Una procedura memorizzata è una raccolta precompilata di istruzioni SQL (Structured Query Language) archiviate in un database relazionale, consentendo loro di essere eseguite in modo efficiente dal server del database quando necessario. Le procedure memorizzate sono progettate per eseguire attività ripetitive o calcoli complessi, incapsulando in tal modo parti specifiche di funzionalità all'interno di un'unica routine richiamabile. In questo modo, aiutano a ottimizzare le prestazioni del sistema, a semplificare le operazioni del database e a facilitare la riusabilità del codice. Le procedure memorizzate sono state una caratteristica fondamentale nei database relazionali sin dagli albori di SQL e possono essere utilizzate con varie piattaforme di database come PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle e MySQL, tra gli altri.

Le procedure memorizzate offrono vantaggi significativi per le applicazioni di database. Innanzitutto, migliorano la sicurezza consentendo agli utenti di interagire con il database attraverso un'interfaccia controllata senza fornire accesso diretto ai dati sottostanti. Gli sviluppatori possono definire le operazioni del database eseguite da ciascuna procedura memorizzata e limitare l'accesso concedendo autorizzazioni specifiche per eseguire tali procedure agli utenti autorizzati. Ciò riduce al minimo la probabilità di danneggiamento accidentale dei dati o di accesso non autorizzato a informazioni sensibili.

In secondo luogo, poiché le procedure memorizzate risiedono sul server del database, riducono il traffico di rete tra i client e il server, il che è particolarmente vantaggioso in ambienti distribuiti o ad alta latenza. I client devono solo inviare richieste per eseguire una procedura memorizzata e ricevere i risultati, invece di trasmettere numerose query SQL individuali e i dati corrispondenti.

Inoltre, le procedure memorizzate sono precompilate, il che significa che il server del database pre-elabora il codice in un formato più efficiente, il che aiuta ad accelerare i tempi di esecuzione. Ciò ottimizza le prestazioni e riduce il carico di lavoro del server, con conseguente riduzione dell'utilizzo della CPU e della memoria. Il miglioramento delle prestazioni è particolarmente cruciale per le applicazioni ad uso intensivo di dati, i sistemi ad alto numero di transazioni o le soluzioni di livello aziendale che servono un gran numero di utenti contemporaneamente.

Anche la manutenibilità e il riutilizzo del codice vengono migliorati attraverso l'utilizzo di procedure archiviate. Invece di duplicare il codice SQL su più componenti dell'applicazione, gli sviluppatori possono incapsulare operazioni complesse in un'unica procedura memorizzata. Di conseguenza, le modifiche a un'operazione specifica del database richiederanno solo modifiche alla corrispondente procedura memorizzata, rendendo le attività di manutenzione e debug molto più semplici.

AppMaster, una piattaforma leader no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, riconosce l'importanza delle procedure memorizzate nel supportare operazioni efficienti del database. AppMaster consente ai propri clienti di progettare applicazioni complete con funzionalità avanzate sfruttando le procedure memorizzate insieme a modelli di dati creati visivamente (schema di database) e logica di business (denominati processi aziendali).

Ad esempio, considera un'applicazione di e-commerce che richiede una serie complessa di calcoli per determinare l'imposta sulle vendite applicabile per prodotti in più giurisdizioni. Uno sviluppatore potrebbe creare una procedura memorizzata che incorpora le regole e le aliquote fiscali appropriate e lo strumento no-code AppMaster può quindi integrare questa procedura memorizzata nel backend dell'applicazione per calcolare in modo efficiente l'imposta sulle vendite durante il processo di pagamento.

Inoltre, nel contesto della piattaforma AppMaster, le procedure memorizzate possono interagire perfettamente con gli altri componenti delle applicazioni generate, come le API REST e endpoints WebSocket. Ciò garantisce che gli sviluppatori possano sfruttare tutto il potenziale delle procedure memorizzate per creare soluzioni software scalabili e ad alte prestazioni che soddisfino un'ampia gamma di esigenze aziendali riducendo al tempo stesso i costi di sviluppo e il time-to-market.

In sintesi, le procedure memorizzate sono un aspetto integrante dei database relazionali, consentendo l'esecuzione efficiente di istruzioni SQL precompilate per ottimizzare le prestazioni del sistema, la sicurezza e la riusabilità del codice. Supportando le procedure memorizzate nel contesto del suo potente set di strumenti no-code, AppMaster consente ai suoi clienti di sfruttare questi vantaggi per creare robuste applicazioni backend, web e mobili con un debito tecnico minimo e la massima scalabilità.