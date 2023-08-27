التكامل المستمر (CI) للخدمات الصغيرة هو أحد ممارسات هندسة البرمجيات التي تركز على دمج المكونات الفردية للتطبيق في نظام متماسك في الوقت الفعلي. يهدف هذا النهج في التطوير إلى اكتشاف مشكلات التكامل وإصلاحها مبكرًا وبكفاءة، مما يضمن موثوقية البرامج وجودتها ونشرها بسلاسة. مع اكتساب بنية الخدمات المصغرة أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة، أصبحت الحاجة إلى CI التي تستوعب الهياكل المعقدة والخدمات التي تتم صيانتها بشكل مستقل أكثر أهمية.

تشير بنية الخدمات المصغرة إلى ممارسة تقسيم التطبيق المتجانس إلى مجموعة من الخدمات الصغيرة المستقلة حيث تكون كل خدمة مسؤولة عن وظيفة واحدة أو قدرة عمل واحدة. يتم ربط هذه الخدمات وتطويرها ونشرها وصيانتها بشكل مستقل، مما يسمح بعملية تطوير برمجيات أكثر مرونة وكفاءة ومرونة. مع تواصل كل خدمة من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) واستخدام لغات برمجة مختلفة وتقنيات تخزين البيانات وبيئات النشر، فمن الضروري أن يكون لديك عملية CI قوية.

التكامل المستمر، بشكل عام، يتمحور حول الحفاظ على مستودع مشترك يتكون من كافة التعليمات البرمجية المصدرية للتطبيق. يساهم المطورون في هذا المستودع بشكل متكرر بإجراء تغييرات صغيرة ومتزايدة. بعد كل إرسال، تتحقق عمليات البناء والاختبار التلقائية من صحة وجودة التعليمات البرمجية. إن وجود عملية CI قيد التنفيذ يقلل من مخاطر مشكلات التكامل، ويحسن جودة التعليمات البرمجية، ويسمح بفترة زمنية أقصر للتسويق.

تعمل CI for Microservices على توسيع هذا المفهوم لاستيعاب تعقيدات الخدمات المستقلة المتعددة. تتضمن الجوانب الأساسية لـ CI للخدمات الصغيرة ما يلي:

إدارة كود المصدر: تنظيم فعال وتتبع تغييرات كود المصدر في المستودعات الفردية لكل خدمة، والتي يمكن تطويرها وصيانتها بواسطة مطورين أو فرق مختلفة. تقوم منصة مثل منصة AppMaster no-code تلقائيًا بإنشاء كود المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول، وتنفيذ أفضل الممارسات في تنظيم التعليمات البرمجية وإدارتها. عمليات البناء والاختبار الآلية: يجب تكوين أنظمة CI، مثل Jenkins أو Travis CI أو CircleCI، لتنفيذ عمليات البناء والاختبارات لكل خدمة على حدة. يتضمن ذلك تجميع التعليمات البرمجية وتعبئتها، وتشغيل اختبارات الوحدة والتكامل، وإنشاء تقارير حول الأداء والجودة والمقاييس الرئيسية الأخرى. باستخدام منصة AppMaster ، يتم تنفيذ إنشاء التعليمات البرمجية وتجميعها على النحو الأمثل لضمان تطبيقات عالية الجودة تلبي متطلبات أصحاب المصلحة. إدارة النشر والتكوين: يجب أن يتم نشر الخدمات الصغيرة تلقائيًا ومواءمتها للحفاظ على الاتساق عبر بيئات مختلفة، بدءًا من التطوير والتجهيز وحتى الإنتاج. يمكن استخدام حاويات Docker أو مجموعات Kubernetes لتبسيط النشر الموحد عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية. يدعم AppMaster تطبيقات الواجهة الخلفية التي يتم إرساءها، مما يسمح للعملاء بنشر الخدمات الصغيرة في أي بيئة بسهولة. المراقبة والتعليقات: تعد حلقات المراقبة والتعليقات المستمرة ضرورية للحفاظ على جودة عالية وكفاءة Microservices CI. تعد مراجعات التعليمات البرمجية المنتظمة ومراقبة تغطية الاختبار وتقييم صحة البناء وتطبيق مقاييس الأداء أمرًا بالغ الأهمية لفرق التطوير لتحديد المشكلات وتصحيحها في الوقت الفعلي. التوسع وموازنة التحميل: في مسار Microservices CI، من المهم التأكد من إمكانية توسيع نطاق كل خدمة أفقيًا وموازنة التحميل للتعامل مع الطلبات المتزامنة العالية. تعمل منصة AppMaster على الاستفادة من لغة برمجة Go لإنشاء واجهات خلفية عديمة الحالة، مما يحقق قابلية توسع استثنائية حتى لحالات الاستخدام الأكثر تطلبًا وحالات الاستخدام عالية التحميل.

في الختام، التكامل المستمر للخدمات الصغيرة يعالج التحديات الفريدة لتطوير واختبار ونشر التطبيقات المبنية على بنية الخدمات الصغيرة. من خلال اعتماد خط أنابيب CI قوي يشمل الإدارة الفعالة لرمز المصدر، وعمليات البناء والاختبار الآلية، وإدارة النشر والتكوين، والمراقبة المستمرة، والتوسع، يمكن لفرق تطوير البرامج تحقيق زيادة في الإنتاجية، ووقت أقصر للتسويق، وتحسين جودة البرامج. إن الجمع بين أفضل الممارسات هذه ومنصة مثل منصة AppMaster no-code يمكّن الفرق من صياغة وتطوير تطبيقات عالية الجودة تلبي متطلبات تطوير البرامج الحديثة.