Une procédure stockée est une collection précompilée d'instructions SQL (Structured Query Language) stockées dans une base de données relationnelle, permettant de les exécuter efficacement par le serveur de base de données en cas de besoin. Les procédures stockées sont conçues pour effectuer des tâches répétitives ou des calculs complexes, encapsulant ainsi des éléments spécifiques de fonctionnalités dans une seule routine appelable. De cette façon, ils contribuent à optimiser les performances du système, à rationaliser les opérations de base de données et à faciliter la réutilisation du code. Les procédures stockées constituent une fonctionnalité essentielle des bases de données relationnelles depuis les débuts de SQL et peuvent être utilisées avec diverses plates-formes de bases de données telles que PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle et MySQL, entre autres.

Les procédures stockées offrent des avantages significatifs pour les applications de bases de données. Premièrement, ils améliorent la sécurité en permettant aux utilisateurs d'interagir avec la base de données via une interface contrôlée sans fournir d'accès direct aux données sous-jacentes. Les développeurs peuvent définir les opérations de base de données effectuées par chaque procédure stockée et restreindre l'accès en accordant des autorisations spécifiques pour exécuter ces procédures aux utilisateurs autorisés. Cela minimise la probabilité de corruption accidentelle des données ou d’accès non autorisé à des informations sensibles.

Deuxièmement, puisque les procédures stockées résident sur le serveur de base de données, elles réduisent le trafic réseau entre les clients et le serveur, ce qui est particulièrement avantageux dans les environnements distribués ou à latence élevée. Les clients doivent uniquement envoyer des requêtes pour exécuter une procédure stockée et recevoir les résultats, plutôt que de transmettre de nombreuses requêtes SQL individuelles et les données correspondantes.

De plus, les procédures stockées sont précompilées, ce qui signifie que le serveur de base de données prétraite le code dans un format plus efficace, ce qui permet d'accélérer les temps d'exécution. Cela optimise les performances et réduit la charge de travail du serveur, ce qui entraîne une utilisation moindre du processeur et de la mémoire. L'amélioration des performances est particulièrement cruciale pour les applications gourmandes en données, les systèmes à transactions élevées ou les solutions d'entreprise qui servent simultanément un grand nombre d'utilisateurs.

La maintenabilité et la réutilisation du code sont également améliorées grâce à l'utilisation de procédures stockées. Au lieu de dupliquer le code SQL sur plusieurs composants d'application, les développeurs peuvent encapsuler des opérations complexes dans une seule procédure stockée. Par conséquent, les modifications apportées à une opération de base de données spécifique nécessiteront uniquement des modifications de la procédure stockée correspondante, ce qui rendra les tâches de maintenance et de débogage beaucoup plus simples.

AppMaster, une plateforme no-code leader pour la création d'applications backend, Web et mobiles, reconnaît l'importance des procédures stockées pour prendre en charge des opérations de base de données efficaces. AppMaster permet à ses clients de concevoir des applications complètes dotées de fonctionnalités riches en exploitant des procédures stockées en conjonction avec des modèles de données créés visuellement (schéma de base de données) et une logique métier (appelée processus métier).

Par exemple, considérons une application de commerce électronique qui nécessite un ensemble complexe de calculs pour déterminer la taxe de vente applicable aux produits dans plusieurs juridictions. Un développeur peut créer une procédure stockée qui intègre les règles et taux de taxe appropriés, et l'outil no-code AppMaster peut ensuite intégrer cette procédure stockée dans le backend de l'application pour calculer efficacement la taxe de vente pendant le processus de paiement.

De plus, dans le contexte de la plateforme AppMaster, les procédures stockées peuvent interagir de manière transparente avec les autres composants des applications générées, tels que les API REST et endpoints WebSocket. Cela garantit que les développeurs peuvent exploiter tout le potentiel des procédures stockées afin de créer des solutions logicielles évolutives et performantes qui répondent à un large éventail de besoins commerciaux tout en réduisant les coûts de développement et les délais de commercialisation.

En résumé, les procédures stockées font partie intégrante des bases de données relationnelles, permettant l'exécution efficace d'instructions SQL précompilées pour optimiser les performances du système, la sécurité et la réutilisabilité du code. En prenant en charge les procédures stockées dans le contexte de son puissant ensemble d'outils no-code, AppMaster permet à ses clients de profiter de ces avantages afin de créer des applications backend, Web et mobiles robustes avec une dette technique minimale et une évolutivité maximale.