armazenados em conjunto com modelos de dados criados visualmente (esquema de banco de dados) e lógica de negócios (chamados de Processos de Negócios).

Por exemplo, considere uma aplicação de comércio eletrónico que requer um conjunto complexo de cálculos para determinar o imposto sobre vendas aplicável a produtos em múltiplas jurisdições. Um desenvolvedor pode criar um procedimento armazenado que incorpore as regras e taxas fiscais apropriadas, e a ferramenta no-code AppMaster pode então integrar esse procedimento armazenado no back-end do aplicativo para calcular com eficiência o imposto sobre vendas durante o processo de checkout.

Além disso, no contexto da plataforma AppMaster, os procedimentos armazenados podem interagir perfeitamente com outros componentes dos aplicativos gerados, como APIs REST e endpoints WebSocket. Isso garante que os desenvolvedores possam aproveitar todo o potencial dos procedimentos armazenados para criar soluções de software escalonáveis ​​e de alto desempenho que atendam a uma ampla gama de necessidades de negócios, ao mesmo tempo que reduzem os custos de desenvolvimento e o tempo de lançamento no mercado.

Em resumo, os procedimentos armazenados são um aspecto integrante dos bancos de dados relacionais, permitindo a execução eficiente de instruções SQL pré-compiladas para otimizar o desempenho do sistema, a segurança e a capacidade de reutilização do código. Ao oferecer suporte a procedimentos armazenados no contexto de seu poderoso conjunto de ferramentas no-code, AppMaster permite que seus clientes aproveitem esses benefícios para criar aplicativos robustos de backend, web e móveis com dívida técnica mínima e escalabilidade máxima.