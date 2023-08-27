Mikro hizmetlerde mavi-yeşil dağıtım, yazılım güncellemeleri sırasında kesinti süresini ve riski en aza indirmek için tasarlanmış oldukça etkili, popüler ve verimli bir sürüm yönetimi stratejisidir. Karmaşık yazılım uygulamalarını geliştirmek ve dağıtmak için mikro hizmet mimarisinden yararlanan modern kuruluşlar arasında yaygın bir şekilde benimsenmiştir.

Mavi-yeşil dağıtım stratejisinin özünde, uygulamanın aynı sürümlerini barındıran iki ayrı ortamın (mavi ve yeşil) oluşturulmasını ve sürdürülmesini içerir. Yazılımın yaşam döngüsü boyunca bir ortam aktiftir ve kullanıcı isteklerine hizmet ederken diğeri boşta kalır. Yeni bir sürüm dağıtıma hazır olduğunda ilk olarak boş ortama dağıtılır. Güncelleme başarılı bir şekilde dağıtıldıktan ve titizlikle test edildikten sonra, boşta olan ortam etkin hale gelir ve önceki ortam boşta kalır. Bu yaklaşım, kullanıcıların hizmet kesintileri veya performans düşüşü olmadan uygulama sürümleri arasında sorunsuz bir geçiş yaşamasını sağlar.

Mikro hizmetler bağlamında mavi-yeşil dağıtım stratejisi özellikle avantajlıdır. Mikro hizmet mimarisi, uygulamaları her biri belirli bir işlevsellikten sorumlu olan ve bağımsız olarak dağıtılan daha küçük, gevşek bağlı hizmetlere bölmeyi teşvik eder. Bu yaklaşım, yeni özelliklerin, hata düzeltmelerinin veya performans iyileştirmelerinin devreye alınması sırasında daha fazla çeviklik ve esneklik sağlar. Her hizmet bağımsız olarak sürümlendirilebildiğinden, güncelleştirilebildiğinden ve dağıtılabildiğinden, mavi-yeşil dağıtımlar ayrı ayrı mikro hizmetlere uygulanarak kullanıcılar için sorunsuz geçişler ve geliştirme ekipleri için daha fazla kontrol sağlanabilir.

Mikro hizmetlerde mavi-yeşil dağıtım stratejisinin temel faydalarından biri, kesinti riskinin azalmasıdır. İki ortamın bakımı ve güncellemeler sırasında bunlar arasında geçiş yapılması, uygulamanın aksama süresini en aza indirir veya ortadan kaldırır. Kısa süreli bir kesinti bile önemli mali kayıplara, üretkenlik kaybına ve müşteri güveninin azalmasına yol açabileceğinden, yüksek kullanılabilirliğe ihtiyaç duyan işletmeler için bu çok önemlidir. Ponemon Institute ve IBM tarafından hazırlanan 2019 raporuna göre, planlanmamış kesinti süresinin kuruluşlar için ortalama maliyeti saat başına yaklaşık 260.000 ABD dolarıdır ve bu da birçok işletme için sürekli kullanılabilirliği en önemli öncelik haline getirmektedir.

Üstelik mavi-yeşil dağıtımlar, geliştiricilerin güncellemeleri boşta kalan ortama sunabilmesi ve kullanıcıları etkilemeden bunları üretim benzeri bir ortamda test edebilmesi nedeniyle daha hızlı ve daha sık sürümleri destekler. Bu, DevOps kültürünü teşvik ederek ekiplerin yazılımı daha çevik ve duyarlı bir şekilde geliştirmesine, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanır. DORA (DevOps Araştırma ve Değerlendirme) tarafından yapılan araştırma, mavi-yeşil dağıtımlar gibi stratejilerin kullanılmasının, daha kısa teslim süreleri, daha hızlı dağıtım sıklığı ve daha düşük değişiklik başarısızlık oranları dahil olmak üzere daha yüksek BT ​​performansı düzeyleriyle ilişkili olduğunu buldu.

Son olarak, mavi-yeşil dağıtımlar, güncelleme sırasında sorunlar ortaya çıkarsa etkili bir geri alma stratejisi sağlar. Uygulamanın önceki sürümü boş ortamda kullanılabilir durumda kaldığından, sorun olması durumunda bu sürüme geri dönmek basit bir işlemdir. Bu yetenek, güncellemelerle ilişkili riski daha da azaltarak işletmelerin tutarlı hizmet kalitesi ve istikrarı korumasını sağlar.

AppMaster no-code platform bağlamında, mavi-yeşil dağıtımların kullanılması, platform içinde oluşturulan uygulamaların genel verimliliğini ve performansını artırır. Uygulamalar web ve mobil uyumluluğuyla oluşturulduğundan ve otomatik olarak oluşturulmuş REST API'ye sahip olduğundan, mavi-yeşil dağıtım stratejisinin kullanılması son kullanıcılar için minimum düzeyde kesinti sağlar ve güncellemelerin yönetimini basitleştirir. Bu, işletmelerin kalite ve performanstan ödün vermeden daha düşük maliyetlerle son teknoloji uygulamaları sunmasına olanak tanır.

Sonuç olarak mavi-yeşil dağıtımlar, mikro hizmet mimarilerindeki yazılım güncellemelerini yönetmek için güçlü ve etkili bir stratejidir. Mavi-yeşil dağıtımlar, işletmelere minimum kesinti süresi, daha hızlı sürüm döngüleri ve güçlü geri alma yetenekleri sağlayarak, modern yazılım geliştirme ekiplerinin ihtiyaç duyduğu çevikliği ve yanıt verme yeteneğini korurken sorunsuz bir son kullanıcı deneyimi sağlamaya yardımcı olur. Kapsamlı, no-code bir platform olarak AppMaster, hızla gelişen yazılım geliştirme dünyasında uygulamalar oluşturmak ve dağıtmak için işletmelere ölçeklenebilir, güvenilir ve verimli bir çözüm sağlamak için bu avantajlardan yararlanabilir.